Ankara'da eskort tuzağı! Şifreleri çözüldü: Çatçat bambam

Ankara merkezli düzenlenen operasyonla, internet üzerinden "cinsel birliktelik" vaadiyle tuzak kurdukları kişileri evlerinde gasbeden "çatçat-bambam" çetesi çökertildi. Aralarında "konumcu", "tokatçı" ve "dümenci" gibi görev dağılımları bulunan 23 kişilik suç örgütünün, mağdurları silahla etkisiz hale getirip zorla internet bankacılığı üzerinden para aktardığı ve ziynet eşyalarını çaldığı deşifre edildi.

Ankara'da eskort tuzağı! Şifreleri çözüldü: Çatçat bambam
  • Ankara merkezli sahte eskort siteleri üzerinden 23 kişilik suç örgütü, 21 mağdura yönelik 20 eylem gerçekleştirerek silahlı gasp ve dolandırıcılık yaptı.
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Ankara, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüpheli firari.
  • Örgüt üyeleri 'konumcu', 'taşıyıcı', 'tokatçı' ve 'dümenci' olarak görev bölümü yaparak mağdurları tuzağa düşürdü.
  • Şüpheliler mağdurları silah ve bıçakla etkisiz hale getirip internet bankacılığı üzerinden para transfer etti ve ziynet eşyalarını gasbetti.
  • Örgüt üyeleri suç eylemlerini 'çatçat' ve 'bambam' kod adlarıyla koordine etti ve operasyonel terminoloji kullandı.

Ankara merkezli sahte eskort siteleri üzerinden "Çatçat-Bambam" koduyla pusu kuran şebeke çökertildi. "Konumcu"dan "tokatçıya" kadar her adımı önceden planlayan 23 kişilik suç örgütünün, tuzağa düşürdükleri mağdurları silahla etkisiz hale getirip dijital banka hesaplarını boşalttığı o şeytani düzenek de deşifre edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sahte internet siteleri üzerinden "cinsel birliktelik" vaadiyle iletişim kurdukları kişileri ikametlerinde gasbettikleri ileri sürülen şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

23 ŞÜPHELİ 21 MAĞDUR
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosunca, daha önce "telebar" olarak adlandırılan eğlence mekanlarına yönelik soruşturmada, bir mağdurun, Ankara'da sahte "eskort siteleri" üzerinden dolandırıcılık yapıldığına dair beyanı üzerine 2 Şubat'ta soruşturma başlatıldı.

Ankara'da ʺcinsel birliktelikʺ vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütünün faaliyetleri deşifre edildi (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır - ARŞİV)

Emniyet ekiplerince teknik takip ve dinleme sonucu 23 şüphelinin, 21 mağdura yönelik gerçekleştirdiği 20 eylem delilleriyle birlikte dosyaya dahil edildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine dün emniyet ekiplerince Ankara, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarla 19 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında gözaltı kararı verilen 1 kişinin cezaevinde olduğu, 3'nün firari olduğu öğrenildi.

TAŞIYICI GÖTÜRÜDÜ TOKATÇI SOYDU
Soruşturma kapsamında suç örgütünün çalışma yöntemleri, görev dağılımı ve jargonu deşifre edildi.

Bu bağlamda, suç örgütünün iş bölümüyle hareket ettiği, mağdurlarla internet siteleri üzerinden ilk teması kurarak yazışan üyelere "konumcu", kadınları adrese götüren üyeye "taşıyıcı", pazarlık yapıp eve giden kadınlara "tokatçı", kadının ardından eve girerek mağduru tehdit veya darbeden kişiye ise "dümenci" denildiği tespit edildi.

Örgüt jargonuna göre "tokatçı" olarak tabir edilen kadınların, cinsel birliktelik vaadiyle girdikleri evlerde mağdurun güvenini kazandıktan sonra bir bahane ile dış kapıyı açarak "dümenci" ve diğer suç ortaklarının içeri sızmasını sağladığı belirlendi.

Ankara'da ʺcinsel birliktelikʺ vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütünün faaliyetleri deşifre edildi (Görsel yapay zeka ile üretilmiştir TAKVİM Grafik Ekibi)

İkamet içerisinde mağduru silah, bıçak ve kesici aletlerle etkisiz hale getiren şüphelilerin, darp ve tehdit yoluyla değerli eşyaları gasbettikleri, mağdurların telefonlarına zorla erişerek internet bankacılığı üzerinden kendi hesaplarına para aktardıkları ve evdeki ziynet eşyalarını çaldıkları saptandı.

ÖRGÜTÜN OPERASYONEL KODLARI: ÇATÇAT BAMBAM
Teknik takip çalışmaları sonucunda örgüt üyelerinin kendi aralarındaki iletişimde, suç eylemlerini sistematik bir terminolojiye bağladıkları ve internet üzerinden mağdurla kurulan temasla başlayıp ikametlerdeki silahlı gasp, yağma ve dolandırıcılıkla sonuçlanan suç zincirinin tamamına "çatçat" ve "bambam" adını verdikleri belirlendi.

Soruşturma dosyasına göre, bu ifadelerin yalnızca birer şifre değil, suçun işleniş biçimini ve safhalarını simgeleyen birer operasyonel kod olduğu ortaya çıkarıldı.

Teknik takip kayıtlarına yansıyan görüşmelerde, şüphelilerin hedef seçtikleri mağdurlara yönelik gerçekleştirecekleri eylemleri bu şifreli kelimelerle koordine ettikleri, özellikle cinsel birliktelik vaadiyle girilen evlerde, mağdurun etkisiz hale getirilerek telefonundaki internet bankacılığı üzerinden para transferi yapılması ve ziynet eşyalarının zorla alınması sürecinin tamamının bu jargonla yönetildiği tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda da suçtan elde edilen çok miktarda para ve ziynet eşyasına el konulurken, "gasp", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yürütülen soruşturmada firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

