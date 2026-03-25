Örgüt üyeleri suç eylemlerini 'çatçat' ve 'bambam' kod adlarıyla koordine etti ve operasyonel terminoloji kullandı.

Şüpheliler mağdurları silah ve bıçakla etkisiz hale getirip internet bankacılığı üzerinden para transfer etti ve ziynet eşyalarını gasbetti.

Örgüt üyeleri 'konumcu', 'taşıyıcı', 'tokatçı' ve 'dümenci' olarak görev bölümü yaparak mağdurları tuzağa düşürdü.

23 ŞÜPHELİ 21 MAĞDUR Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosunca, daha önce "telebar" olarak adlandırılan eğlence mekanlarına yönelik soruşturmada, bir mağdurun, Ankara'da sahte "eskort siteleri" üzerinden dolandırıcılık yapıldığına dair beyanı üzerine 2 Şubat'ta soruşturma başlatıldı.

Ankara merkezli sahte eskort siteleri üzerinden "Çatçat-Bambam" koduyla pusu kuran şebeke çökertildi. "Konumcu"dan "tokatçıya" kadar her adımı önceden planlayan 23 kişilik suç örgütünün, tuzağa düşürdükleri mağdurları silahla etkisiz hale getirip dijital banka hesaplarını boşalttığı o şeytani düzenek de deşifre edildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine dün emniyet ekiplerince Ankara, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarla 19 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında gözaltı kararı verilen 1 kişinin cezaevinde olduğu, 3'nün firari olduğu öğrenildi.

Bu bağlamda, suç örgütünün iş bölümüyle hareket ettiği, mağdurlarla internet siteleri üzerinden ilk teması kurarak yazışan üyelere "konumcu", kadınları adrese götüren üyeye "taşıyıcı", pazarlık yapıp eve giden kadınlara "tokatçı", kadının ardından eve girerek mağduru tehdit veya darbeden kişiye ise "dümenci" denildiği tespit edildi.

Örgüt jargonuna göre "tokatçı" olarak tabir edilen kadınların, cinsel birliktelik vaadiyle girdikleri evlerde mağdurun güvenini kazandıktan sonra bir bahane ile dış kapıyı açarak "dümenci" ve diğer suç ortaklarının içeri sızmasını sağladığı belirlendi.

Ankara'da ʺcinsel birliktelikʺ vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütünün faaliyetleri deşifre edildi

İkamet içerisinde mağduru silah, bıçak ve kesici aletlerle etkisiz hale getiren şüphelilerin, darp ve tehdit yoluyla değerli eşyaları gasbettikleri, mağdurların telefonlarına zorla erişerek internet bankacılığı üzerinden kendi hesaplarına para aktardıkları ve evdeki ziynet eşyalarını çaldıkları saptandı.

ÖRGÜTÜN OPERASYONEL KODLARI: ÇATÇAT BAMBAM

Teknik takip çalışmaları sonucunda örgüt üyelerinin kendi aralarındaki iletişimde, suç eylemlerini sistematik bir terminolojiye bağladıkları ve internet üzerinden mağdurla kurulan temasla başlayıp ikametlerdeki silahlı gasp, yağma ve dolandırıcılıkla sonuçlanan suç zincirinin tamamına "çatçat" ve "bambam" adını verdikleri belirlendi.