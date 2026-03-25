Kartal'da şüpheli düşüş: Hemşire Naile İlayda Ateş öldü doktor sevgilisinin ifadesi alındı

İstanbul Kartal’da bir rezidansın 6. katından düşen 26 yaşındaki hemşire Naile İlayda Ateş hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan doktor sevgilisi A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, tartışma sonrası tuvalete gittiğini ve döndüğünde sevgilisini aşağıda gördüğünü savunan şüpheli doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kartal'da şüpheli düşüş: Hemşire Naile İlayda Ateş öldü doktor sevgilisinin ifadesi alındı
  • İstanbul Kartal'da özel hastanede çalışan hemşire Naile İlayda Ateş (26), 19 Mart'ta oturduğu binanın 6. katındaki dairesinden düşerek hayatını kaybetti.
  • Olay sırasında evde bulunan sevgilisi diyetisyen Doktor A.A. (53) gözaltına alındı.
  • Doktor A.A. ifadesinde olay gecesi birlikte eğlenmeye gittiklerini, Ateş'in çok sarhoş olduğunu ve eve döndükten sonra tuvaletteyken olayın meydana geldiğini söyledi.
  • Doktor A.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul Kartal'da doktor sevgilisiyle birlikte yaşadığı binanın 6'ncı katındaki daireden düşen hemşire Naile İlayda Ateş (26) hayatını kaybetti. Olay sırasında evde olan doktor sevgilisi A.A'nın (53) ifadesi alındı.

Hemşire İlayda’nın şüpheli ölümü: Doktor sevgilisi konuştu!

Olay, 19 Mart'ta Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel hastanede hemşire olan Naile İlayda Ateş, oturduğu binanın 6. katındaki dairesinden düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ateş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay sırasında evde bulunan Ateş'in sevgilisi olduğu öğrenilen 53 yaşındaki diyetisyen Doktor A.A.'yı gözaltına aldı.

Kartal'da doktor sevgilisiyle birlikte yaşadığı binanın 6'ncı katındaki daireden düşen hemşire Naile İlayda Ateş (26) hayatını kaybetti (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

"ÇOK İÇKİ İÇTİ DİYE TARTIŞTIK"
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Doktor A.A. şunları söyledi:

"Onunla aynı hastanede çalışıyorduk. Orada tanıştık. Zamanla aramızda duygusal bir yakınlaşma oldu. Sonra ben o hastaneden ayrıldım. O çalışmaya devam etti. Görüşmeye devam ettik. Olay gecesi birlikte eğlenmeye gitmiştik. Orada çok içki içti. Çok sarhoş olunca onu alıp eve geldim. Evde de aldığı alkol nedeniyle aramızda tartışma çıktı. Ona çok içmemesini söyledim. Sonra tuvalete gittim. Geri döndüğünde ona seslendim ancak odalarda bulamadım. Daha sonra salonun pencere camının açık olduğunu gördüm. Aşağı baktığımda onu yerde yatarken gördüm"

Kartal'da şüpheli düşüş: Hemşire Naile İlayda Ateş öldü doktor sevgilisinin ifadesi alındı-3

DOKTOR SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doktor A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kartal'da şüpheli düşüş: Hemşire Naile İlayda Ateş öldü doktor sevgilisinin ifadesi alındı-4

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

