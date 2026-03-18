CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "turpun küçüğü" diyerek Adalet Bakanı Akın Gürlek'e isnad ettiği iddialar gerçek dışı çıktı.
Özel, Gürlek'in 325 milyon TL'lik 12 mülkü olduğunu, değeri 126 milyon TL'den 4 konut sattığını toplamda 452 milyon TL'lik gayrimenkul varlığı bulunduğunu öne sürdü.
CHP Genel Başkanı, iddialarını ileri taşıyarak Gürlek'in denizi olmayan Lüksemburg'ta demirli bir yatı olduğunu iddia etti.
BAKAN GÜRLEK'TEN İDDİALARA YALANLAMA
Bunun üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek,"Bu bir algı operasyonudur, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum" diyerek yasal süreç başlatacağını bildirdi.
"ÖRNEK BELGELER VE TAPULAR SAHTE"
Özgür Özel'in "örnek belge" diye sunduğu tapu kayıtlarının sahte olduğunu belirten ve adına kayıtlı 4 taşınmazın tapu kayıtlarını açıklayan Bakan Gürlek, "Benim verilemeyecek hesabım yok. İşte örnek belgeler sunuyor, tapu belgeleri, bunların hepsi gerçek dışı, sahte belgeler. Zaten sahte hemen ortaya çıkar ki burada da mahkeme tapuyu yazacak" ifadelerini kullandı.
CHP'NİN ESAS AMACI SİLİVRİ VE ANTALYA'DAKİ DAVALARI PERDELEMEK
Bakan Gürlek, CHP'nin esas amacının İBB'deki asrın yolsuzluğu davası ve Antalya'da görülen Muhittin Böcek davasını perdelemek olduğunu belirtti.
Muhittin Böcek davası ile ilgili çok çarpıcı bir rüşvet trafiğini işaret etti.
"Böcek'in itirafçı olma durumu vardı"diyen Bakan Gürlek, 15 Ocak 2024'te Manisa'daki bir benzinlikte "yeniden adaylık" karşılığında verilen siyasi rüşvete dair iddiaları gündeme getirdi.
"Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Baz istasyonu çalışmalarıyla ortaya kondu" dedi.
Gürlek şu ifadeleri kullandı:
"Özgür Özel'in birinci amacı burada Asrın Yolsuzluğunu perdelemek. İkinci amacı biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde bir Manisa ilinde benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada tabii Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi Asrın Yolsuzluk Davasını, ikincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa'da benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası."
TAKVİM RÜŞVET TRAFİĞİNİ AÇIKLIYOR: YENİDEN ADAYLIK KARŞILIĞINDA 30 MİLYON TL
Bu bağlamda Takvim.com.tr, CHP'li Muhittin Böcek'in yeniden aday olmak için benzinlikte kimlerle temas kurduğunu ve ne kadar para verdiğini açıklıyor.
CHP'ye yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre; tutuklu Muhittin Böcek, Manisa'da İstanbul yolu üzerindeki bir benzin istasyonunda yeniden adaylığı için 30 milyon TL'lik bir ödeme yaptı. Antalya'dan çıkan Manisa'da teslim edilen bu para İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün yani "SİSTEM"in kasasına girdi.
PARAYI İMAMOĞLU'NUN KASASI BAKİ AYDÖNER ALDI
Böcek'in parayı teslim ettiği ismin İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütünün kilit aktörlerinden biri olan CHP PM'sinde de aktif görev alan tutuklu Baki Aydöner.
Aydöner, İBB'deki asrın yolsuzluğu davasında ve CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin görülen davalarda "Ekrem İmamoğlu'nun kasası" olarak zikredilen ekip arasında yer alıyor.
Bu noktada Antalya'daki Muhittin Böcek davası ile İBB'deki asrın yolsuzluğunda finansal bağlantı ortaya çıkıyor.
BOMBA İDDİA: ADAY GÖSTERİLDİKTEN SONRA ALİ MAHİR BAŞARIR'A 10 MİLYON TL VERDİ
Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Halil Tolga Ayvazoğlu çok çarpıcı bir itirafta bulundu.
Ayvazoğlu, "Ali Mahir Başarır'a daire hediye etmek istediğini söyleyerek, benden bir daire talebinde bulundu. 'Dairenin parasını da ben sana öderim' dedi. Benden daire bulmamı istese de bulmadım. Kendisi ile aramızda herhangi bir daire satışı da olmadı. Bunun dışında Muhittin Böcek bana, adaylık konusunda kendisini desteklediği için 2024 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi adayı gösterildikten sonra 10 milyon lira nakit parayı elden Ali Mahir Başarır'a verdiğini söyledi"dedi.