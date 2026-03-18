İddiaya göre Muhittin Böcek, Manisa'daki benzin istasyonunda yeniden adaylık için CHP PM üyesi Baki Aydöner'e 30 milyon TL ödeme yaptı.

CHP Genel Başkanı, iddialarını ileri taşıyarak Gürlek'in denizi olmayan Lüksemburg'ta demirli bir yatı olduğunu iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "turpun küçüğü" diyerek Adalet Bakanı Akın Gürlek'e isnad ettiği iddialar gerçek dışı çıktı. Özel, Gürlek'in 325 milyon TL'lik 12 mülkü olduğunu, değeri 126 milyon TL'den 4 konut sattığını toplamda 452 milyon TL'lik gayrimenkul varlığı bulunduğunu öne sürdü.

Özgür Özel'in "örnek belge" diye sunduğu tapu kayıtlarının sahte olduğunu belirten ve adına kayıtlı 4 taşınmazın tapu kayıtlarını açıklayan Bakan Gürlek, "Benim verilemeyecek hesabım yok. İşte örnek belgeler sunuyor, tapu belgeleri, bunların hepsi gerçek dışı, sahte belgeler. Zaten sahte hemen ortaya çıkar ki burada da mahkeme tapuyu yazacak" ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜRLEK'TEN İDDİALARA YALANLAMA Bunun üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bu bir algı operasyonudur, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum" diyerek yasal süreç başlatacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı



CHP'NİN ESAS AMACI SİLİVRİ VE ANTALYA'DAKİ DAVALARI PERDELEMEK



Bakan Gürlek, CHP'nin esas amacının İBB'deki asrın yolsuzluğu davası ve Antalya'da görülen Muhittin Böcek davasını perdelemek olduğunu belirtti.



Muhittin Böcek davası ile ilgili çok çarpıcı bir rüşvet trafiğini işaret etti.



"Böcek'in itirafçı olma durumu vardı"diyen Bakan Gürlek, 15 Ocak 2024'te Manisa'daki bir benzinlikte "yeniden adaylık" karşılığında verilen siyasi rüşvete dair iddiaları gündeme getirdi.



"Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Baz istasyonu çalışmalarıyla ortaya kondu" dedi.



Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel'in birinci amacı burada Asrın Yolsuzluğunu perdelemek. İkinci amacı biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde bir Manisa ilinde benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada tabii Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi Asrın Yolsuzluk Davasını, ikincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa'da benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası."