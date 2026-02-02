Epstein belgelerinden "pandemi simülasyonu" çıktı! Bill Gates 2017'de koronavirüs üzerinde mi çalıştı? "Biyolojik kıyamet" senaryosu

Pedofili sapkın Jeffrey Epstein ilgili 3 milyondan fazla yeni belge, 2 bin video ve yaklaşık 180 bin görsel kamuoyunun erişimine açılmasıyla deyim yerindeyse "global lağım" patladı.



Dünyayı sarsan belgelerde, ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates ve İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın kardeşi Andrew Windsor ile Epstein arasındaki temaslara dair e-posta yazışmaları, fotoğraflar ve takvim kayıtları yer aldı.



Epstein dosyalarında Microsoft'un kurucu başkanı olan ABD'li iş insanı ve yazılım geliştirici Bill Gates ile ilgili iddiaları gündemi sarstı.

"BILL GATES İLİŞKİ YAŞADIĞI KADINDAN HASTALIK KAPTI" İDDİASI



18 Temmuz 2013 tarihli e-postada Epstein, Bill Gates'in bir kadınla yaşadığı ilişkide cinsel yolla bulaşan hastalık kaptığını ve bu hastalığın eşi Melinda Gates'e bulaşmaması için gizlice antibiyotik temin etmesini istediğini öne sürdü. Gates'in sözcüsü ise iddiaların "asılsız ve saçma" olduğunu, Gates'in söz konusu suçlamalarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirtti. 18 Temmuz 2013 tarihli e-postada Epstein, Bill Gates'in bir kadınla yaşadığı ilişkide cinsel yolla bulaşan hastalık kaptığını ve bu hastalığın eşi Melinda Gates'e bulaşmaması için gizlice antibiyotik temin etmesini istediğini öne sürdü. Gates'in sözcüsü ise iddiaların "asılsız ve saçma" olduğunu, Gates'in söz konusu suçlamalarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirtti. Bahsi geçen e-postaların Epstein'ın kendi kurgusu olduğunu savunan sözcü, "Bu belgeler, Epstein'ın Gates ile sürdürmek istediği ilişkiyi devam ettirememesinden duyduğu rahatsızlığı ve onu karalamak için ne kadar ileri gidebildiğini göstermektedir"dedi.