Epstein belgelerinden "pandemi simülasyonu" çıktı! Bill Gates 2017'de koronavirüs üzerinde mi çalıştı? "Biyolojik kıyamet" senaryosu
Epstein belgeleri milyonlarca kişinin ölümüne yol açan küresel koronavirüs pandemisinin "biyolojik savaş aracı olarak kullanıldığı"na yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bill Gates ve ekibinin Covid-19'dan 2 yıl önce pandemi simülasyonu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Epstein'ın Gates ve "bgC3 LLC" isimli araştırma şirketine "Pandemi, nöroteknolojik silahlar ve dijital sağlık verileri" konu başlıklarında öneriler sunduğu görüldü. Bu bağlamda Gates'in “Bir Sonraki Pandemiyi Nasıl Önleyebiliriz” adlı kitap yazması ve 3. Dünya Savaşı'nın konuşulduğu şu günlerde "Savaş çıkmazsa yeni pandemi çıkar" tehdidi savurması dikkat çekici.
Pedofili sapkın Jeffrey Epstein ilgili 3 milyondan fazla yeni belge, 2 bin video ve yaklaşık 180 bin görsel kamuoyunun erişimine açılmasıyla deyim yerindeyse "global lağım" patladı.
Dünyayı sarsan belgelerde, ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates ve İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın kardeşi Andrew Windsor ile Epstein arasındaki temaslara dair e-posta yazışmaları, fotoğraflar ve takvim kayıtları yer aldı.
Epstein dosyalarında Microsoft'un kurucu başkanı olan ABD'li iş insanı ve yazılım geliştirici Bill Gates ile ilgili iddiaları gündemi sarstı.
"BILL GATES İLİŞKİ YAŞADIĞI KADINDAN HASTALIK KAPTI" İDDİASI
18 Temmuz 2013 tarihli e-postada Epstein, Bill Gates'in bir kadınla yaşadığı ilişkide cinsel yolla bulaşan hastalık kaptığını ve bu hastalığın eşi Melinda Gates'e bulaşmaması için gizlice antibiyotik temin etmesini istediğini öne sürdü. Gates'in sözcüsü ise iddiaların "asılsız ve saçma" olduğunu, Gates'in söz konusu suçlamalarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.
Bahsi geçen e-postaların Epstein'ın kendi kurgusu olduğunu savunan sözcü, "Bu belgeler, Epstein'ın Gates ile sürdürmek istediği ilişkiyi devam ettirememesinden duyduğu rahatsızlığı ve onu karalamak için ne kadar ileri gidebildiğini göstermektedir"dedi.
Epstein dosyaları sadece magazinsel boyutu ile ele alınmamalı.
BILL GATES VE EPSTEIN 2017'DE PANDEMİ SİMÜLASYONU ÜZERİNDE ÇALIŞTI
Yayımlanan yeni belgelerde küresel sağlık sistemleri, biyolojik savaş ve nöroteknolojik silahlarla ilgili bir dizi hazırlık ve simülasyonlar üzerinde çalışıldığı gözler önüne serildi.
Üstelik bu çalışmaların tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisinden hemen önce yapılması dikkat çekti.
Bill Gates'e hitaben yazılan 3 Mart 2017 tarihli bir e-posta pandemi simülasyonu üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.
"BGC3 TESLİMATLARI VE KAPSAMI" konu başlığıyla gönderilen e-postada, Epstein "Bill" diyerek doğrudan Gates'e hitap ediyor. İkili arasında "tüketici sağlık harcamaları, nöroteknolojiler ve pandemi simülasyonu gibi konular ele alınıyor.
DİPNOT
bgC3 LLC, Microsoft'un kurucusu Bill Gates tarafından 2008 yılında kurulmuş bir Amerikan araştırma şirketidir
PANDEMİ SİMÜLASYONU ÜZERİNE ÇALIŞAN İSİMLER
Belgeye göre Epstein, Gates ile yaptığı görüşmenin ardından aralarında"Rodger, Mark, Chris, Trevor ve Geoff" gibi isimlerin de bulunduğu bir uzman grubuyla bu projelerin çıktılar üzerine çalıştığını ifade ediyor.
Yazışmanın sonunda Epstein, teşekkür edip "her türlü yardıma hazır olduğunu" dile getiriyor.
KORONAVİRÜS BİYOLOJİK SAVAŞ OLARAK MI KULLANILDI?
Koronavirüs pandemisinden 2 yıl önce yapılan bu pandemi simülasyonu, koronavirüsün bir biyolojik savaş olarak kullanıldığına dair komplo teorilerini akıllara getirdi.
Üstelik pandemi sürecinde en çok tartışılan isimlerde biri de Bill Gates idi.
Gates için "Salgını başlattı" gibi iddialar bile ortaya atılmıştı. 2022'de "Bir Sonraki Pandemiyi Nasıl Önleyebiliriz" adlı bir kitap yazan Bill Gates, ABD de dahil olmak üzere çeşitli hükümetleri 2020′de yeterince hazırlıklı olmamakla eleştirdi. Daha güçlü karantina politikaları, hastalık izleme yatırımları ve aşı araştırma ve geliştirme çalışmalarının artırılması da dahil olmak üzere dünya çapındaki ülkeler için çeşitli önerilerde bulundu.
DÜNYAYI TEHDİT ETTİ: SAVAŞ ÇIKMAZSA YENİ PANDEMİ ÇIKAR
Koronavirüsün küresel çapta etkisinin kırılmasından sonra Bill Gates bu kez küresel çapta bir tehditle gündeme gelmiş, Eylül 2024'te "Savaş çıkmazsa yeni pandemi çıkar" demişti.
AKILLARA BİR TEK O GELDİ: SEN DE YARGILANACAKSIN BILL GATES
Bill Gates'in Epstein belgelerinde pandemi simülasyonu üzerine çalışması, pandemiden sonra kitap yazıp "daha güçlü karantina ve sağlık yatırımları" istemesi ve son olarak dünyayı yeni bir pandemiyle tehdit etmesi akıllara bir tek ismi getirdi.
Sosyal medyada "Sen de yargılanacaksın Bill Gates" diyen protestocu gündem oldu.
Bilindiği üzere pandemi döneminde aşı karşıtları İstanbyul'da bir miting düzenlemiş Microsoft Kurucusu Bill Gates'e "Allah seni kahretsin Bill Gates, sen de yargılanacaksın" demişti.
EPSTEIN VE PEDOFİLİ FUHUŞ AĞI
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
ÜNLÜ İSİMLERDEN OLUŞAN MÜŞTERİ LİSTESİ
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.