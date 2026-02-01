Holokost endüstrisi bozguna uğrayacak! Epstein-Rothschild yazışmalarından "Nazi" çıktı: "Hitler'i Yahudiler finanse etti"

Pedofili sapkın milyarder Epstein'la ilgili 3 milyondan fazla yeni belge, 2 bin video ve yaklaşık 180 bin görsel kamuoyunun erişimine açıldı.



Dünyayı sarsan belgelerde, ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates ve İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın kardeşi Andrew Windsor ile Epstein arasındaki temaslara dair e-posta yazışmaları, fotoğraflar ve takvim kayıtları yer aldı.



Epstein'ın 31 Aralık 2018'de Rothschild ailesinden Ariane de Rothschild ile yaptığı yazışma ise oldukça dikkat çekici.







NAZİ EZBERLERİ VE HOLOKOST ENDÜSTRİSİNİ SARSACAK YAZIŞMA



İkilinin mail trafiğinde Hitler'in Gutmannlar, Epsteinlar ve Rothschildler tarafından fonlandığı belirtiliyor. Bahse konu konuşma İkinci Dünya Savaşı'na dair Nazi ezberleri ve "Holokost" endüstrisini derinden sarsacak cinste.



31 Aralık 2018 saat 05:52'de jeevacation@gmail.com mail adresini kullanan Jeffrey Epstein'dan Ariane de Rothschild'e mail atıp "Harvard'da Hitler hakkında bir derste, onun o kadar fakir olduğu bir dönemde evsiz ve yoksullar için bir sığınakta yaşadığı hikâyesini anlattıklarında bunu eğlenceli bulacağını düşündüm; bu sığınak üç zengin aile tarafından finanse edilmişti: Gutmannlar, Epsteinlar ve Rothschildler. Bunun doğru olduğu ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.