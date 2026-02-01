Holokost endüstrisi bozguna uğrayacak! Epstein-Rothschild yazışmalarından "Nazi" çıktı: "Hitler'i Yahudiler finanse etti"
Epstein belgelerinde İkinci Dünya Savaşı'na dair Nazi ezberlerini ve "Holokost" endüstrisini derinden sarsacak yazışmalar ortaya çıktı. Jeffrey Epstein'ın Ariane de Rothschild'le olan mail trafiğinde Hitler'in Gutmannlar ve Rothschildler tarafından fonlandığı belirtildi. Epstein bu durumu "%100 doğru" olarak nitelerken; Hitler'in Viyana'da kaldığı yurdun Rothschildler tarafından finanse edildiği pek çok açık kaynakta mevcut. Bu durum Rusya ve İsrail arasında 2022'de krize yol açan "Hitler Yahudi kanı taşıyor" krizini akıllara getirdi. Öte yandan Ariane de Rothschild kendini "Son barone" olarak tanımlarken; Epstein ve Rothschild arasındaki 25 milyon dolarlık anlaşma da deşifre oldu.
Pedofili sapkın milyarder Epstein'la ilgili 3 milyondan fazla yeni belge, 2 bin video ve yaklaşık 180 bin görsel kamuoyunun erişimine açıldı.
Dünyayı sarsan belgelerde, ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates ve İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın kardeşi Andrew Windsor ile Epstein arasındaki temaslara dair e-posta yazışmaları, fotoğraflar ve takvim kayıtları yer aldı.
Epstein'ın 31 Aralık 2018'de Rothschild ailesinden Ariane de Rothschild ile yaptığı yazışma ise oldukça dikkat çekici.
NAZİ EZBERLERİ VE HOLOKOST ENDÜSTRİSİNİ SARSACAK YAZIŞMA
İkilinin mail trafiğinde Hitler'in Gutmannlar, Epsteinlar ve Rothschildler tarafından fonlandığı belirtiliyor. Bahse konu konuşma İkinci Dünya Savaşı'na dair Nazi ezberleri ve "Holokost" endüstrisini derinden sarsacak cinste.
31 Aralık 2018 saat 05:52'de jeevacation@gmail.com mail adresini kullanan Jeffrey Epstein'dan Ariane de Rothschild'e mail atıp "Harvard'da Hitler hakkında bir derste, onun o kadar fakir olduğu bir dönemde evsiz ve yoksullar için bir sığınakta yaşadığı hikâyesini anlattıklarında bunu eğlenceli bulacağını düşündüm; bu sığınak üç zengin aile tarafından finanse edilmişti: Gutmannlar, Epsteinlar ve Rothschildler. Bunun doğru olduğu ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.
Epstein mail trafiğinin devamında Rothschild'e hitaben şu satırları yazıyor:
"Öncelikle, bunun %100 doğru olduğu ortaya çıkıyor; Hitler kıyafetlerini ve sanat eserlerini satıyordu ve Yahudiler tarafından finanse edilen bir sığınakta yaşıyordu.
Epstein, Rothschild ve Gutman. Komplo yok. Epstein'lar Viyana bankerleriydi; bankalarını Ring'de satın aldılar, bu yüzden hâlâ Palais Epstein var. Sen neredesin? Ben senin soğuk algınlığınla yataktayım."
ROTHSCHILDLER FİNANSE ETTİ HİTLER BARINDI
Bilindiği üzere Adolf Hitler, 1907-1913 yılları arasında Viyana'da yaşadı. Hitler, 1910-1913 arasında "Meldemannstraße" erkekler yurdunda (Meldemannstraße Dormitory) kaldı. Bahse konu yurdun Rothschildler olmak üzere dönemin zengin Yahudi aileler tarafından finanse edildiği pek çok açık kaynakta mevcut.
Nitekim İngiliz The Guardian'ın 2002 tarihli "Hitler'i yetiştiren evsizler barınağı kapanmaya hazırlanıyor" başlıklı haberinde, yurdun Rothschild ve Gutmann aileleri tarafından finanse edildiği belirtiliyor.
LAVROV: HİTLER YAHUDİ KANI TAŞIYORDU, YAHUDİ DÜŞMANLARI YAHUDİLERDEN OLUYOR
"Yahudi kasabı" denilen Hitler'in yahudi baronlar tarafından fonlandığına dair itiraflar akıllara yakın tarihteki bir polemiği getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2022'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Yahudi olduğunu belirtip "Adolf Hitler de Yahudi kanı taşıyordu. Bu tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bilge Yahudi halkı, en önde gelen Yahudi düşmanlarının genelde bizzat Yahudi olduğunu söyler" ifadelerini kullanmıştı. Lavrov'un bu sözleri İsrail ve Rusya arasında ipleri germişti.
"ROTHSCHILD AİLESİNİN SON BARONESİ"
Epstein'ın yazıştığı isim Ariane de Rothschild, kendisini "Rothschild ailesinin son baronesi" olarak tanımlıyor.
EPSTEIN VE ROTHSCHILDLER ARASINDA 25 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA
Öte yandan Jeffrey Epstein hakkında açıklanan yeni belgelerde, Rothschild firması ile 2015'te 25 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı ortaya çıktı.
5 Ekim 2015 tarihli bir belgede, Epstein'ın Southern Trust şirketi aracılığıyla, Rothschild firması ile risk analizi ve algoritma hizmetleri için 25 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı görüldü.
Belgede, "ABD ile Rothschild firması arasındaki meselelerle bağlantılı"olduğu ifade edilen ödemenin, Rothschild'in ABD'ye yapacağı ödemenin ardından üç gün içinde gerçekleştirileceği kaydedildi.