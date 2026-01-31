Robert Koleji'nden pedofili Jeffrey Epstein'e mail! "Türkiye İslamlaşıyor" deyip fon koparmak istedi: Kim bu Thomas Landon?
Jeffrey Epstein skandalının Türkiye ayağından Robert Kolej'i ihaneti çıktı. Okul yöneticisi Thomas Landon, pedofili milyarderden para koparabilmek için Türkiye'yi 'DEAŞ' ve 'İslam' korkusuyla pazarladı. "Türkiye İslamlaşıyor, misyonumuz tehlikede" diyerek Türkiye'yi küresel bir sapığa şikayet eden Landon, eğitim kurumunu kirli bir fon ağına bağlamak istedi.
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in "kara kaplı defteri"nden çıkan belgeler Türkiye'ye uzandı.
Ortaya çıkan 7 Kasım 2014 tarihli e-posta trafiği, Robert Kolej Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Landon Jr.'ın, kız çocuklarını istismar eden Epstein ile kurduğu kirli teması belgeledi.
"TÜRKİYE İSLAMLAŞIYOR, BİZE DESTEK OLUN"
Ortaya çıkan belgelere göre Landon, Epstein'e gönderdiği maildeTürkiye'nin milli ve manevi değerlerine yönelik duyduğu hazımsızlığı dile getirip fon talep ediyor.Landon, skandal mailinde şu ifadeleri kullanıyor: "Muhafazakar İslam'ın toplumsal yaşama ve eğitim sistemine giderek daha fazla nüfuz ettiği bugünün Türkiye'sinde, Robert Kolej'in misyonu hiç olmadığı kadar önemli."
GATES VAKFI'NI SORDU
Mailin devamında "İslam'ın toplumsal yaşama ve eğitim sistemine giderek daha fazla nüfuz ettiğinden"dert yanan Landon, okulun misyonunun tehlikede olduğunu savundu. Bu "korku senaryosu"üzerinden Epstein'e, "Sence bu hikayeyi Gates Vakfı'na sunmaya değer mi?" diye sordu.
KANLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜ İLERİ SÜRDÜ
Ortaya çıkan belgede Landon, Türkiye'deki muhafazakarlaşmayı tarif ederken skandal bir ifade kullanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyolojik dönüşümünü, kanlı terör örgütü DEAŞ ile ilişkilendiren Landon, mailinde, "DEAŞ (IŞİD) fenomeni sonrası Türkiye çok muhafazakar bir yola giriyor. Biz yönetim kurulu olarak, bu ortamda Robert Kolej'in ne kadar önemli hale geldiğini anlatmak için çabalarımızı iki katına çıkarıyoruz." satırlarına yer veriyor.
EPSTEIN'DEN YEŞİL IŞIK
Jeffrey Epstein ise Türkiye'yi terörle özdeşleştiren bu manipülatif maile kayıtsız kalmadı. Pedofili milyarder, Landon'a "New York'a döndüğümde haberleşelim, görüştüğümüzde bana daha fazlasını anlat"diyerek bu kirli pazarlığa kapı araladı.
THOMAS JR. LANDON KİMDİR?
Peki pedofili Epstein'den fon dilenen Landon kim?Robert Kolej'in web sitesindeki bilgilere göre Landon'ın babası da 40 yıl kolej bünyesinde çalışmış ve 2023'te ölmüş.
Thomas Jr. Landon'ın biyografisi şu şekilde;
Robert College Mütevelli Heyeti'nin (Trustee Emeritus) kıdemli üyelerinden Landon Thomas Sr., 18 Mart 2023 tarihinde ABD'nin Maine eyaletine bağlı Lincolnville'deki evinde yaşamını yitirdi. Thomas, Robert College'a yaklaşık 40 yıl boyunca mütevelli olarak hizmet verdi. Augusta, Georgia'da büyüyen Landon Thomas Sr., Middlesex School'un ardından Harvard Üniversitesi'nde eğitim gördü. 1961 yılından 1999'daki emekliliğine kadar New York merkezli Fiduciary Trust Company International'da görev yaptı; kariyerini şirketin Başkan Yardımcılığı (Vice Chairman) pozisyonunda tamamladı.
Thomas'ın Türkiye'ye, Türk tarihine ve kültürüne olan ilgisi 1960'lı yılların başında Avrupa askerî tarihi merakıyla başladı ve zamanla Osmanlı tarihine yöneldi. Balayının bir bölümünü Ege'de mütevazı bir guletle geçiren Thomas, Robert College için ilk olarak bağış ve kaynak geliştirme çalışmalarında yer aldı. 1968-2008 yılları arasında Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yapan Thomas, bu süreçte okulun gelişimi ve kurumsal ilerlemesine yönelik hemen her alanda aktif rol üstlendi. Robert College camiasından Aptullah Kuran, Ali Neyzi, Ali Mansur, Barbara Zinsser ve Oya Başak başta olmak üzere pek çok isimle kalıcı dostluklar kuran Thomas, kendi kendine Türkçe öğrenerek tarih alanında kapsamlı okumalar yaptı. Osmanlı dönemine ait sikke ve madalyalar konusunda önemli bir koleksiyona sahipti. İstanbul'da düzenlenen yıllık mütevelli toplantılarına büyük bir ilgiyle katılan Thomas, çoğu zaman çocuklarını ve torunlarını da yanında getirdi. Emekliliğinin ardından ise en mutlu anlarını İstanbul sokaklarında dolaşarak, kedileri ve az bilinen camileri fotoğraflayarak ya da Boğaz'a bakan balkonunda vakit geçirerek yaşadı.
Landon Thomas Sr.'ın ardından kız kardeşi Mary Darcy Thomas Burgund, eski eşi Gladys Roberts Thomas, çocukları Landon Thomas Jr. (Mary Valaika ile evli), Stephanie Bowie Thomas, Frederic Western Thomas (Laongdao "Tak" Suppasettawat ile evli) ve torunları Cornelia Anne Thomas, Landon Thomas III ile Campbell Morgan Thomas kaldı. Thomas, ikinci eşi Elizabeth Morgan Kinnicutt ve kız kardeşi Cornelia Anne Thomas'tan önce hayatını kaybetmişti.