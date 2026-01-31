Robert Koleji'nden pedofili Jeffrey Epstein'e mail! "Türkiye İslamlaşıyor" deyip fon koparmak istedi: Kim bu Thomas Landon?

"TÜRKİYE İSLAMLAŞIYOR, BİZE DESTEK OLUN" Ortaya çıkan belgelere göre Landon, Epstein'e gönderdiği mailde Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine yönelik duyduğu hazımsızlığı dile getirip fon talep ediyor. Landon, skandal mailinde şu ifadeleri kullanıyor: "Muhafazakar İslam'ın toplumsal yaşama ve eğitim sistemine giderek daha fazla nüfuz ettiği bugünün Türkiye'sinde, Robert Kolej'in misyonu hiç olmadığı kadar önemli."

GATES VAKFI'NI SORDU

Mailin devamında "İslam'ın toplumsal yaşama ve eğitim sistemine giderek daha fazla nüfuz ettiğinden"dert yanan Landon, okulun misyonunun tehlikede olduğunu savundu. Bu "korku senaryosu"üzerinden Epstein'e, "Sence bu hikayeyi Gates Vakfı'na sunmaya değer mi?" diye sordu.

KANLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜ İLERİ SÜRDÜ

Ortaya çıkan belgede Landon, Türkiye'deki muhafazakarlaşmayı tarif ederken skandal bir ifade kullanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyolojik dönüşümünü, kanlı terör örgütü DEAŞ ile ilişkilendiren Landon, mailinde, "DEAŞ (IŞİD) fenomeni sonrası Türkiye çok muhafazakar bir yola giriyor. Biz yönetim kurulu olarak, bu ortamda Robert Kolej'in ne kadar önemli hale geldiğini anlatmak için çabalarımızı iki katına çıkarıyoruz." satırlarına yer veriyor.