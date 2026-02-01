Epstein’in dosyalarında şok itiraf: Erdoğan’ın milli hamleleri küresel ağları panikletti
Sapkın milyarder Epstein’in karanlık arşivinden Türkiye itirafı çıktı. Belgeler, küresel dizayn peşindeki odakların en büyük engel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gördüğünü kanıtladı. Yazışmalarda, Türkiye’nin bağımsız politikalarından ve bölgesel güç olmasından duyulan derin rahatsızlık açıkça kayıtlara geçti.
ABD'de kurduğu pedofili, cinsel istismar ve fuhuş ağıyla dünyanın en karanlık suç örgütlerinden birini yöneten, tutuklandıktan sonra cezaevinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan Jeffrey Epstein'e ait "kara kutu" açıldı. Kamuoyunun erişimine sunulan 3 milyondan fazla belge, 2 bin video ve binlerce görsel, sapkın yapının sadece ahlaki bir çöküş içinde olmadığını, aynı zamanda küresel siyasi dizayn çabalarında Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl en büyük engel olarak gördüğünü ortaya koydu.
BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA YAZIŞMALARA YANSIDI
Ortaya saçılan iğrenç detayların yanı sıra, dosyalardaki siyasi yazışmalar; Başkan Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek başlattığı bağımsız dış politikanın ve Türkiye'nin bölgesel güç hamlelerinin, küresel sömürü çarkına çomak soktuğunu gözler önüne serdi. Sapkın Epstein ve ortaklarının, Türkiye'nin egemenlik haklarını korumasından duydukları derin rahatsızlık, yazışmalarda resmen ortaya döküldü.
TÜRKİYE "TEHLİKE" OLARAK KODLANDI
Siyonist lobiler ve küresel istihbarat ağlarıyla kirli ilişkileri bilinen Epstein'in dosyalarında, Türkiye'nin Orta Doğu'da oyun kurucu rolüne yükselmesi büyük bir "tehlike" olarak kodlandı. Bölgedeki güç dengelerinin Türkiye lehine değişmesinden duyulan panik, yazışmalara şu itirafla yansıdı:
"İsrail çok kötü durumda…"
Bu ifade, Türkiye'nin mazlumlara sahip çıkan ve bölgesel denklemleri değiştiren gücünün, İsrail'in bölgedeki keyfi uygulamalarını ve bu karanlık ağın planlarını nasıl bozguna uğrattığını açıkça gösterdi.
"ORDUDAKİ TEMİZLİK" SAPKIN AĞI TEDİRGİN ETTİ
Başkan Erdoğan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki dışa bağımlı vesayet odaklarını temizleyerek orduyu "milli" bir yapıya kavuşturması, Epstein ve arkasındaki güçleri nasıl derinden sarstığı yazışmalara yansıdı. Yıllarca Türkiye'yi içeriden kontrol etmeye alışkın olan bu yapıların, ordunun millileşmesi karşısında duydukları hazımsızlık belgelerde şu sözlerle yer buldu:
"Erdoğan, Türk ordusunda İsrail ile tarihsel olarak iyi ilişkiler içinde olanları temizliyor."
KAOS SENARYOLARI BELGELERDE
Bölgeyi kan gölüne çevirmek isteyen istihbarat örgütlerinin kirli planları da dosyalarda ifşa oldu. İsrail ve Batılı istihbaratların terör örgütlerini maşa olarak kullanma stratejisi, şu ifadelerle belgelendi:
"İsrail ajanlarının, Türklere ve İranlılara daha fazla endişe kaynağı vermek için Kürtleri desteklemek üzere çalıştıkları muhtemeldir."
"OLDUKÇA İYİ BİR İŞ ÇIKARDI" İTİRAFI
Başkan Erdoğan'ın dik duruşunu "Neo-Osmanlı" olarak tanımlayan ve bunu durduramadıklarını itiraf eden karanlık ağ, Erdoğan'ın başarısını istemeyerek de olsa şu sözlerle kabul etti:
"Neo-Osmanlı kaslarını sergileyen ve diplomatik açıdan beceriksiz Netanyahu yönetiminden gerçekten tiksinen Erdoğan… köktenci Müslüman halkına oynamayı seçti ve Türkiye'de ve Orta Doğu'nun geri kalanında oldukça iyi bir iş çıkardı."
MAVİ VATAN HAMLELERİ DOSYALARA GİRDİ
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için ilan ettiği Mavi Vatan doktrini ve enerji arama faaliyetleri de küresel sömürücülerin hedefindeydi. Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında attığı meşru adımları hazmedemeyen yapı, bu kararlı duruşu şu ifadelerle hedef aldı:
"Türkiye'nin İsrail'i ve Kıbrıs'ın petrol ve doğalgaz sahalarını taciz etmek için yaptığı son derece agresif deniz manevraları da sinir bozucu."
DOĞU AKDENİZ RAHATSIZLIĞI
Yazışmalarda "sinir bozucu" ve "agresif" olarak nitelendirilen bu manevralar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de oldubittiye izin vermeyen, milletin hakkını yedirmeyen egemen devlet tavrından duyulan rahatsızlığı adeta gözler önüne serdi.