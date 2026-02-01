Epstein’in dosyalarında şok itiraf: Erdoğan’ın milli hamleleri küresel ağları panikletti

"Erdoğan, Türk ordusunda İsrail ile tarihsel olarak iyi ilişkiler içinde olanları temizliyor."

Başkan Erdoğan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki dışa bağımlı vesayet odaklarını temizleyerek orduyu "milli" bir yapıya kavuşturması, Epstein ve arkasındaki güçleri nasıl derinden sarstığı yazışmalara yansıdı. Yıllarca Türkiye'yi içeriden kontrol etmeye alışkın olan bu yapıların, ordunun millileşmesi karşısında duydukları hazımsızlık belgelerde şu sözlerle yer buldu:

"İsrail ajanlarının, Türklere ve İranlılara daha fazla endişe kaynağı vermek için Kürtleri desteklemek üzere çalıştıkları muhtemeldir."

Bölgeyi kan gölüne çevirmek isteyen istihbarat örgütlerinin kirli planları da dosyalarda ifşa oldu. İsrail ve Batılı istihbaratların terör örgütlerini maşa olarak kullanma stratejisi, şu ifadelerle belgelendi:

"OLDUKÇA İYİ BİR İŞ ÇIKARDI" İTİRAFI

Başkan Erdoğan'ın dik duruşunu "Neo-Osmanlı" olarak tanımlayan ve bunu durduramadıklarını itiraf eden karanlık ağ, Erdoğan'ın başarısını istemeyerek de olsa şu sözlerle kabul etti:

"Neo-Osmanlı kaslarını sergileyen ve diplomatik açıdan beceriksiz Netanyahu yönetiminden gerçekten tiksinen Erdoğan… köktenci Müslüman halkına oynamayı seçti ve Türkiye'de ve Orta Doğu'nun geri kalanında oldukça iyi bir iş çıkardı."