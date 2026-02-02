FETÖ propagandasına geçit yok: Sosyal medyada engellenen hesap sayısı 385'e ulaştı

YENİ ENGELLENEN HESAPLAR Son olarak dijital mecralarda "bahriye_ucok_" ve "Kemalistilkay1" isimleriyle ihanet örgütünün algı operasyonlarında kullandığı iki hesap, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından engellendi.

Sosyal medya FETÖ'ye hizmet eden hesaplar



HESAP 385'E ÇIKTI



Böylece engellenen hesap sayısı 385'e çıktı.

FETÖ FARELERİ SOSYAL MEDYADA



Türkiye'de hükümeti ve bağımsız yargı organlarını hedef alan FETÖ'nün, sosyal medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarını örgütsel bir faaliyet alanı haline getirdiği biliniyor.

Sosyal medyayı bir silah gibi konumlandıran ve organize bir propaganda ve psikolojik harp mekanizması kuran örgütün firari isimlerinin hesapları daha önce Türkiye'de engellenmişti. Örgüt çeşitli siyasi maskeler takarak troller aracılığıyla Türkiye'nin milli çıkarlarını hedef alan dezenformasyon kampanyaları yürütmeye devam ediyor.