FETÖ propagandasına geçit yok: Sosyal medyada engellenen hesap sayısı 385'e ulaştı

Devlet sosyal medyada FETÖ propagandasını adım adım takip ederek yasal işlem başlatıyor. Terör örgütü FETÖ’nün iki algı hesabının daha İletişim Başkanlığı tarafından tespit edilmesinin ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki maskeli hesaba erişim engeli getirildi. Böylece sosyal medyada engellenen hesap sayısı 385'e ulaştı.

Devletim yetkili tüm organları sosyal medyada FETÖ propagandasını adım adım takip ederek yasal işlem başlatıyor.

Engellenen hesaplar (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)


YENİ ENGELLENEN HESAPLAR

Son olarak dijital mecralarda"bahriye_ucok_" ve "Kemalistilkay1"isimleriyle ihanet örgütünün algı operasyonlarında kullandığı iki hesap, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından engellendi.

Sosyal medya FETÖ'ye hizmet eden hesaplar

HESAP 385'E ÇIKTI

Böylece engellenen hesap sayısı 385'e çıktı.

FETÖ FARELERİ SOSYAL MEDYADA

Türkiye'de hükümeti ve bağımsız yargı organlarını hedef alan FETÖ'nün, sosyal medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarını örgütsel bir faaliyet alanı haline getirdiği biliniyor.

Sosyal medyayı bir silah gibi konumlandıran ve organize bir propaganda ve psikolojik harp mekanizması kuran örgütün firari isimlerinin hesapları daha önce Türkiye'de engellenmişti. Örgüt çeşitli siyasi maskeler takarak troller aracılığıyla Türkiye'nin milli çıkarlarını hedef alan dezenformasyon kampanyaları yürütmeye devam ediyor.

