İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıkladı: 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı hesap tespit edildi
Sosyal medya üzerinden algı faaliyeti yürüten haşhaşilerin bir damarı daha kesildi. FETÖ ve FETÖ iltisaklı 379 sosyal medya hesabının terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğü belirlendi. İletişim Başkanlığı’nın yürüttüğü dijital analizler sonucunda tespit edilen hesaplara yönelik erişim engeli ve hukuki işlemler başlatıldı.
İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde, FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 379 sosyal medya hesabı deşifre edildi.
DEZONFORMASYON FAALİYETİ YÜRÜTÜYORLAR
Yapılan incelemelerde söz konusu hesapların, sistematik şekilde terör propagandası yaptığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğü ortaya kondu.
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran "Bu tespitlerin ardından ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde derhal harekete geçilmiş, millî güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Duran'ın açıklaması şu şekilde:
"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde, 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı tespit edilmiştir. Söz konusu hesapların, terör propagandası yürüttükleri ve sistematik biçimde dezenformasyon ürettikleri açıkça ortaya koyulmuştur.
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ALGI OPERASYONLARINA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK
Bu tespitlerin ardından ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde derhal harekete geçilmiş, millî güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar da dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyecektir."
FETÖ FARELERİ CİRİT ATIYOR!
Haşhaşi zihniyetiyle hareket eden FETÖ'nün, sosyal medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarını örgütsel bir faaliyet alanı haline getirdiği biliniyor.
Sosyal medyayı bir silah gibi konumlandıran ve organize bir propaganda ve psikolojik harp mekanizması kuran örgütün firari isimlerinin hesapları daha önce Türkiye'de engellenmişti. Örgüt çeşitli siyasi maskeler takarak troller aracılığıyla Türkiye'nin milli çıkarlarını hedef alan dezenformasyon kampanyaları yürütmeye devam ediyor. Takvim.com.tr da daha önce yaptığı haberlerl bunları deşifre etti.