İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıkladı: 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı hesap tespit edildi

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ALGI OPERASYONLARINA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

Bu tespitlerin ardından ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde derhal harekete geçilmiş, millî güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar da dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyecektir."

FETÖ FARELERİ CİRİT ATIYOR!

Haşhaşi zihniyetiyle hareket eden FETÖ'nün, sosyal medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarını örgütsel bir faaliyet alanı haline getirdiği biliniyor.

Sosyal medyayı bir silah gibi konumlandıran ve organize bir propaganda ve psikolojik harp mekanizması kuran örgütün firari isimlerinin hesapları daha önce Türkiye'de engellenmişti. Örgüt çeşitli siyasi maskeler takarak troller aracılığıyla Türkiye'nin milli çıkarlarını hedef alan dezenformasyon kampanyaları yürütmeye devam ediyor. Takvim.com.tr da daha önce yaptığı haberlerl bunları deşifre etti.