FETÖ'de "sosyal" çöküş: Bold Medya ve Turkisminute siteleri hacklendi!

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt sosyal medyada da çöküş yaşadı.
FETÖ HESAPLARI ASKIYA ALINDI
Yıllarca sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden örgütlenerek hem Türkiye içinde hem de uluslararası arenada algı operasyonları yürüten sinsi örgütün çok sayıda hesabı askıya alındı.
ÖRGÜTÜN PROPAGANDA SİTELERİ HACKLENDİ
FETÖ'ye iltisaklı olduğu ileri sürülen birçok sosyal medya hesabı engellenirken, örgütün propaganda araçlarından olan Bold Medya ve Turkishminute(eski Today's Zaman) siteleri de hacklendi.
15 TEMMUZ GÖNDERMESİ: ŞEHİTLERİMİZİN FOTOĞLARI YANSITILDI
Sitelerin girişinde, "FETÖ ini Bold Medya/Turkishminute hacked. 15 Temmuz'da şehit olan tüm kahramanlarımızın ruhu şad olsun! Milletimize selam olsun." ifadeleri ve şehitlerimizin fotoğrafları yer aldı.
FETÖ sitesi Bold Medya hacklendi
Sitede elebaşı Gülen'in görseline de "Ateşi bol olsun" notu eklendi.
FETÖ ini Turkishminute hacklendi
FETÖ ile ilişkili sosyal medya hesaplarının ve sitelerin kapatılması örgütün dijital alanda gücünü yitirmeye başladığının göstergesi olarak yorumlandı.
FETÖ'NÜN KAPATILAN SOSYAL MEDYA HESAPLARI
FETÖ'nün propaganda aygıtı konumunda olan, sürekli psikolojik harekat yürüten 119 sosyal medya kullanıcısına X platformunda erişim engeli getirildi. 119 kişi arasında başta Cevheri güven, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu gibi FETÖ'cüler yer alıyor.