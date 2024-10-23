FETÖ'de "sosyal" çöküş: Bold Medya ve Turkisminute siteleri hacklendi!

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt sosyal medyada da çöküş yaşadı.

FETÖ HESAPLARI ASKIYA ALINDI

Yıllarca sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden örgütlenerek hem Türkiye içinde hem de uluslararası arenada algı operasyonları yürüten sinsi örgütün çok sayıda hesabı askıya alındı.

ÖRGÜTÜN PROPAGANDA SİTELERİ HACKLENDİ

FETÖ'ye iltisaklı olduğu ileri sürülen birçok sosyal medya hesabı engellenirken, örgütün propaganda araçlarından olan Bold Medya ve Turkishminute(eski Today's Zaman) siteleri de hacklendi.