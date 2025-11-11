Tarih belli oldu! Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında vurguncular hakim karşısına çıkacak

Aziz İhsan Aktaş'ın yönettiği öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu bazı kişilere rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasına yönelik 200 şüpheli hakkında hazırlanan 579 sayfalık iddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.