Konser vurgunu buzdağının görünen yüzü

CHP’nin karıştığı yolsuzluk ve vurgun iddialarına bir yenisi daha ekledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde toplam 33 konserden 154 milyonluk kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma hakkında gelen kulis bilgilere göre 8 ABB çalışanı itirafçı oldu, ses kayıtları ve ekran görüntüleri mevcut. ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, 13 ayrı dosyanın daha olduğunu söyledi. Peki sizce Türkiye’yi İBB gibi büyük bir vurgun sarmalı mı bekliyor?