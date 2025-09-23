PODCAST CANLI YAYIN

Konser vurgunu buzdağının görünen yüzü

CHP’nin karıştığı yolsuzluk ve vurgun iddialarına bir yenisi daha ekledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde toplam 33 konserden 154 milyonluk kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma hakkında gelen kulis bilgilere göre 8 ABB çalışanı itirafçı oldu, ses kayıtları ve ekran görüntüleri mevcut. ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, 13 ayrı dosyanın daha olduğunu söyledi. Peki sizce Türkiye’yi İBB gibi büyük bir vurgun sarmalı mı bekliyor?

Bunlar da Var

Mersin’de otomobil kaldırıma ve ağaca çarptı: 2 yaralı
Mersin’de otomobil kaldırıma ve ağaca çarptı: 2 yaralı
Elazığ'da TIR refüje çarpıp devrildi
Elazığ'da TIR refüje çarpıp devrildi
Çocukların kız arkadaş kavgası cinayetle bitti
Çocukların kız arkadaş kavgası cinayetle bitti
The National Interest: ANKA-3 dengeleri değiştirecek!
The National Interest: ANKA-3 dengeleri değiştirecek!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle