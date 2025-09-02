CHP İstanbul İl Yönetimini "görevden eden" süreç... Takvim manşet manşet yazdı: Delege tezgahından KİPTAŞ kıyağına!

Aytaç, savcılığa verdiği ifadesinde, Pendik'te oturduğu için Pendik ilçe başkanı ve yönetimine de destek verdiğini dile getirdi.

Partide Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki liderlik yarışının ilçe teşkilatlarından başladığını ifade eden Aytaç, İstanbul İl Kurultayından ve CHP Genel Kurultayından önce yapılan CHP Pendik İlçe Başkanlığı seçiminde de Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Niyazi Güneri ile Özel'i destekleyen Erol Şahin'in aday olduklarını aktardı.

Haberin detayları için tıklayınız

Pendik'te Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle ilçe başkanı seçilen Niyazi Güneri'nin devam eden süreçte konuşmalarını yükseksen derece değiştirerek il başkanlığı seçiminde Özgür Çelik'i desteklemelerini istediğini anlatan Aytaç, ifadesine şöyle devam etti:

"Biz Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek Niyazi Bey'i ilçe başkanı seçtirdiğimiz için İl Kongresinde de Cemal Canpolat'ı desteklememiz gerekirdi. Bahse konu süreçte yapılan görüşmelerde kendisine defalarca neden böyle bir değişiklik yaptığını sorduk. Kendisi ısrarla yenilikten yana olduğunu söyledi. Sonrasında Pendik ilçesinde bulunan 25 il delegesinden, kendisi ile 6 kişiyi Özgür Çelik'e oy vermeye ikna etti. Devamında CHP İl Başkanlığını Özgür Çelik kazanınca, CHP Genel Kurultayına kurultay delegesi olarak Niyazi Bey ve yanındaki 5 kişi yazıldı. Yani bu şahıslar aynı zamanda kurultay delegesinde Özgür Özel'i desteklemiş oldular. Ancak sonradan öğrendiğimize göre Niyazi Bey'in il kongresi ve genel kurultay sürecinde İBB'ye bağlı olan KİPTAŞ'tan 2 ev sahibi olduğunu öğrendik. Sonrasında siyasi toplantılar esnasında bu husus kendisine sorulduğunda, evleri aldığını ancak kendi parasıyla aldığını beyan ettiğini duyduk."

Takvim.com.tr iddianameye giren bu detayı 13 Şubat'ta CHP kurultayının tanıklarından Tolgahan Erdoğan ile yaptığı "250 milyon dolarlık şaibe" manşetli röportajında gündeme getirdi hem de 6 Nisan'da "KİPTAŞ'tan 2 daireye oyunu sattı" başlığıyla haberleştirdi.

Haberin detayları için tıklayınız

CEMAL CAN POLAT'IN DELEGE PAZARI İDDİALARI

Kongre sürecine ilişkin bir diğer iddia da Özgür Çelik'in rakibi ve Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat'ın CHP içindeki torpilleri ve delege seçimi için kurulan pazarı ifşa etmeseydi.

Canpolat şunları söylemişti:

"Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir."

Haberin detayları için tıklayınız

KİME KAÇ YIL HAPİS İSTENDİ

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresinde şüpheli Özgür Çelik'in desteklenmesi adına bir kısım delegelere para vermek, bir kısım delegelere ise yakınlarını CHP'li belediyeler ya da bu belediyelere bağlı iştiraklerde işe sokmak vaadinde bulunmak suretiyle bir kısım kongre delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, bir kısmıyla da işbirliği halinde olacak şekilde yapılan seçim ve oylamaya hile karıştırdıklarının anlaşıldığı" ifadeleri yer almıştı.

Savcılık, şüpheliler Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir, Veli Gümüş'ün, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçunu düzenleyen 112 maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.