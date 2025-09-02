CHP İstanbul İl Yönetimini "görevden eden" süreç... Takvim manşet manşet yazdı: Delege tezgahından KİPTAŞ kıyağına!

PODCAST CANLI YAYIN

45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimi görevden alarak yerine geçici kurul atadı. Skandalın fitilini ise delege pazarlıkları, para teklifleri ve KİPTAŞ’tan ev iddiaları ateşledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya giren bu şaibeler, Takvim'in manşetlerinde günlerce yer aldı. işte delege tezgahından KİPTAŞ kıyağına o haberler...

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

Davacı Özlem Erkan, mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi'nin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz kaldığını, delegelerin irade fesadı halleri ve suç kapsamlı eylemleri bulunmakta olduğunu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalara ve basına yansıyan ses kayıtlarına göre kongrede oy kullanacak delegelerin oylarını para, telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Erkan, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Kongrede kullanılan oy sayısının 600 delege sınırının aştığının tespit edildiğini, dava konusu edilen İstanbul İl Kongresinin mutlak butlan ile sakat olduğunun savcılık soruşturmaları ile kanıtlanmış olduğundan bahisle 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların tedbiren hükümlerinin durdurulmasına, bu kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, önceki kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu'nun tedbiren göreve iadesine veya mahkemece uygun görülecek geçici kurulun atanmasına, İstanbul İl Kongresi delegelerinin görevden uzaklaştırılmasına, CHP Merkez Yönetim Kurulunca başlatılan 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini talep ederim."

CHP İSTANBUL İL YÖNETİMİ'NE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME
Bunun üzerine dosyayı karara bağlayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38.Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan üst kurul-kurultay delegelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmaları da mahkeme tarafından karara bağlandı.

İSTANBUL'DA YAPILACAK İLÇE VE İL KONGRELERİ SEÇİM ÇALIŞMALARI TEDBİREN DURDURULDU
Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına da karar verdi.

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebinin reddine hükmeden mahkeme, şu kararları verdi:

"8 Ekim 2023'te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin reddine, İhtiyati Tedbir Ara Kararının taraflara ve geçici kurul olarak atananlara tebliğine, İhtiyati Tedbir Ara Kararının gereği için İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli mazbata kararının ve ek listelerin mahkeme kararının eki sayılmasına, dair kararın kabul edilen kısımlarına yönelik HMK 394. Maddesi uyarınca mahkememize itiraz yolu açık, kararın reddedilen kısımlarına yönelik olarak HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi."

TAKVİM ŞAİBEYİ MANŞET MANŞET YAZDI
Öte yandan Takvim.com.tr, 15 Eylül'de davası görülecek olan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin şaibe iddialarını manşet manşet yazdı.

Özellikle İstanbul İl Kongresini iptale götüren "delege pazarlıkları" ve süreçte oy karşılığı teklif edilen paralar ile oy karşılığı KİPTAŞ'tan verilen daire iddiarı Takvim.com.tr'nin manşetlerinde yer aldı.

İşte Takvim.com.tr'nin o haberleri...

"2 KİŞİYE 750 BİN TL"
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi için Özgür Çelik'in desteklenmesi karşılığında delegelere para verilmesi konusunun konuşulduğu, oy kullanacak 2 il delegesi için 150 bin lira teklif edildiği, delegelerin de bu paranın az olduğu ve 750 bin lira istedikleri ses kaydı iddianamede yer aldı. Konuşmada yer alan kişilerin Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir olduğunun tespit edildiği belirtildi. Takvim.com.tr bu meseleyi 25 Mart'ta "2 kişiye 750 bin TL" manşetiyle haberleştirdi.

"İSTANBUL'UN PARASIYLA CHP DİZAYNI KİPTAŞ'TAN İKİ DAİREYE OYUNU SATTI"
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı iddiasına hapis istemi iddianamede, CHP İstanbul İl Delegesi Müslim Aytaç'ın tanık olarak alınan ifadesine de yer verildi.

Aytaç, savcılığa verdiği ifadesinde, Pendik'te oturduğu için Pendik ilçe başkanı ve yönetimine de destek verdiğini dile getirdi.

Partide Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki liderlik yarışının ilçe teşkilatlarından başladığını ifade eden Aytaç, İstanbul İl Kurultayından ve CHP Genel Kurultayından önce yapılan CHP Pendik İlçe Başkanlığı seçiminde de Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Niyazi Güneri ile Özel'i destekleyen Erol Şahin'in aday olduklarını aktardı.

Pendik'te Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle ilçe başkanı seçilen Niyazi Güneri'nin devam eden süreçte konuşmalarını yükseksen derece değiştirerek il başkanlığı seçiminde Özgür Çelik'i desteklemelerini istediğini anlatan Aytaç, ifadesine şöyle devam etti:

"Biz Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek Niyazi Bey'i ilçe başkanı seçtirdiğimiz için İl Kongresinde de Cemal Canpolat'ı desteklememiz gerekirdi. Bahse konu süreçte yapılan görüşmelerde kendisine defalarca neden böyle bir değişiklik yaptığını sorduk. Kendisi ısrarla yenilikten yana olduğunu söyledi. Sonrasında Pendik ilçesinde bulunan 25 il delegesinden, kendisi ile 6 kişiyi Özgür Çelik'e oy vermeye ikna etti. Devamında CHP İl Başkanlığını Özgür Çelik kazanınca, CHP Genel Kurultayına kurultay delegesi olarak Niyazi Bey ve yanındaki 5 kişi yazıldı. Yani bu şahıslar aynı zamanda kurultay delegesinde Özgür Özel'i desteklemiş oldular. Ancak sonradan öğrendiğimize göre Niyazi Bey'in il kongresi ve genel kurultay sürecinde İBB'ye bağlı olan KİPTAŞ'tan 2 ev sahibi olduğunu öğrendik. Sonrasında siyasi toplantılar esnasında bu husus kendisine sorulduğunda, evleri aldığını ancak kendi parasıyla aldığını beyan ettiğini duyduk."

Takvim.com.tr iddianameye giren bu detayı 13 Şubat'ta CHP kurultayının tanıklarından Tolgahan Erdoğan ile yaptığı "250 milyon dolarlık şaibe" manşetli röportajında gündeme getirdi hem de 6 Nisan'da "KİPTAŞ'tan 2 daireye oyunu sattı" başlığıyla haberleştirdi.

CEMAL CAN POLAT'IN DELEGE PAZARI İDDİALARI
Kongre sürecine ilişkin bir diğer iddia da Özgür Çelik'in rakibi ve Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat'ın CHP içindeki torpilleri ve delege seçimi için kurulan pazarı ifşa etmeseydi.

Canpolat şunları söylemişti:

"Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir."

KİME KAÇ YIL HAPİS İSTENDİ
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresinde şüpheli Özgür Çelik'in desteklenmesi adına bir kısım delegelere para vermek, bir kısım delegelere ise yakınlarını CHP'li belediyeler ya da bu belediyelere bağlı iştiraklerde işe sokmak vaadinde bulunmak suretiyle bir kısım kongre delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, bir kısmıyla da işbirliği halinde olacak şekilde yapılan seçim ve oylamaya hile karıştırdıklarının anlaşıldığı" ifadeleri yer almıştı.

Savcılık, şüpheliler Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir, Veli Gümüş'ün, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçunu düzenleyen 112 maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Şaibeli kongre şaibeli CHP! Mağdur sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolattan İmamoğluna olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yokŞaibeli kongre şaibeli CHP! Mağdur sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolattan İmamoğluna olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok

