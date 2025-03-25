CHP’nin şaibeli kurultayında yeni perde! Oy karşılığı para pazarlığı ses kaydı soruşturma dosyasında

Fahrettin Çırak'ın, il delegeleri Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir'e 150'şer bin TL teklif ettiği, yapılan pazarlıklar sonucunda 250'şer bin TL rüşvet karşılığında Özgür Çelik 'e oy vermek için anlaşıldığı görüldü.

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Özgür Özel (Takvim Foto Arşiv)

Söz konusu ses kaydında konuşulanlar şu şekilde:

Fahrettin Çırak: Bak ben size bir şey söyleyeyim mi vallahi bütün kalbimle söylüyorum Özgür Çelik'in kazanmama olayı yok. Ama il başkanı olduğu için Özgür'le diyalogda olmanız çok hoşuma gider. Özgür ile de konuşacağım zaten. Dicem gerekli şeyleri ben hallettim ama gerekli şeyleri yap da çocuklar size destek olurlar. Özgür benim kardeşim. Bizim Hakan Bahçetepe çıkacaktı. Başka biri daha vardı il başkanı olmak isteyen. Biz Özgür dedik. Bir de Sivaslı. Tamam mı. Alevi bir çocuk. Ama böyle kafatasçı falan değil. Şey bir çocuk yani. Efendi, çalışkan. Cemal Canpolat benim ağabeyim. Bir Cemal Canpolat'ı koyuyorum bir de Özgür'ü.

Uğur Gökdemir: Ya ben şimdi bir şey söyleyeceğim de eleştirmiş gibi olacağım. İstanbul bile diyemiyor Cemal Canpolat. İstanbol diyor.

Fahrettin Çırak: Dinleme cihazı koydum ha.

Uğur Gökdemir: Hiç sıkıntı yok ağabey. Benim için sıkıntı olmaz o.

Fahrettin Çırak: O yüzden siz de destek olun yardımcı olun. Ben de destek olayım.

Veli Gümüş: Ağabey şöyle yapalım. 150 az Fahrettin ağabey. Açık söylüyorum az. Bunu biz 750 yapalım ikimize. Bunu da seçim gününe bırakmayalım. Yarın sen tekrar bir görüşmelerini yap. Yarın bir araya gelelim. Konuşalım.

Fahrettin Gümüş: İki kişi 750 bir kere çok. Bunu üç kişi yap.

Veli Gümüş: Onu konuşmamız lazım onun sözünü veremem.

Uğur Gökdemir: Onu şöyle konuşmamız lazım. Bizi patlatır. Belli olmaz yani. Ya biz söyleriz alırız da çok da şey yapamıyorum.

Veli Gümüş: Onu hallederiz ya bir konuşalım. Ama çok detay vermeyeceğiz. Bir sıkıntı var falan diye.

İnan Güney: Beni söyle. Benden böyle bir şey geldiğini söyle. Ne düşünüyorsun diye sor.

Uğur Gökdemir: Ben deyince biter olay da. Sadece bizi patlatmasın istiyorum.

Veli Gümüş: 2 garanti. Tek ricamız bunu bağlayalım. Bir de seçim gününe bırakma. Videoyu da mühürlü pusulayı da blok halinde alırsın yani. Oy kullandıktan sonra bizim filmimiz bitiyor.

İnan Güney: Eğer anlaşırsanız size direkt verilmez. Fahrettin ağabeye veririm öyle bir şey olursa.

Veli Gümüş: Seçim Günü olmasın yani anladın mı. Bizde yanlış olmaz.

Uğur Gökdemir: Senden para alıp sana niye oy vermeyelim.

Veli Gümüş: Videonu mühürlü oy ve yırtık pusula şeklinde alırsın.

SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Öte yandan söz konusu ses kaydının, eski CHP parti meclisi (PM) üyesi tarafından savcılığa verildiği öğrenildi.

CHP eski parti meclisi üyesi olan isim; Beykoz delegesi olan iki isim ile Özgür Çelik'e oy verilmesi için 150 bin ila 300 bin lira karşılığında rüşvet pazarlığı yapıldığını ve bunun ses kaydının elinde olduğunu belirterek ilgili ses kaydını savcılığa teslim etti.

Söz konusu ses kaydı soruşturma dosyasına girdi.

SES KAYDINDA ADI GEÇEN İSİMDEN AÇIKLAMA

Ses kaydında adı geçen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, kendisine ait ses kaydı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir" dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı sosyal medya hesapları üzerinden şahsıma ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı dolaşıma sokulmuştur. Beyoğlu'muzun çözüm bekleyen pek çok sorunu ve komşularımızın yakıcı sıkıntıları varken, böylesine çirkin bir iftiraya cevap vermek zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum.

10 yıllardır siyasetin içinde yer almış, senelerce ilçe başkanlığı ve meclis üyeliği yapmış biri olarak, siyaseti hangi ilkeler ve yöntemler ile yaptığım dost- düşman herkesin malumudur.

İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir.

Gerçek dışı ithamlarla oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı söz konusu sosyal medya kullanıcıları hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılması, şüphelilerin eylemlerine uyan TCK ve sair mevzuat gereğince cezalandırılmaları talebiyle suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum."

DELEGELERİ İŞE ALDINIZ!

İstanbul Kongresi'nde il başkanlığı için yarışan Cemal Canpolat, delegelerin oy karşılığı belediyelerde işe alındığını söylemiş, "CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum" demişti. Canpolat ayrıca "4 gün önce Genel Başkan için gözyaşı dökenlerin, bakan olmak için kapıda bekleyenlerin 'değişim' diye ortaya çıkmasını kabul edemez bu parti" diye tepkisini dile getirmişti.

185 İSTANBUL DELEGESİ ÖZEL'İ SEÇTİ

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul İl Başkanı Adayı Özgür Çelik'in kazanmasıyla, büyük kurultay da garantiye alındı. Çünkü sayı olarak İstanbul delegeleri kurultayda büyük ölçüde belirleyici oluyor. Beklendiği gibi de oldu. İstanbul'daki 196 delegenin 185'i, 38'inci Olağan Kurultay'da Özgür Özel'i destekledi.