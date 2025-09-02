Son dakika: CHP'nin şaibeli İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik görevden alındı

CHP'nin İstanbul İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. Özgür Çelik yönetimi görevden alındı ve olağan kongre süreci durduruldu. Ayrıca 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.

KAYYUM GÜRSEL TEKİN

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine kayyum olarak Gürsel Tekin atandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığında görevlendirilenler:

Gürsel Tekin

Zeki Şen

Hasan Babacan

Müjdat Gürbüz

Erkan Narsap

4 SENARYO VAR

Şimdi gözler 15 Eylül'de gerçekleşecek olan şaibeli CHP Genel Kurultayı davasına çevrildi. Davadan çıkacak karara göre 4 senaryo var.

1- İptal kararı çıkması durumunda sonraki olağanüstü kurultay geçerli hale gelir.

2- Özgür Özel yoluna devam eder. Dava üst mahkemelere taşınır. Süreç 1-2 yıl uzar.

3- Mutlak butlan tespitinde parti başsız duruma düşmüş olur. Kemal Bey gelebilir.

4- Kemal Bey, 'İstemiyorum' derse, parti başsız kalacağı için mahkeme CHP'ye kayyum atar.

Ayrıntılar geliyor...

TAKVİM.COM.TR İDDİANAMEYE ULAŞTI

Takvim.com.tr, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun hazırladığı iddianameye ulaştı.

İddianamede, savcılığa bir CD ile ihbar dilekçesi teslim edildiği, incelenen CD'de CHP'nin Ekim 2023'te gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığına dair iddialar içerdiğinin görülmesi üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.

İhbar dilekçesinde, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak'ın, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ve Beykoz ilçesi adına İl Delegesi olan iki kişinin konuşmalarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi seçiminde Özgür Çelik'e oy verilmesi adına delegelere para teklif edildiği iddialarının yer aldığı kaydedildi.

Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı iddiasına ilişkin hazırlanan iddianameye ulaştı

SES KAYITLAR İDDİANAMEDE

İddianamede, ihbar dilekçesi ile CD üzerinde bilirkişi incelemesi yapıldığı ifade edildi.

CD içerisinde yer alan konuşma kayıtlarında, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi için Özgür Çelik'in desteklenmesi karşılığında delegelere para verilmesi konusunun konuşulduğu, oy kullanacak 2 il delegesi için 150 bin lira teklif edildiği, delegelerin de bu paranın az olduğu ve 3 kişi için 750 bin lira istediklerini söyledikleri aktarıldı.

Dosyaya giren en dikkat çekici bölüm, delegelerle yapılan ve gizlice kaydedilen pazarlık görüşmeleri oldu.

4 kişi arasında geçen ve iddianameye yansıyan o konuşma şu şekilde:

"...FAHRETTİN : … iyisi ya bak ben size bir sey söyleyeyim vallahi bütün kalbimle

söylüyorum size Özgür ÇELIK' in kazanmama olayı yok. Özgür kazanacak ama ben Özgür' le

sizin il baskanı oldugu için diyaloglarınız çok hosuma gitti artık konuşabildiğim için. Özgür' le de

konuşucam zaten gerekli şeyleri hani hallettim ama gerekli şeyleri de yaptı çocuklar size destek

olalım. Özgür benim kardeşim. Özgür' ün ilçe başkanı il başkanı çıkartılmasının büyük payı da

olan biri de benim yani. Onun il başkan adayı olması için. Bizim Hakan BAHÇETEPE çıkacak.

Başka biri daha vardı il başkanı olmak isteyen. Biz Özgür

2.ERKEK ŞAHIS : Çalışır abi iyi yani



FAHRETTİN : Sivaslı tamam mı Alevi bi çocuk ama böyle kafatasçı falan değil

yani. Şey bi çocuk yani

1.ERKEK ŞAHIS : Efendi de zaten

FAHRETTİN : Efendi, çalışkan iyi çocuk yani

1.ERKEK ŞAHIS : Tek tek delegeleri aramış …

FAHRETTİN : Bi Cemal Allah Allah için bi Cemal CANPOLAT, Cemal

CANPOLAT benim abim yani. Bi Cemal CANPOLAT' ı koyacan oraya bi de Özgür

1.ERKEK ŞAHIS : Ya ben simdi bi sey eleştirmiş gibi olacak Istanbul, Istanbul bile

diyemiyor Cemal CANPOLAT Istanbol diyor

FAHRETTİN : He hee

3.ERKEK ŞAHIS : Ben dinleme cihazı koydum buraya

Gülme Sesi

1.ERKEK ŞAHIS : Hiç sıkıntı yok abi benim, benim ya benim için sıkıntı olmaz o

Gülme sesi

FAHRETTİN : O yüzden sizde

1.ERKEK ŞAHIS : Ya ben zaten çok şey değilim kongre …

FAHRETTİN :Sizde destek olun ona yardım edin bende destekleyeceğim

2.ERKEK ŞAHIS: Abi şöyle yapalım yedi yüz elli az Fahrettin abi açık söylüyorum az

bunu biz yedi yüz elli yapalım ikimize bunu da seçim gününe bırakmayalım yarın tekrar bi sen

görüşmelerini yap, yarın bi araya gelelim konuşalım

FAHRETTİN : İki kişi yedi yüz elli bi kere çok o zaman üç kişi

1.ERKEK ŞAHIS : Yarın dönüş yap sey yap

2.ERKEK ŞAHIS :Onla konusmamız lazım onun sözünü veremem konusmam lazım

1.ERKEK ŞAHIS : Ya onu söyle konusmamız lazım bizi patlatır, belli olmaz yani. Ya

biz söyleriz alırız da

3.ERKEK ŞAHIS : Nasıl güveneceksiniz o konuda abi

1.ERKEK ŞAHIS : Iste o konu muhabbeti biraz sey yani çokta sey yapamıyorum

3.ERKEK ŞAHIS : Aile dostun degil mi

1.ERKEK ŞAHIS : Iste aile dostum da seyi meclis üyesi

2.ERKEK ŞAHIS : Onu hallederiz …

1.ERKEK ŞAHIS : Halledicez bir sekilde de

2.ERKEK ŞAHIS : Ama çok detay vermeyecegiz ya bi sıkıntı var filan

3.ERKEK ŞAHIS : Ben veririm Erkut, benden böyle bir sey geldigini söyle …

abimizden benim … hiç ne düsünüyorsun diye sor

1.ERKEK ŞAHIS : Yok abi ben, ben diyince biter olay da

Üst üste konusmalar anlasılamıyor

2.ERKEK ŞAHIS : … Yanına gideriz …

1.ERKEK ŞAHIS : Sadece bizi patlatmasın istiyorum ben yani

2.ERKEK ŞAHIS : Aynen

1.ERKEK ŞAHIS : Biz patlarsak … patlar

2.ERKEK ŞAHIS : …. Garanti burası senin kardesinin burda …

1.ERKEK ŞAHIS : Tabi tabi zaten o yüzde yüz

2.ERKEK ŞAHIS : Garanti tek ricam bunu, bunu baglayalım. Bizi seçim gününe

bırakma. Videoyu gönderiyor pusulayı veriyor … ondan yana sorun yok

1.ERKEK ŞAHIS : Buraya getiririm ben mühürü pusulayı cebime atar getiririm ben

2.ERKEK ŞAHIS : Biz bi oy kullanıcaz, oy kullandıktan sonra bizim filmimiz bitiyor



3.ERKEK ŞAHIS : Söyle bir sey söyleyecegim yani o öyle bir talebin olursa yani eger

anlasırsanız tabi bunu ona istinaden söylüyorum ben burda yediemin olarak görevliden alıp size

direk verilmez

2.ERKEK ŞAHIS : Hı hı

3.ERKEK ŞAHIS : Ben, ben burda hani taahhütame gibi

1.ERKEK ŞAHIS : Tamam sorun yok abi

3.ERKEK ŞAHIS : Sana … vermis olursa

2.ERKEK ŞAHIS : Seçim günü, seçim günü olmasın abi

3.ERKEK ŞAHIS : Anladın mı

2.ERKEK ŞAHIS : Abi bizde yanlıs olmaz biz sana …

1.ERKEK ŞAHIS : Abi senden para alıp sana niye oy vermeyelim abi

2.ERKEK ŞAHIS : Videonu, videonu yırtık mühürlü pusulayı yırtık sekilde videonu

alırsın yani

1.ERKEK ŞAHIS : Bi de ben pusulayı da getiririm sana hiç sıkıntı yok öbür tarafın

pusulasını

3.ERKEK ŞAHIS : Ney

1.ERKEK ŞAHIS : Öbür tarafın pusulasını getiririm abi sen

FAHRETTİN : Yoo yo onu yırtıyorsun yani, o, o onun sekli …

2.ERKEK ŞAHIS : O öyle o usul öyle biz mahallede bile öyle yaptık topladık

FAHRETTİN : Iki kisi yedi yüz elli bin lira böyle bir seye biz giremeyiz yani

2.ERKEK ŞAHIS : Düz bes yüzle mi girersiniz

FAHRETTİN : Yani bizim seyimiz bu olmaz yani ben dogruya dogru söylüyorum

ben size söyleyeyim mi yüz elli bin liradan iki kisi üç yüz bin lira hani ben öyle konusacagım

2.ERKEK SAHIS : Bes yüze bagla o zaman abi

FAHRETTİN : Ben

2.ERKEK SAHIS : Daha da inmeyelim yani yoksa

FAHRETTİN : Ben yine konusacagım

2.ERKEK SAHIS : Hı hı

FAHRETTİN : Konusurum aksamda ha üç kisi

2.ERKEK SAHIS : Yani o parayı burdan alıp gidip yiyip eglencezi

1.ERKEK SAHIS : Yo eglenmicez …

2.ERKEK SAHIS : …. Girmek istemem ben yani

FAHRETTİN : … Istersen al manita istersen ….

Gülme sesi ve üst üste konusmalar anlasılamıyor

1.ERKEK SAHIS : Ben o parayı … Fahrettin abi çok seviyorum yani …

FAHRETTİN : Alıpta gidip camiye bagıs yapacak halin yok

1.ERKEK SAHIS : Aynen öyle

FAHRETTİN : Ihtiyacını giderecek … versen manita …

1.ERKEK ŞAHIS : Fahrettin abi o zaman bi bes yüz, bes yüz, bes yüze sey yapalım da

2.ERKEK ŞAHIS : Iki yüz elli, iki yüz elli bes yüz …

1.ERKEK ŞAHIS : Sen bes yüzü, bes yüzü

2.ERKEK ŞAHIS : Iki yüz elli iki yüz elli

1.ERKEK ŞAHIS : Bizim için sey yap biz o zaman onla konusalım onu da garantiye

alırsak söyleriz, garanti almayacaksak

FAHRETTİN : Abi simdi bak ben size tekrar söylüyorum eyvallah söyledim onu şimdi iki yüz elli iki yüz elli sizin söylüyorsunuz bana söylediniz ben konusacagım ben bi görüsüp

hesabımıza kitabımıza bakalım ben size seyden Face Time' dan dönerim

2.ERKEK ŞAHIS : Sıkıntı yok abi

FAHRETTİN : Böyle böyle yapabiliyoruz diye konusuruz. Yarın yine konusuruz

2.ERKEK ŞAHIS : Yarın geliriz

FAHRETTİN : Yarın yine konusuruz

1.ERKEK ŞAHIS : Konusuruz konusuruz

FAHRETTİN : Hiç sorun yok ben gelirim …

1.ERKEK ŞAHIS : Sorun yok

FAHRETTİN : Gelir gelirim

1.ERKEK ŞAHIS : Ama sundan süphen olmasın abi ben, ben seyden degil simdi baska

bi adam olsaydı sevmeseydim adamı bi milyon versen de abi yapacak bir sey yok derdim giderdim

ama valla seni, seni çok sevdim yani karakterini

FAHRETTİN : Eyvallah

1.ERKEK ŞAHIS : Yoksa

2.ERKEK ŞAHIS : …

FAHRETTİN : Bizde Giresunluları seviyoruz ya bak gelinimin … sen akraba

Gülme sesleri

FAHRETTİN : Akrabaları mı sey

1.ERKEK ŞAHIS : Yani akrabamız ya …

FAHRETTİN : Mustafa benim kardesim var ya Ramazan, Ramazan' ın karısıyla

görüstük esimde benim ama Sebinkarahisarlı

2.ERKEK ŞAHIS : Öyle mi

FAHRETTİN : Esim de esimin annesi Sebinkarahisar

1.ERKEK ŞAHIS: Sebinkarahisarlılar çok Giresun' a sey degil ama Giresun' u çok sey

yapmıyorlar diger tarafa daha yakınlar ya

3.ERKEK ŞAHIS : Ordu' ya mı

FAHRETTIN : Ya orda dogmamıs ki bizimkiler burda zaten

1.ERKEK ŞAHIS : Ya zaten öyle

FAHRETTIN : Ama bu, bu seyde

1.ERKEK ŞAHIS : Ama Giresun

FAHRETTİN : Giresun Görele' de evleri var onların hep yazın tatile gitti mi

Görele' ye gidiyorlar

1.ERKEK ŞAHIS : Görele' de, Görele' de iste

FAHRETTİN : Denizin kenarı abi manyak yer

1.ERKEK ŞAHIS : Çok güzel abi

FAHRETTİN : Doksan derece böyle çeviriyorsun üç yüz altmış derece sey deniz

1.ERKEK SAHIS : Tabi tabi suan

FAHRETTİN : Deniz

2.ERKEK SAHIS : Dolgu mu abi abi degil mi orası

FAHRETTİN : Yok abi ne doldurması

1.ERKEK SAHIS : Doldurma doldurma abi doldurma

FAHRETTİN : Bizim olduğumuz yer doldurma değil

1.ERKEK ŞAHIS : Ha senin doldurma degil sahil doldurma

FAHRETTİN : Ha sahil tabi tabi

1.ERKEK ŞAHIS : Sahil doldurma

FAHRETTİN : Karadeniz Otobanı geçiyor ya fındık, fındık agaçları var orda …

öyle bir sey yok yani o kadar güzel ama bi

1.ERKEK ŞAHIS : Fahrettin abi bizim fındıgımız yok ki bu paralara düstük

FAHRETTİN : Yok mu sizin fındık

2.ERKEK ŞAHIS : Yok

1.ERKEK ŞAHIS : Var

FAHRETTİN : Onlarda var fındık ama

1.ERKEK ŞAHIS : Ya bizim çok seydi babam dedi kargasa çok oluyordu bizde babam

dedi

FAHRETTİN : Onlar bi metre arsası için birbirini yiyorlar

1.ERKEK ŞAHIS : Haa öyle

FAHRETTİN : Vallahi bak

1.ERKEK ŞAHIS : Babam benim öyle bir karakterde degil

2.ERKEK ŞAHIS : Abi bizim Ardahanlılar böyle bi gün seyde Beykoz' da o senin

dedigin hani manzaralı olan yer var ya

FAHRETTİN : Hııı

2.ERKEK ŞAHIS : Karlıtepe' nin oralar orda bizim iki tane Ardahanlı' yı gördüm böyle

FAHRETTİN : Giresun' da Ardahanlı' nın ne isi var

2.ERKEK ŞAHIS : Yetmiş, yok Giresun' da değil burda Beykoz' da

FAHRETTİN : Hee

2.ERKEK ŞAHIS : Yetmiş yaşında falanlar, zamanında gelmişler yer almışlar şimdi şey

geliyor oraya kentsel dönüşüm geliyor firmalar kuyruk falan parayı … metre karesine milyonlar

milyonlar yıllardır böyle evler yanyana iki tane Ardahanlı bi baktım yaşlı böyle sey yapıyorlar

karış hesabı yapıyor ahaa karış … bu karış senin aha bu karışta benim



FAHRETTİN : Mecidiyeköy Spor Kulübü başkanıydım yine o dönemde Çavuşbası' na gittik …oğlu dedi ki orda dedi arsa var mı ..."

Konuşmada yer alan kişilerin Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir olduğunun tespit edildiği belirtildi.