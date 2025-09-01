PODCAST CANLI YAYIN

İBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyası

Yeni adli yılın açılışında konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB soruşturması hakkında “100 yılın yolsuzluk soruşturması” ifadelerini kullanırken iddianamenin tamamlanması için Ekim ayını işaret etti. Soruşturmadan ilk haberdar olan kişinin iş insanı Murat Kapki olduğunu söyleyen Akın Gürlek, “Bir günde 8 malını devretti, mallarını kaçırmaya çalıştı. Harekete geçtik, mal varlıklarına tedbir koyduk” dedi. Gürlek, davaların canlı yayınlanma talebine ilişkin ise “Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yeni adli yılın açılış gününde bir basın toplantısı düzenledi. Akın Gürlek, İBB yolsuzluk soruşturması hakkında dikkat çeken detaylara değindi.

Gürlek, iddianamenin Ekim ayında hazırlanmasını planladıklarını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yeni adli yılın açılış gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladığı bir basın toplantısı düzenledi. Gürlek, ilk olarak geçtiğimiz sene ruhsatsız silah ve yasadışı bahis için başlattıkları mücadelenin hız kesmeden ve taviz vermeden devam ettiğini vurguladı.

İBB YOLSUZLUK İDDİANAMESİ İÇİN EKİM AYINI İŞARET ETTİ

Yolsuzluk soruşturmasına ilişkin dikkat çeken detaylardan bahseden Akın Gürlek, Beşiktaş Belediyesi Aziz İhsan Aktaş soruşturmasının iddianamesinin yazım aşamasında olduğunu ve Eylül ayında tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Gürlek, İBB yolsuzluk soruşturmasının ise devam ettiğini ve Ekim ayında tamamlanmayı planladıklarını söyledi.

100 YILIN YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İBB soruşturmasında tanık beyanına dayalı tutuklu olmadığına değinen Akın Gürlek, tüm tutuklu şüphelilere dair delillerin mevcut olduğunu ve kuyumcu terazisi hassaslığında süreci yürüttüklerini vurguladı.

"100 yılın en büyük yolsuzluk soruşturması" sözleriyle devam eden Başsavcı, ilk operasyonun üzerinden 6 ayın geçtiği ve iddianame için kısa bir süre olduğunu, kimsenin adli tatil yapmadığını söyledi.

İBB'nin 2019-2024 yılları arasında yaklaşık 5.4 milyar dolar kredi çekildiği ve bu paraların farklı yöntemlerle şirketlere aktarıldığını, 13 metro projesinin durduğunu belirtti.

"BİZ DAVAMIZA GÜVENİYORUZ"

Davaların canlı yayınlanma talebine ilişkin de konuşan Gürlek, "Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var." dedi.

İTİRAFÇI OLMAK İÇİN YOĞUN ISRAR

Etkin pişmanlığın nasıl işlediğine dair merak edilen soruları cevaplayan Akın Gürlek, şüphelilerin cezaevinden kendisi veya avukatları aracılığıyla yapmış oldukları başvuru sonrası ifadelerinin alındığını söyledi. İtirafçı olmak yoğun bir ısrarın olduğunun altını çizen Başsavcı Gürlek, etkin pişmanlıkta bulunan kişilerden yeni bilgiler istendiğini belirtti.

"ERTAN YILDIZ'IN AİLESİNE KORUMA TAHSİL EDİLDİ"

Gürlek, etkin pişmanlıktan faydalanan herkesi tahliye etmediklerini, kimseye baskı yapılmadığını, aksine itirafçı olmak isteyenlere avukatlar tarafından baskı yapıldığını ve bu konuya ilişkin avukatların tutuklandığından bahsetti. Gürlek, "Örneğin Ertan Yıldız itirafçı olduğunda ailesine tehditler gitti, ailesine koruma vermek zorunda kaldık. 37 avukat gitti görüştü" dedi.

OPERASYONU ÖĞRENEN İLK İSİM: MURAT KAPKİ

İBB operasyonunun önceden öğrenilmesine ilişkin açıklamada bulunan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki, bir günde 8 malını devretti, mallarını kaçırmaya çalıştı. Harekete geçtik, mal varlıklarına tedbir koyduk. Oradan da anladılar.

İKİ FİRARİYE KIRMIZI BÜLTEN

Soruşturma kapsamında firari şüpheliler Emrah Bağdatlı ve Murat Gülibrahimoğlu hakkında da kırmızı bülten kararının çıkarıldığı detaylar arasında yerini aldı.

İBB KENT UZLAŞISI İDDİANAMESİ YAZILIYOR

İBB Kent uzlaşısı iddianamesinin yazım aşamasında olduğunu belirten Başsavcı, PKK ile çözüm sürecinin bu dosyaya etkinin olup olmayacağı yönündeki soruya, "O süreç başka tabi ki, biz de çözüme ulaşılsın isteriz ancak kanun neyse o" dedi.

EYLEM TOK İADE KARARI AMERİKA'DA İSTİNAFTA

Başsavcı, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un soruşturmanın devam ettiği ve Amerika'da verilen iade kararının istinaf aşamasında olduğunu ve kararın onanmasını beklediklerini söyledi.

