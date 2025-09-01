Şangay zirvesinde samimi anlar | Emine Erdoğan Çin'de liderlerin eşleri ile bir arada (DHA)

"TİENCİN'İN KÜLTÜREL VE MİMARİ ZENGİNLİKLERİNİ TANIDIĞIMIZ BU ÖZEL PROGRAMDA DOSTANE SOHBETLER ETTİK"

Programın ardından Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi Pıng Liyüen ev sahipliğinde, lider eşleriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tiencin'in kültürel ve mimari zenginliklerini tanıdığımız bu özel programda dostane sohbetler ettik. İnsanlığı yakından ilgilendiren barış, aile, çevre ve kültürel işbirliği gibi ortak değerler üzerine fikir paylaşımında bulunduk. Bu anlamlı buluşmaların ülkelerimiz arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmesini temenni ediyorum."