Yapay zeka çocukları tehlikeye mi atıyor? Uzmanından ailelere tavsiyeler | Denetim şart

Dünya genelinde ortaya çıkan ve genel olarak çocukları hedef alan yapay zeka botlarının skandalları aslında bazı denetimler sayesinde önlenebilir. Çocukların yapay zekâ sohbet robotlarını kullanımının denetlenmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, tamamen yasaklamanın bir çözüm olmadığını belirterek yaşa uygun filtre kullanılması, zaman sınırlaması yapılması tavsiyesinde bulunuyor. Bilinçli kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, “Yapay zeka çocukların derslerini çalışabileceği, ödevlerinde fikir de alabilecekleri bir yer. Dolayısıyla bilinçli kullanıldığında çocukların sonu gelmez sorularına sabırla yanıt verecek, merak duygularını zedelemeyecek ortam sunabilir” değerlendirmesini yaptı.

Kullanımı her geçen gün artan yapay zekâ sohbet robotlarından çocukları uzak tutmanın mümkün olmadığını söyleyen Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Selen Demirtaş Zorbaz, "Yapay zekaya istediğimiz kadar kısıtlama getirelim, tehlikeler hep var olacak. Yapay zekâyı suçlamak yerine çocukların deneyimsiz yapay zekaya ulaşımları, bu tür soruları çevrelerindeki yetişkine değil de yapay zekaya sorma durumlarını sorgulamamız gerekiyor. Yapay zeka çocukların derslerini çalışabileceği, ödevlerinde fikir de alabilecekleri bir yer. Dolayısıyla bilinçli kullanıldığında çocukların sonu gelmez sorularına sabırla yanıt verecek, merak duygularını zedelemeyecek ortam sunabilir" dedi.

"DENETİM MUTLAKA OLMALI"

Zorbaz, "Çocuklar zararlı alışkanlıkları merak edebilir. Bazı durumlarda kendilerine zarar da vermek isteyebilir. Bu noktada çocukların en çok içinde bulundukları aile ve okul ortamlarında bu durumu paylaşabilecekleri bir yetişkinin olması, sorularını o yetişkine sormaları üzerine odaklanmalıyız. Aynı zamanda çocuklar yapay zekâya denetimsiz şekilde ulaşmamalı. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin çok duyarlı olmaları lazım" diye konuştu.

UZMANINDAN ÖNERİLER

Doç. Dr. Zorbaz, Sabah'ta yer alan habere göre, güvenli şekilde yapay zeka robotunun nasıl kullanılabileceğine ilişkin şu önerilerde bulundu:

YAŞA UYGUN İÇERİK FİLTRELERİ KULLANIN: Çocuğun yaşına uygun olmayan, şiddet, cinsellik veya zararlı ideolojiler içeren bilgilerin filtrelenmesini sağlayan güvenlik ayarlarını etkinleştirin.

ZAMAN SINIRI BELİRLEYİN: Yapay zeka ile geçirilen süreyi, tıpkı ekran süresinde olduğu gibi, günlük veya haftalık sınırlamalarla dengeleyin.

BİRLİKTE KULLANIM ALIŞKANLIĞI OLUŞTURUN: Çocuğun yapay zeka ile etkileşimlerini mümkün olduğunca yanında bulunarak izleyin. Sohbetlerde neler sorduğunu, nasıl yanıtlar aldığını takip edin.

SORGULAMA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNİ DESTEKLEYİN: Yapay zekadan aldığı yanıtları tamamen doğru kabul etmemesi gerektiği konusunda uyarın. Yapay zekadan aldığı bilgileri kitaplarından ya da internetteki güvenilir kaynaklardan onaylatmasını sağlayın.

DUYGUSAL ETKİLERİ GÖZLEMLEYİN: Yapay zekadan aldığı yanıtların çocuğun ruh hâlini olumsuz etkileyip etkilemediğini fark edin. Şaka amaçlı bile olsa şiddet ya da cinsel içerikli sorular sormasına izin vermeyin.

MAHREMİYET VE KİŞİSEL BİLGİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA EĞİTİN: Çocuğun, yapay zekaya kendisi veya başkaları hakkında özel bilgi vermemesi gerektiğini, internete yazılan ya da konulan hiçbir şeyin tamamen silinmediğini öğretin.

ROL MODEL OLUN: Yapay zekayı siz de bilinçli, etik ve sorgulayıcı şekilde kullanarak çocuğunuza örnek olun.

