Bakan Bolat açıkladı! Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Temmuz ayında ihracatın, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırarak 24,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Bolat, "2025 yılı Temmuz ayında ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırarak 24,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış ihracatımız da tüm zamanların en yüksek değeri olan 269,4 milyar dolara yükselmiş ve 270 milyar dolar sınırına dayanmıştır. 2025 yılının ilk 7 ayının 6'sında aylık mal ihracatımızda artış sağlanmıştır. İhracattaki büyük artış ve ithalat artış hızındaki yavaşlama neticesinde, temmuz ayında dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesi olan 6,4 milyar dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise son dokuz ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 79,5'e yükselmiştir. Artan mal ve hizmet ihracatıyla temmuz ayında cari işlemler hesabında fazla verilmesi beklenmektedir" dedi.

Bakan Bolat'ın sosyal medya paylaşımı (ekran görüntüsü)Bakan Bolat'ın sosyal medya paylaşımı (ekran görüntüsü)

"OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN ARTIŞ DEVAM ETMEKTEDİR"

Paylaşımında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verileri aktaran Bolat, "AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimler, tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet koşullarına rağmen ihracatımızda artış devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımıza sunduğumuz destekler, ticari diploması faaliyetlerimizin etkisiyle ihracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

