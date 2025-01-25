Bolu’daki yangın faciası yüreğimizi yaktı: Sömestirden okula döneceklerdi, 36 çocuğumuz artık yok

Türkiye'nin yüreğini kavuran otel yangınında bir ayıp daha ortaya çıktı. 78 cana mal olan Grand Kartal Hotel, tüm konuklarına otomatik olarak anket mesajı yolladı.

"Bizi değerlendirmek ister misiniz?" sorusuna yanıt aradı. "Umarız, unutulmaz anılarınız vardır" diye yazdı. Yangından kurtulanlar mesajı görünce şoka uğradı.

GÖNÜLLERİN FATİH'İ

Emekli jimnastik antrenörü Fatih Güller (67) yangına 10. katta yakalandı. Ailesini 2 kat indirmeyi başardı. Sonra bir odanın penceresine çıktı. Çarşafları bağlayıp aşağı sarkıttı. Bu sayede tam 11 kişiyi kurtardı.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti tamamlandı. İsimleri açıklandı. Yangında 18 yaşında ve altında en az 36 kişi hayatını kaybetti.

Felaket 30 aileye dokundu. Her aileden en az bir çocuk hayatını kaybetti. Çocukların çoğu ya ilkokul ya da ortaokul çağındaydı. Pek çok okul, hayatını kaybeden öğrencilerinin arkasından taziye mesajı yayımladı. Sömestr tatili olması sebebiyle çocuklarıyla birlikte kış tatili yapmak isteyen bazı aileler tüm fertleriyle birlikte hayatını kaybetti.



Bursa'da yaşayan diş hekimi anne Yasemin Boncuk Tüzgiray ve eşi Erhan Tüzgiray, çocuklarını yarıyıl tatili için Bolu'ya götürmüştü. Tüzgiray ailesi, Demir (8) ve Defne (11) ile birlikte hayatını kaybetti.



İstanbul'da yaşayan ve iki çocuklarıyla birlikte otele gelen Doğan ailesi de yangında öldü. Anne Duygu (41) ve baba Mert Doğan'ın (40) iki kızı Doğa ve Mavi, ilkokul çağındaydı.



Dayı ailesi de iki kızlarıyla birlikte öldü. Aile İstanbul'da toprağa verildi. Ticaretle uğraşan Süleyman Dayı ve emekli bankacı eşi Seden Nurgül Dayı, kızları Ela (15) ve Buse Dayı (12) ile otelin 11. katında yangına yakalandı.



İki yetişkin, üç çocuk olmak üzere beş kişilik Çetiz ailesi de kurtarılamadı.

SÖMESTİRDEN OKULA DÖNECEKLERDİ, 36 ÇOCUĞUMUZ ARTIK YOK

Alya Turan Vedia Nil Apak Nehir Sarıtaş Ömür KotanAyşe Maya Doğan Vedat Çetiz Mina Akişli Alican Boduroğlu Elif Nas Boduroğlu Eren Bağcı Doğa Doğan Mavi Doğan Pera Suyolcu Demir Tüzgiray Doruk Sarıtaş Elif Derin Yalçın Atlas Kaan Tokcan Kemal Tokcan Özüm Karataşlı Esat Çetiz Kerem Güngör Lalin Doğan Oya Kanpolat Ala Dora Türkmen Pelin Güngör Dila İnal Ela İnal Sümeyye Güner Bekir Sadık Gültekin Muhammed Selim Gültekin Yusuf Sinanettin Gültekin Alya Altın Defne Tüzgiray Sedat Çetiz Ela Dayı Buse Dayı.

SKANDAL PAYLAŞIM

Otelin hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu, kendisini de mağdur saydı. Paylaşımında "Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu" dedi.

NEYİN HATIRASINI ÇEKİYORSUN

İstanbul'dan Ankara'ya seyahat eden bir aile, Kartalkaya'da bu acı olayın yaşandığı oteli görmek için rotasını değiştirdi ve 30 kilometre fazladan yol yaptı. Erkan Atasoy, yaşadıkları duyguları şu sözlerle ifade etti: Olay yerini canlı görelim dedik...

SON FOTOĞRAF

İstanbul'da anne Defne İnal (44) ile kızları Dila (9) ve Ela (7), son yolculuğuna uğurlandı. Baba Burak İnal, "Kızlarım bana, 'Sen dünyanın en iyi babasısın' demişti. Kızlarımla çok güzel vakit geçirdim" dedi.

İKİZİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Doktor Ahmet Çetiz (44), eşi Habibe (39), çocukları Esat (9), Sedat (11) ve ikizi Vedat can verdi. Çetiz ailesinden 4'ünün cenazesi, önceki gün öğle Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.Vedat Çetiz'in cenazesi ikiz kardeşinin yanına defnedildi.

ÇARŞAFLA 11 KİŞİYİ KURTARDI

Ankara Üniversitesi'nden emekli jimnastik antrenörü Fatih Güller, eşi ve 2 çocuğuyla sömestir tatiline giden yeğeni Gülşen Doğan Durdağ tarafından, doğum günü hediyesi olarak Kartalkaya'ya davet edildi. Güller, ailesini 2 kat indirmeyi başardı. Sonra bir odanın penceresine çıktı. Fatih Güller, çarşafları birbirine bağlayarak, yeğeni ve ailesiyle birlikte 11 kişiyi sağ kurtardı. Güller olayı, " Çarşafı koluma dolayıp tutuyordum. Alacak nefesimiz, içecek Bir uyarı levhası, acil çıkış hiçbir şey görmedik. İnanıyorum ki, eğer alarm çalsaydı ve ufak bir duman tespit edebilseydi bir sürü can kurtulurdu."

YANGIN ELEKTRİKLİ IZGARADAN ÇIKTI

Kartalkaya'daki otel faciasına ilişkin bulgular, yangının mutfakta bulunan elektrikli ızgaradan çıktığını gösteriyor. Kamera kayıtlarına göre gece yarısı 03.20 sıralarında elektrikli ızgaradan duman çıktığı belirlendi. Izgaradan bir süre sonra alevler yükseldi ve bir parlamanın ardından alevler yayıldı. Bu sırada yangıda müdahale edilmemesi, yangını hızla büyüttü.

ÖN RAPOR TAMAMLANDI

Yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nce hazırlanan rapor da tamamlandı. Raporda, yangının çıkış nedenine ilişkin, "Yangının 4'üncü katta yer alan mutfak/ restoran bölümünden başladığı belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı. Bina içindeki yangın merdiveni, oluşan dumanı bir baca görevi görerek üst katlara taşıdı. Otelde kalan misafirler merdivenden gelen şiddetli duman ile binanın dış cephesinden gelen alevler arasında sıkıştı. Otelin koridorları tamamen dumanla kaplandı. Merdivenlerde yangın kapısı olmadığı görüntülerden de anlaşılmıştı.

50'DEN FAZLA KİŞİ CAMLARDAN TAHLİYE EDİLDİ

Raporda, itfaiyenin müdahalesi ve tahliyelere ilişkin şu ifadelere yer verildi: Otel ön cephesinden merdivenli araç ile 50'den fazla vatandaş bulundukları odaların camlarından alınarak tahliye edilmiştir. Binanın arka cephesine merdivenli araç ve arazöz girişi, karlı yol ve gevşek zemin sebebiyle mümkün olmadığından atlama yatağı ile 1 kişi kurtarılmıştır.

ÜÇ ARKADAŞ ÖLÜME BİRLİKTE ATLADI

Grand Kartal Otel'deki yangında ortaya çıkan hikayeler, yürekleri yaktı. Otel çalışanlarından Esra Nazik, Eslem Uyanık ve Şevval Şahin'in 12. katta aynı odada kaldıkları ve üçünün de yangından kaçmak için aşağı atlayarak öldüğü anlaşıldı. Üç oda arkadaşı, yangından kurtulmak için sırayla camdan atladı. Esra ve Eslem, olay yerinde can verirken, Şevval hastanede hayata tutunmaya çalıştı ancak yaşamını yitirdi. Arkadaşlar, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

OTEL SAHİBİ VE DAMADI TUTUKLANDI

Otel sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü damadı Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 zanlı, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Ergül ve Aras'ın tutuklanmasına karar verdi. Diğer 6 kişinin mahkemedeki işlemleri ise sürüyor.