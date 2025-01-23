78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’den müşterilerine akılalmaz mesaj!

Bolu Kartalkaya'da yer alan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında çıkan yangın 78 kişiye mezar oldu.
Bolu Kartalkaya'da yer alan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında çıkan yangın 78 kişiye mezar oldu.
Acı haber Türkiye'yi yasa boğdu.
Öte yandan Grand Kartal Otel'in müşterilerine gönderdiği değerlendirme paylaşımı bu kadarı da olmaz dedirtti.
"Bizi değerlendirmek ister misiniz? Grand Kartal Hotel" paylaşımında, "Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız. Eve dönüşünüzün güvenli ve sorunsuz olması dileğiyle" ifadeleri kan dondurdu.
Otel yönetiminin paylaşımını sosyal medyasından paylaşan bir kişi ise, "Bu bir şaka olmalı yaşadıklarımızın üstüne hala anket mi gönderiyorsunuz bize gerçekten inanamıyorum" diyerek tepki gösterdi.