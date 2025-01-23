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78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'den müşterilerine akılalmaz mesaj!

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın 78 kişiye mezar oldu. Türkiye'yi derinden sarsan olayda otelin müşterilerine gönderdiği, "Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız" değerlendirme paylaşımı ise kan dondurdu.

İHA İHA
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 22:27 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 22:54
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’den müşterilerine akılalmaz mesaj!

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    Bolu Kartalkaya'da yer alan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında çıkan yangın 78 kişiye mezar oldu.

    78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'den müşterilerine akılalmaz mesaj (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'den müşterilerine akılalmaz mesaj (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Acı haber Türkiye'yi yasa boğdu.

    78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'den müşterilerine akılalmaz mesaj (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'den müşterilerine akılalmaz mesaj (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Öte yandan Grand Kartal Otel'in müşterilerine gönderdiği değerlendirme paylaşımı bu kadarı da olmaz dedirtti.

    78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'den müşterilerine akılalmaz mesaj (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'den müşterilerine akılalmaz mesaj (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    "Bizi değerlendirmek ister misiniz? Grand Kartal Hotel" paylaşımında, "Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız. Eve dönüşünüzün güvenli ve sorunsuz olması dileğiyle" ifadeleri kan dondurdu.

    78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'den müşterilerine akılalmaz mesaj (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'den müşterilerine akılalmaz mesaj (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Otel yönetiminin paylaşımını sosyal medyasından paylaşan bir kişi ise, "Bu bir şaka olmalı yaşadıklarımızın üstüne hala anket mi gönderiyorsunuz bize gerçekten inanamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

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