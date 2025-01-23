78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'den müşterilerine akılalmaz mesaj (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"Bizi değerlendirmek ister misiniz? Grand Kartal Hotel" paylaşımında, "Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız. Eve dönüşünüzün güvenli ve sorunsuz olması dileğiyle" ifadeleri kan dondurdu.