Bolu'daki yangın faciasında yeni gelişme | 189 sayfalık rapor hazırlandı! İşte 78 cana mezar olan Grand Kartal Otel'deki ihmaller zinciri

Grand Kartal Otel’deki yangın 78 kişinin ölümüne yol açtı. Raporda ihmaller zinciri anlatıldı. Buna göre kızartma sehpasının ısınmasını önleyen termostat, arızalıydı. Aşırı ısınmaya bağlı çıkan kıvılcımlar yere damlayan yağlara sıçradı. Hızla büyüyen alevler LPG hortumuna ulaştı ve tüm binayı sardı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Tarihler 21 Ocak 2025'i gösterdiğinde Bolu'da korkunç bir facia yaşandı. Kayak merkezi Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yangın çıktı.

(Takvim Gazetesi)

78 kişi feci şekilde hayatını kaybederken; otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu ile birlikte 19 kişi tutuklandı. Soruşturma devam ederken, uzman bilirkişi heyeti de 189 sayfalık rapor hazırladı.

İşte rapora yansıyan ihmaller zinciri:

6 DAKİKA BOYUNCA YANDI

Yangın 4'üncü kattaki mutfakta çıktı. Kahvaltılık kızartmaların yapıldığı 'grill plate' cihazı aşırı derecede ısındı. Sıcaklık kontrolünü sağlayan termostat arızalıydı. Bu nedenle aşırı ısınmaya karşı devreye girmeyince kontrolsüz ısınma başladı. Aşırı ısınma nedeniyle küçük bir parlama yaşandı. Yaklaşık 6 dakika yandı. Eriyen ve yanan yağlar zemine aktı. Çöp bidonuna ulaştı. Ardından çöp alanına kadar ulaştı. Bu alevler LPG hortumunu patlatarak her yeri sardı. Bireysel müdahale ile söndürülemez boyuta ulaştı. Tavanda duman ve sıcaklık sensörü olmadığı için alevler kontrol şekilde her yeri sardı. Yangın anında mutfak personelinin, mutfakta bulunan yangın tüpüyle müdahale etmediği, dumanları görünce alanı terk ettiği görüldü.

Facianın çıkış anı, otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, grill cihazının alev aldığı, kısa sürede tüm restoranın dumanla kaplandığı ve alevlerin mutfak bölümüne ulaştığı görüldü. Yangına müdahale etmeyen mutfak personelinin panik içinde kaçtığı anlar da görüntülerde vardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN