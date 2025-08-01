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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Başkan Erdoğan ve siyasi parti liderlerine "Terörsüz Türkiye" teşekkürü

"Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik adımlardan biri olan Meclis komisyonu kuruldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkan Erdoğan ile siyasi parti genel başkanlarına yürütülen çalışmalara sağladıkları katkılar için teşekkür etti.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Başkan Erdoğan ve siyasi parti liderlerine "Terörsüz Türkiye" teşekkürü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile siyasi parti genel başkanlarına "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara sağladıkları katkılar için teşekkür etti.

Kurtulmuş'tan siyasi liderlere komisyon teşekkürü!

TBMM Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona üye vermeleri ve sürece sağladıkları katkılar dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a vicahen, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Sayın Tuncer Bakırhan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Sayın Bülent Kaya'yı da telefonla arayarak teşekkürlerini ifade etti.

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