Gurme Gıda sahibi kimdir? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürünlere ait bilgiler ile taklit tağşiş yapılmış ürünlere ait bilgiler paylaşıldı. 12 Ekim 2019 tarihinde yapılan denetimde paylaşılan listede de adı yer alan Gurme Gıda, bugünkü listede de yer aldı. Kangal Fermante Sucuk'ta domuz eti kullandığı tespit edilen Gurme Gıda sahibinin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Gurme Gıda sahibi kimdir? Ürünlerinde domuz eti çıkan Gurme Gıda'nın sahibi İlko Köse kimdir? İşte detaylar...

GURME GIDA SAHİBİ KİMDİR?

Gurme Gida San. Tic. Ltd. Şti.'nin sahibi İlko Köse'dir.

GURME SUCUK NEREDE ÜRETİLİYOR?

Gurme Gıda'nın fabrikası Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunmaktadır. Firmanın İstanbul Genel Müdürlüğü Bayrampaşa'da yer alırken bir de Antalya Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır.

GURME GIDA HANGİ ÜRÜNLERİ SATIYOR?

Domuz eti sattığı tespit edilen Gurme isimli firma birçok farklı türde ürün satışı yapıyor. Firmanın sattığı ürünler arasında sucuk, sosis, jambon, salam, kavurma, pastırma ve köfte grubu ürünleri bulunuyor. Toplu tüketim için de dana eti, kuzu eti ve dondurulmuş ürünler de bulunuyor.

Firma hem paket halinde döner satıyor hem de dönerci dükkanları için döner üretiyor.