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Bakan Kurum açıkladı! İzmir ve Bilecik'teki yangında küle dönen köylerde 350 konut inşa edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çıkan orman yangınlarının ardından İzmir ve Bilecik'te en geç 1 yıl içerisinde 350 konutun teslim edileceğini açıkladı.

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Bakan Kurum açıkladı! İzmir ve Bilecik'teki yangında küle dönen köylerde 350 konut inşa edilecek

Orman yangınlarında ağır hasar gören yerleşim yerlerinin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla ilk etapta İzmir ve Bilecik'te 350 konut inşa edilecek.

Türkiye'nin farklı yerlerinde çıkan orman yangınlarının ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sürerken, İzmir, Bilecik, Bursa, Karabük, Aydın, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Hatay, Sakarya, Uşak olmak üzere 11 ilde çıkan orman yangınlarında 396'sı konut olmak üzere 632 bağımsız birimin ağır hasar gördüğü belirlendi.

Bilecik'teki yangın (AA)Bilecik'teki yangın (AA)

Hasar gören alanlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan yeniden inşa çalışmaları kapsamında afetlerden en çok etkilenen köylerde hem konut hem de sosyal yapılar yenilenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu kapsamda ilk etapta İzmir ve Bilecik'te 350 konutun bir ay içinde inşa çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

AFAD, İZMİR VE BİLECİK'TE HAK SAHİPLİĞİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir ve Bilecik'te hak sahipliği çalışmalarını tamamladı.

Bakan Kurum'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Kurum'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Buna göre ilk etapta İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 4 mahallede 138 ve Seferihisar ilçesinde 143, Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki 4 mahallede ise 69 olmak üzere 350 konut inşa edilecek.

İzmir Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi ʺhayalet köyʺe dönüştürdü. (AA)İzmir Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi ʺhayalet köyʺe dönüştürdü. (AA)

En geç 1 yıl içinde tamamlanacak evler, bölge halkının ihtiyaçları, iklim koşulları ve yöresel mimari özellikler dikkate alınarak 4 ayrı tipte tasarlandı.

Yanan köyler yeniden inşa edilecek (Bakan Kurum'un paylaşımı)Yanan köyler yeniden inşa edilecek (Bakan Kurum'un paylaşımı)

Mahallelere göre inşa edilecek konut sayıları şöyle:

İzmir / Ödemiş ilçesi:

Tosunlar: 64 konut

Karadoğan: 55 konut

Suçıktı: 14 konut

Üzümlü: 5 konut

Seferihisar ilçesi: 143 konut

Bilecik / Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri:

Köprücek: 20 konut

Soğucakpınar: 28 konut

Tongurlar: 17 konut

Kavak: 4 konut

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