Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.01.2020 10:33
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 10:40

Son dakika: Gıda teröristi vatandaşa yine domuz eti yedirdi! Bakanlık listeyi açıkladı

halkın sağlığını hiçe sayan, vatandaşa at ve domuz eti yediren gıda teröristi markaları tek tek ifşa etti. Listede daha önce de vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edilen ve ürünleri Migros'ta da satılan yine aynı skandalla yer aldı. İşte vatandaşa dana eti yerine domuz ve at eti yediren firmalar...

Gıda teröristi Gurme Gıda vatandaşa yine domuz eti yedirdi

, vatandaşı taklit ve tağşiş ürünlerle kandırarak sağlığıyla oynayan markaları tek tek açıkladı. Bakanlığın yaptığı incelemelerde 229 firmaya ait toplam 386 parti üründe hile tespit edildi. Daha önce yayınlanan listelerde yer alan ve vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edilen yine aynı skandalla listeye girdi.

Kendilerini "Sağlıklı ve güvenilir ürünler üretmek için kalite, hijyen ve yasa kurallarını titizlikle yerine getirmenin gerekliliğine inanan ve bunu ilke edinen bir kuruluşuz" diye tanımlayan Gurme Gıda'nın kangal fermente sucuğunda domuz eti tespit edildi.

VATANDAŞTAN TEPKİ YAĞDI
Daha önce 2019 yılı Ekim ayında yayınlanan listede de yer alan ve vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edilen Gurme Gıda'nın yeniden listede olması büyük tepki çekti. Vatandaş cezaların caydırıcılığını sorgularken bu tip markaların kapatılmasını istedi.

İŞTE VATANDAŞA DOMUZ, AT VE EŞEK ETİ YEDİREN FİRMALAR
Gurme Gıda - Kocaeli - Domuz eti
Fekeli Fatih Usta Kebap - Adana
Öz Ağrı Kasabı - Adana
Yüzet Et ve Et Ürünleri - Sakarya
Dora Et - Adana
China Sun - Muğla
Deniz Börek Salonu - İstanbul
Karanfil Otel - Aydın
Akşömine - Afyon
Hamamönü Bahçem Cafe - Ankara
Kebapçı Mehmet Usta - Afyon
Serkul - 2 Restaurant - Muğla
Ala Lezzet - Ankara
Serkul - 1 Restaurant - Muğla
Nar-ı Keyf Cafe - Ankara
Kuzey Grup Lokanta - Amasya
Ata Döner - Ankara
Kurban Et Gıda - Esenler



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Gıda teröristi Gurme Gıda vatandaşa yine domuz eti yedirdi! Bakanlık listeyi açıkladı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri