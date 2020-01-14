Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşı taklit ve tağşiş ürünlerle kandırarak sağlığıyla oynayan markaları tek tek açıkladı. Bakanlığın yaptığı incelemelerde 229 firmaya ait toplam 386 parti üründe hile tespit edildi. Daha önce yayınlanan listelerde yer alan ve vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edilen Gurme Gıda yine aynı skandalla listeye girdi.
Kendilerini "Sağlıklı ve güvenilir ürünler üretmek için kalite, hijyen ve yasa kurallarını titizlikle yerine getirmenin gerekliliğine inanan ve bunu ilke edinen bir kuruluşuz" diye tanımlayan Gurme Gıda'nın kangal fermente sucuğunda domuz eti tespit edildi.
VATANDAŞTAN TEPKİ YAĞDI
Daha önce 2019 yılı Ekim ayında yayınlanan listede de yer alan ve vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edilen Gurme Gıda'nın yeniden listede olması büyük tepki çekti. Vatandaş cezaların caydırıcılığını sorgularken bu tip markaların kapatılmasını istedi.
İŞTE VATANDAŞA DOMUZ, AT VE EŞEK ETİ YEDİREN FİRMALAR
Gurme Gıda - Kocaeli - Domuz eti
Fekeli Fatih Usta Kebap - Adana
Öz Ağrı Kasabı - Adana
Yüzet Et ve Et Ürünleri - Sakarya
Dora Et - Adana
China Sun - Muğla
Deniz Börek Salonu - İstanbul
Karanfil Otel - Aydın
Akşömine - Afyon
Hamamönü Bahçem Cafe - Ankara
Kebapçı Mehmet Usta - Afyon
Serkul - 2 Restaurant - Muğla
Ala Lezzet - Ankara
Serkul - 1 Restaurant - Muğla
Nar-ı Keyf Cafe - Ankara
Kuzey Grup Lokanta - Amasya
Ata Döner - Ankara
Kurban Et Gıda - Esenler
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