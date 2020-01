Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşı taklit ve tağşiş ürünlerle kandırarak sağlığıyla oynayan markaları tek tek açıkladı. Bakanlığın yaptığı incelemelerde 229 firmaya ait toplam 386 parti üründe hile tespit edildi. Daha önce yayınlanan listelerde yer alan ve vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edilen Gurme Gıda yine aynı skandalla listeye girdi.

Kendilerini "Sağlıklı ve güvenilir ürünler üretmek için kalite, hijyen ve yasa kurallarını titizlikle yerine getirmenin gerekliliğine inanan ve bunu ilke edinen bir kuruluşuz" diye tanımlayan Gurme Gıda'nın kangal fermente sucuğunda domuz eti tespit edildi.

VATANDAŞTAN TEPKİ YAĞDI

Daha önce 2019 yılı Ekim ayında yayınlanan listede de yer alan ve vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edilen Gurme Gıda'nın yeniden listede olması büyük tepki çekti. Vatandaş cezaların caydırıcılığını sorgularken bu tip markaların kapatılmasını istedi.

İŞTE VATANDAŞA DOMUZ, AT VE EŞEK ETİ YEDİREN FİRMALAR

Gurme Gıda - Kocaeli - Domuz eti

Fekeli Fatih Usta Kebap - Adana

Öz Ağrı Kasabı - Adana

Yüzet Et ve Et Ürünleri - Sakarya

Dora Et - Adana

China Sun - Muğla

Deniz Börek Salonu - İstanbul

Karanfil Otel - Aydın

Akşömine - Afyon

Hamamönü Bahçem Cafe - Ankara

Kebapçı Mehmet Usta - Afyon

Serkul - 2 Restaurant - Muğla

Ala Lezzet - Ankara

Serkul - 1 Restaurant - Muğla

Nar-ı Keyf Cafe - Ankara

Kuzey Grup Lokanta - Amasya

Ata Döner - Ankara

Kurban Et Gıda - Esenler