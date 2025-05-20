Milli İrade Platformu'ndan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Bu yürüyüşten geri dönüş yok"

Milli İrade Platformundan yapılan açıklamada, 40 yılı aşkın süredir aziz vatana kan, gözyaşı ve acıdan başka bir şey vermeyen bölücü terör örgütünün silah bırakma ve kendini feshetme kararının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecinin bir zaferi olduğu belirtildi.

Bu kararın, milletin birlik ve beraberlik azminin, devlet aklıyla buluştuğunda nasıl büyük sonuçlar doğuracağının en somut göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Evlatlarını şehit vererek bu uğurda bedel ödeyen milletimizin fedakarlıkları, hiçbir kelimeyle ifade edilemeyecek kadar yücedir. Aziz şehitlerimize minnet ve rahmet borcumuzu ne unutacağız ne de unutturacağız. Şunu artık herkes çok iyi bilmelidir. 'Terörsüz Türkiye' yürüyüşü, bir siyasi manevra değil, milletimizin istiklal ve istikbal davasıdır. Bu yürüyüş, kaosa yatırım yapanların, kan ve gözyaşı üzerinden siyaset devşirmeye çalışanların oyunlarını bir bir bozmaktadır. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Cumhur İttifakı'nın güçlü birlikteliğiyle devlet ve millet el ele bu süreci kararlılıkla sürdürecektir. Sayın Devlet Bahçeli'nin duruşu, bu yolda gösterdiği sağduyu, milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir."

Milli İrade Platformu'nun paylaşımı (Sosyal medya)

Bu zorlu sürece sorumluluk bilinciyle katkı sunan diğer tüm siyasi partilere de teşekkür edilen açıklamada, siyasi rekabeti düşmanlığa dönüştürmeden, milletin ortak huzuru için elini taşın altına koyan herkesin takdirle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Terörsüz Türkiye yürüyüşünden geri dönüş yoktur. Milletimiz bir daha bu ülkeye karanlığı, korkuyu ve bölünmeyi yaşatacak hiçbir yapıya izin vermeyecektir. Bu süreci zehirlemeye çalışan, halkı birbirine düşürmeye çabalayan hiçbir söyleme, hiçbir kampanyaya geçit vermeyeceğiz. Türkiye artık terörle değil, emniyet ve refahla, çatışmayla değil, kardeşlikle anılacaktır. Devletimizin kararlılığı, milletimizin desteğiyle birleştiğinde, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur." ifadelerine yer verildi.