TÜSİAD’a çifte soruşturma! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras’a yurt dışı yasağı

TÜSİAD SKANDALI SAVUNDU

TÜSİAD gelen tepkilerin ardından dün (18 Şubat) yeni bir açıklama yaparak imza attığı skandalı savundu.

Yargıyı etkileme girişimini ve bu sebepten kendilerine gösterilen tepkileri "Tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği" diyerek yumuşatmaya çalışan dernek, "Ekonomik kalkınmayı ancak bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz." diyerek yine yargı üzerinden siyasi mesaj verme çabasına girişti. TÜSİAD, kendi tüzüğüne uygun hareket ettiklerini öne sürdü.

BİR SORUŞTURMA DA ORHAN TURAN'A!

Yaşananlar sonrası TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan (Takvim.com.tr Arşiv)

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aras'ın 13 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen TÜSİAD genel kurulunda yaptığı konuşmada, yargıyı telkin ve yönlendirmeye yönelik, gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yanıltıcı beyanlarda bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda 14 Şubat 2025 tarihinde hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.