TÜSİAD’a çifte soruşturma! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras’a yurt dışı yasağı

TÜSİAD SKANDALI SAVUNDU
TÜSİAD gelen tepkilerin ardından dün (18 Şubat) yeni bir açıklama yaparak imza attığı skandalı savundu.
Yargıyı etkileme girişimini ve bu sebepten kendilerine gösterilen tepkileri "Tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği" diyerek yumuşatmaya çalışan dernek, "Ekonomik kalkınmayı ancak bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz." diyerek yine yargı üzerinden siyasi mesaj verme çabasına girişti. TÜSİAD, kendi tüzüğüne uygun hareket ettiklerini öne sürdü.
BİR SORUŞTURMA DA ORHAN TURAN'A!
Yaşananlar sonrası TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan (Takvim.com.tr Arşiv)
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aras'ın 13 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen TÜSİAD genel kurulunda yaptığı konuşmada, yargıyı telkin ve yönlendirmeye yönelik, gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yanıltıcı beyanlarda bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda 14 Şubat 2025 tarihinde hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma sırasında, aynı genel kurulda konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın da benzer içerikte açıklamalar yaptığı tespit edilince, hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Turan'ın da adli mercilerce yürütülen bazı soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte beyanlarda bulunduğu kaydedildi.
Turan ifade için geldiği adliyeye eli cebinde girdi. (DHA)
TURAN ELİ CEBİNDE ADLİYEYE GELDİ
Başsavcılık, şüpheliler Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan'ın hazır edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verdi. Turan ve Aras polis eşliğinde ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Turan'ın adliyeye girerken elinin cebinde olduğu görüldü.
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, genel kurulda söylediği sözler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi. (İHA)
ÖMER ARAS 3 SAAT İFADE VERDİ
Soruşturma kapsamında Aras'ın Basın Suçları Soruşturma Bürosunda yaklaşık 3 saat süren ifade verme işlemi tamamlandı. Ardından Aras'ın ifadesi alındı.
YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Hakimlik, her iki şüphelinin de yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TÜSİAD'A TEPKİ: YENİ TÜRKİYE'DE HADDİNİZİ BİLECEKSİNİZ
Başkan Erdoğan, eski Türkiye özlemiyle siyaset mühendisliğine girişen ve yargıyı baskı altına almaya çalışan TÜSİAD'a sert tepki gösterdi.
TBMM AK Parti Grup Toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, TÜSİAD'ın haddini aştığını belirterek, "Başaramayacaksınız. Muhterislere teslim olmamızı bekliyorsanız, böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı. "Artık eski Türkiye yok! Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz" diyen Erdoğan, TÜSİAD'ın açıklaması sonrasında 'emre emade uşak' misali sıraya dizilen CHP'ye de sert tepki gösterdi.
Erdoğan'ın o tepkisi için görsele tıklayınız: