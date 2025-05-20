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Bakan Ersoy müjdeyi verdi! Bodrum’a yeni halk plajı geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Yalıkavak ve Antalya Manavgat Sorkun Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni halk plajlarının 2025 turizm sezonunda hizmete açılacağını duyurdu. Böylece, Bodrum’da sayısı 4 olan halk plajı tesislerine bir yenisi daha eklenmiş olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 11:35 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 11:36
Bakan Ersoy müjdeyi verdi! Bodrum’a yeni halk plajı geliyor

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024-2025 yıllarında 5 yeni ücretsiz halk plajı yapılmasının planlandığını ve Türkiye'nin 567 Mavi Bayraklı plaj ile dünya sıralamasında üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Bakan Ersoy, Bodrum’da sayısı 4 olan halk plajı tesislerine bir yenisinin daha ekleneceğinin müjdesini verdi. (Takvim.com.tr)Bakan Ersoy, Bodrum’da sayısı 4 olan halk plajı tesislerine bir yenisinin daha ekleneceğinin müjdesini verdi. (Takvim.com.tr)

17 ÜCRETSİZ HALK PLAJI AÇILDI
2019'dan bu yana Türkiye genelinde 17 ücretsiz halk plajı açılmış durumda. Turizmde dönüşüm hedefiyle yola çıkan Bakan Ersoy'un kararlı adımlarıyla hayata geçirdiği Halk Plajları Projesi kapsamında, Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde yapımına başlanan yeni halk plajı, sosyetenin en gözde tatil beldelerinden birinde herkese açık, ücretsiz bir tatil imkânı sunacak.

Bakan Ersoy, Bodrum’da sayısı 4 olan halk plajı tesislerine bir yenisinin daha ekleneceğinin müjdesini verdi. (Takvim.com.tr)Bakan Ersoy, Bodrum’da sayısı 4 olan halk plajı tesislerine bir yenisinin daha ekleneceğinin müjdesini verdi. (Takvim.com.tr)

Mavi bayraklı tertemiz sahiller, modern yeme-içme alanları, karavan ve çadır kamp yerleri, çocuk oyun parkları ve daha birçok olanakla donatılan halk plajları, misafirlerine kaliteli ve konforlu bir deniz tatili sunacak.

Tesislerde aileler için özel localar, gölgelikler, dinlenme terasları ve çocuklara özel oyun alanları yer alıyor. Ortak kullanım alanları erişilebilirlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlenerek her yaştan ziyaretçi için güvenli ve keyifli bir ortam oluşturuluyor.

Halk plajı sayısının 35’e ulaşması hedefleniyor. (Takvim.com.tr)Halk plajı sayısının 35’e ulaşması hedefleniyor. (Takvim.com.tr)

HEDEF: 35 HALK PLAJI
Halihazırda Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere 15 noktada hizmet veren halk plajlarına, 2025 yılı itibarıyla Manavgat-Ilıca, Kemer-Tekirova, Bodrum-Yalıkavak, Çeşme-Ovacık, Adana-Karataş ve Giresun-Merkez gibi yeni destinasyonlar eklenecek.

Bu genişlemeyle toplam halk plajı sayısının 35'e ulaşması hedefleniyor.

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