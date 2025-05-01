Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Güvenlik kameraları vahşet anını anbean kaydetmişti: Bilirkişi raporu hazırlandı

Saat 08.18'de B.B'nin Minguzzi'ye yumruk attığı, vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılmaya çalışıldığı, bu sırada olay yerinde U.B, A.D. ve K. isimli kişiler ile bazı tanıkların da bulundukları belirtildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne dair güvenlik kameraları hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. (DHA)

SANIK B.B. TEK BAŞINA KAÇTI, SANIK U.B. İSE 2 KİŞİYLE BULUŞTU

Hazırlanan raporda, saat 08.19'da B.B'nin yeniden kamera açısına girdiği, sağ elindeki bıçakla birlikte koşarak maktul Minguzzi'nin yanına geldiği, bu sırada sanık U.B. ile A.D. ve K. isimli kişilerin de B.B'yi takip ettiği aktarıldı.

Raporda, saat 08.20'de ise B.B'nin maktul Minguzzi'yi 6 kez bıçakladığı, bu sırada sanık U.B. ile A.D. ve K. isimli kişilerin de B.B.'yi takip ettiklerine dikkat çekildi. Minguzzi'yi bıçaklayan B.B'nin olay yerinden tek başına kaçarak pazar yeri dışına çıktığı, Minguzzi'ye tekme atan U.B.'nin ise A.D. ve K. isimli kişilerle bir araya geldikten sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi. Ayrıca, olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların Minguzzi'ye yardım etmeye çalıştığı, 08.31'de olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Minguzzi'yi hastaneye kaldırdıkları bilgisine de raporda yer verildi.

Hazırlanan rapor, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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