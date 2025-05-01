Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Güvenlik kameraları vahşet anını anbean kaydetmişti: Bilirkişi raporu hazırlandı
Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleriyle ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, tutuklu B.B ve U.B'nin yanında birlikte hareket eden 2 kişinin olduğu belirlendi. Öte yandan hazırlanan raporda, saat 08.19'da tutuklu B.B'nin yeniden kamera açısına girdiği, sağ elindeki bıçakla birlikte koşarak maktul Minguzzi'nin yanına geldiği aktarıldı.
Kadıköy'deki tarihi salı pazarında 24 Ocak günü saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.
Diğer şüpheli U.B. ise Minguzzi'yi tekmedi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Şüpheli çocuklar B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri, bilirkişi tarafından incelendi. Bilirkişinin hazırladığı rapor, bugün mahkemeye gönderildi.
Raporda, saat 08.14 sıralarında kameranın açısına hayatını kaybeden Minguzzi ile tanıklar U.T ve D.A.D'nin girdikleri, 08.15'te ise üzerinde siyah renk şişme yelek, gri renk kapüşon ve koyu renk pantolon bulunan ve A.D. isimli kişi olduğu değerlendirilen kişi ile sanık B.B.'nin birlikte Minguzzi ve arkadaşlarının yanından geçtiklerinin görüldüğü belirtildi.
HIZLI ADIMLARLA...
Görüntülerde, B.B'nin daha sonra geri dönerek maktul ve arkadaşlarının yanına geldiği, aralarında tartışma yaşandığı ve ayrıldıklarının görüldüğünün aktarıldığı raporda, saat 08.17'de sanık B.B'nin kameranın açısına yeniden girerek hızlı adımlarla maktul ile arkadaşlarının yanına gittiği yer aldı. Aynı dakikada A.D. ve soyadı bilinmeyen K. isimli kişinin de kamera açısına girdikleri raporda belirtildi.