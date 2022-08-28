Fondaş Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na ait kaçak villa inşaatına mühür! Yıkıma başlandı

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun, Sarıyer Tarabya'da boğaza nazır villasındaki kaçak inşaatı mühürledi.
BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YAPMADI
Cafer Mahiroğlu'nun, Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi sınırları içerisinde yer alan villasında kaçak inşaat yaptığı basına yansıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi İmar Müdürlüğü, kaçak inşaat hakkında işlem yapmadı.
İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHÜRLEDİ
Bunun üzerine İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü harekete geçti. Söz konusu taşınmazın Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı dahilinde Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bulunduğu tespit edildi.