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    • 28.08.2022 07:17
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    • 28.08.2022 07:18
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    Fondaş Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na ait kaçak villa inşaatına mühür! Yıkıma başlandı

    CHP'nin medya organı Halk TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer Tarabya'da Boğaz'a nazır villasında kaçak inşaat yaptığı ortaya çıkmıştı. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün kaçak inşaatı mühürlediği ve yıkıma başlandığı öğrenildi.

    Halk TV patronunun kaçak villa inşaatı yıkılıyor

    İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun, Sarıyer Tarabya'da boğaza nazır villasındaki kaçak inşaatı mühürledi.

    BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YAPMADI
    Cafer Mahiroğlu'nun, Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi sınırları içerisinde yer alan villasında kaçak inşaat yaptığı basına yansıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi İmar Müdürlüğü, kaçak inşaat hakkında işlem yapmadı.

    İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHÜRLEDİ
    Bunun üzerine İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü harekete geçti. Söz konusu taşınmazın Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı dahilinde Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bulunduğu tespit edildi.

        Müdürlük, Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve Sarıyer Kaymakamlığı'na söz konusu parsel hakkında şikayet başvurularına ilişkin gerekli inceleme, iş ve işlemlerin ivedilikle yapılarak neticesinden kendisine verilmesini talep etti.

        İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Cafer Mahiroğlu'nun villasında kaçak inşaat yapıldığını tespit etti. Müdürlük, İstanbul Valiliği'nin oluruyla 16 Ağustos'ta Cafer Mahiroğlu'nun kaçak inşaatı mühürledi. Mühürleme işleminin ardından Cafer Mahiroğlu'nun kaçak inşaatının yıkımına başlandı.

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        Haberler Güncel Fondaş Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na ait kaçak villa inşaatına mühür! Yıkıma başlandı
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