Kirli çamaşırlar ortaya döküldü: Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasının bilirkişi raporuna ulaşıldı!

Binayı, eski haline getirme çalışmaları projesiz yapıldı. Yapılan ölçümlerde bodrum katın iskânlı alanı yaklaşık 63 metrekareydi. Yapı tatil tutanağında ise bodrum katın iskânlı alanı 82.29 metrekare gösterildi. Tutanağa aykırı ilave alan tam tamına 297 metrekare. 82.29 metrekare olan iskânlı alan 63 metrekare civarına ytong duvarla bölünerek indirildi. Bu duvarın arkasındaki 297 metrekare alanlı kısma ise kapalı olduğundan dolayı geçilemedi. Duvarın arkasında ne tür bir uygulama yapıldığı tespit edilemedi.

NE BELGE VAR, NE ONAY

Bodrum katta yapılan inşaat faaliyetlerinde herhangi bir projeye rastlanılamadı. Birinci normal katta tavan betonarme döşemesinin kaldırıldığı, bu alanda eğimli çelik konstrüksiyonlu çatının olduğu görüldü. Binanın deniz tarafındaki saçak kısmının yerden yüksekliği 7.80 metre olarak ölçüldü. İzne tabi olan binanın taşıyıcı unsurunu etkileyen bu inşaat faaliyetleri ile ilgili dava dosyasında herhangi bir tasdikli ve onaylı proje veya izin belgesinin olmadığı saptandı.

HİÇBİR İZİN ALINMADI

Yapının güçlendirildiği, bu güçlendirme işlemi ile ilgili statik projesinin de dava dosyasında olmadığına dikkat çekildi. Bodrum kat tavan döşemesinin seviyesinde yapı tatil tutanağında belirtilen 297 metrekarelik alanlı terasın olduğu gibi durduğu görüldü. Esaslı onarım vasfında ruhsata tabi olan bu inşaat işlemlerini yapan Mahiroğlu'nun kurumlardan izinsiz yaptığı işlemlerin 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.





ANITLAR KURULU'NUN KARARINI ÇİĞNEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, raporda dava konusu villanın bulunduğu parselin, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 1974 yılındaki kararıyla tespit ve ilan edilen Boğaziçi sit alanında olduğu, aynı kurulun 1983 yılındaki kararıyla sınırları belirlenen Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde kaldığı vurgulandı. Raporda, Boğaziçi sit alanında bulunan parselde yapılacak her türlü inşaatın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamı içinde yer aldığı hatırlatılarak, yasa gereği bu alanlarda izinsiz inşai ve fiziki müdahalede bulunulamayacağının altı çizildi.