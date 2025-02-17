SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'nin şaibeli kurultayında yeni itiraf! Şükran Kütükçü Kılıçdaroğlu'nu Londra biletine İmamoğlu'na sattı: Cafer Mahiroğlu bombası

CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin ses getirecek yeni bir itiraf geldi. CHP İzmir delegesi Hatip Karaaslan, Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü Şükran Kütükçü'nün nasıl saf değiştirdiğini anlattı. Kütükçü'nün Cafer Mahiroğlu tarafından Londra'ya gönderildiği buradaki tüm masraflarının karşılandığını söyleyen Karaaslan, "Bunun karşılığında Şükran Hanım da Kılıçdaroğlu’na ait özel bilgileri İmamoğlu’na bildiriyordu" ifadelerini kullandı. Kurultayın iptal edilmesini isteyen delege, "Açıkça bir hile ve usulsüzlük yapıldığına şahit oldum" diyerek İmamoğlu'nu işaret etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 15:33 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 15:47
CHP’nin şaibeli kurultayında yeni itiraf! Şükran Kütükçü Kılıçdaroğlu’nu Londra biletine İmamoğlu’na sattı: Cafer Mahiroğlu bombası

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    CHP'nin mahkemelik olan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için sesini yükseltip itirafta bulunan delegelerin sayısı artıyor.

    "Şaibe" gölgesi düşen olaylı kurultayda delegelere çanta çanta dolarlar verildiği, kimine makam kimine iş vadedildiği o günün tanıkları tarafından dile getirildi.

    Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'li Tolgahan Erdoğan "CHP'nin dizaynı için harcanan 250 milyon dolar var" deyip Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.

    Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bavul bavul dolarlar, tablet, telefonlar oy karşılığı verildi ve bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek seçim sonucu değiştirildi" ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle kurultayın iptali için dava açtı.

    Cafer Mahiroğlu ve Şükran Kütükçü (Takvim.com.tr)Cafer Mahiroğlu ve Şükran Kütükçü (Takvim.com.tr)



    KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZEL BİLGİLERİNİ İMAMOĞLU'NA SATTI

    CHP İzmir delegesi Hatip Karaaslan ise CHP kurultayında dağıtılan paraların kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.

    Ankara 42'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne kurultayın iptali için dava açan CHP'li Karaaslan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sır küpü" olarak bilinen Şükran Kütükçü'nün nasıl saf değiştirdiğini de anlattı.

    Karaaslan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü olan soy ismini bilmediğim Şükran isimli kadını Halk TV isimli televizyon kanalının sahibi olan Cafer Mahiroğlu, menfaat karşılığında kendi taraflarına çekmiştir. Bunun karşılığında Şükran Hanım da Kemal Kılıçdaroğlu'na ait özel bilgileri bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na bildiriyordu. Ben bu bilgileri parti içerisindeki konuşmalardan biliyorum. Ayrıca sosyal medya üzerinden de bu tür konularda paylaşımlar yapılmıştır" dedi.

    Şükran Kütükçü ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Şükran Kütükçü ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

    LONDRA'YA GÖTÜRDÜLER, TÜM MASRAFLARINI KARŞILADILAR!

    Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; CHP İzmir delegesi Karaaslan, "Duyduğuma göre Şükran Hanım'ı genel seçimlerden yaklaşık bir ay kadar önce Londra'ya götürerek bu kişiler ağırlamışlar ve tüm masraflarını karşılamışlar. Bunu yapan kişi de Cafer Mahiroğlu'nun arkasındaki gerçek finansör de Ekrem İmamoğlu'dur. Ben tüm bu bilgileri parti içerisindeki delegeler arasındaki konuşmalardan duydum" diye konuştu.

    Şükran Kütükçü Kılıçdaroğlu'nun ʺSır küpüʺ olarak biliniyordu (Takvim.com.tr)Şükran Kütükçü Kılıçdaroğlu'nun ʺSır küpüʺ olarak biliniyordu (Takvim.com.tr)

    "OTEL KAYITLARINA BAKSINLAR"

    "Bildiğim ve gördüğüm şeyleri anlattım" diyen Karaslan, "Bu kişiler ile benim aramda geçen telefon görüşmelerini, otel kayıtlarını savcılık makamı tespit edebilir. Benim anlatımlarım tamamen doğrudur. Yeminli ifade verdim, gerçeğe aykırı hiçbir beyanda bulunmadım. Ben Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş bir partiliyim. Partinin zarar görmesini hiçbir zaman istemem. Ancak Kurultay zamanında açıkça bir hile ve usulsüzlük yapıldığına şahit olduğum için hem Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinin 2025/66 esas sayılı kurultayın iptaline yönelik bir dava şahsen açtım, hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına kendi rızam ile bizzat gelerek yukarıda belirttiğim şekilde hiçbir baskı ve etki altında kalmadan bildiğim ve gördüklerimi anlattım" ifadelerini kullandı.

    Türkiyede ilk Takvim.com.tr gündeme getirdi! CHPli Hatip Karaaslan itiraf etti: Kurultayda dağıtılan paraların kaynağı Aziz İhsan AktaşTürkiyede ilk Takvim.com.tr gündeme getirdi! CHPli Hatip Karaaslan itiraf etti: Kurultayda dağıtılan paraların kaynağı Aziz İhsan Aktaş
    Herkes onu konuştu o TAKVİMe konuştu! CHPli Tolgahan Erdoğandan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?Herkes onu konuştu o TAKVİMe konuştu! CHPli Tolgahan Erdoğandan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Kuklaya değil kuklacıya bak! The Economist’in sponsoru İBB mi? İmamoğlu hem tehditler savurdu hem de TÜSİAD’a arka çıktı
    CHP’nin şaibeli kurultayında yeni itiraf! Şükran Kütükçü Kılıçdaroğlu’nu Londra biletine İmamoğlu’na sattı: Cafer Mahiroğlu bombası
    ABD ve Avrupa arasında Ukrayna savaşı! Liderler Paris’te toplanıyor
    CHP’nin prematüre ön seçiminde tavşan arayışı! Mansur Yavaş İmamoğlu’na karşı atağa geçti... Peş peşe adaylık paylaşımları
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Devran Güran için şoke eden talep: Bir evde tutuluyor
    The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu! TÜSİAD ve Batı medyası aynı sahnede | Bakan Tunç’tan sert tepki
    Başsavcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! İmamoğlu hakkında iddianame tamam: Hapis ve siyasi yasak talebi
    Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rize maçı 11’ini belirledi
    AK Parti’nin 23 Şubat’taki 8. Olağan Büyük Kongresi’nin sloganı belli oldu
    MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA AYDA 28.736 TL | İŞKUR’dan İşbaşı Eğitim Programlarında yüzde 30 zamlı ödeme
    En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var
    Halk TV’ye yasa dışı ses kaydı soruşturmasında iddianame hazırlandı: Kime kaç yıl hapis isteniyor?
    İstanbul’a 2. kar dalgas�� geliyor! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu alarm: Sibirya soğukları kapıya dayandı!
    Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi
    Cansel Serin nerede? Müge Anlı’yı sinirlendiren olay! 13 yaşında evlendirildi
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Trump açıklaması! Avrupa ve ABD yol ayrımında
    14 gün çalışan öğrenciye 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’na rekor başvuru
    All-Star 2025’i Shaquille O’Neal’ın takımı OGs kazandı! Efsane isimden Alperen Şengün’e övgü dolu sözler: Türk Terminatör
    Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor?
    Kim bu Ajlan Tekinkoç? Allah’a, Kur’an-ı Kerim’e ve peygamberlere ısrarla dil uzatıyor | Dün çarşaflıları hedef aldı bugün başörtülüleri