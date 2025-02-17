CHP’nin şaibeli kurultayında yeni itiraf! Şükran Kütükçü Kılıçdaroğlu’nu Londra biletine İmamoğlu’na sattı: Cafer Mahiroğlu bombası

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CHP'nin mahkemelik olan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için sesini yükseltip itirafta bulunan delegelerin sayısı artıyor.



"Şaibe" gölgesi düşen olaylı kurultayda delegelere çanta çanta dolarlar verildiği, kimine makam kimine iş vadedildiği o günün tanıkları tarafından dile getirildi.



Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'li Tolgahan Erdoğan "CHP'nin dizaynı için harcanan 250 milyon dolar var" deyip Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.



Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bavul bavul dolarlar, tablet, telefonlar oy karşılığı verildi ve bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek seçim sonucu değiştirildi" ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle kurultayın iptali için dava açtı.

Cafer Mahiroğlu ve Şükran Kütükçü (Takvim.com.tr)







KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZEL BİLGİLERİNİ İMAMOĞLU'NA SATTI



CHP İzmir delegesi Hatip Karaaslan ise CHP kurultayında dağıtılan paraların kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.



Ankara 42'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne kurultayın iptali için dava açan CHP'li Karaaslan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sır küpü" olarak bilinen Şükran Kütükçü'nün nasıl saf değiştirdiğini de anlattı.



Karaaslan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü olan soy ismini bilmediğim Şükran isimli kadını Halk TV isimli televizyon kanalının sahibi olan Cafer Mahiroğlu, menfaat karşılığında kendi taraflarına çekmiştir. Bunun karşılığında Şükran Hanım da Kemal Kılıçdaroğlu'na ait özel bilgileri bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na bildiriyordu. Ben bu bilgileri parti içerisindeki konuşmalardan biliyorum. Ayrıca sosyal medya üzerinden de bu tür konularda paylaşımlar yapılmıştır" dedi.