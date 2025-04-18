Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, operasyondan yaklaşık iki hafta önce suç örgütü üyelerinin mal varlıklarına tedbir konulmasının hemen ardından gizli kasalar ile acil kodlu buluşmalar yaptığı ortaya çıktı.

OTELDE BİR ARAYA GELDİLER Daha önce Adem Soytekin'le resmi konutunda görüştüğü ortaya çıkan İmamoğlu'nun, bu görüşmeden bir gün önce de İmamoğlu İnşaat'a 50 milyon lira aktaran bir diğer gizli kasa Hüseyin Köksal'la Beşiktaş'taki Le Meridien Otel'de akşam saatlerinde bir araya geldiği belirlendi. Şüphelilere yönelik yapılan teknik takipte gizli kasalar Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal'la buluşma talebinin acil koduyla İBB Özel Kalem Müdürlüğü'nden yapıldığı tespit edildi.

TEDBİR KARARININ ARDINDAN İRTİBAT KURDU

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında mart ayının ilk haftasında, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarının da bulunduğu değerlendirilen çok sayıda ismin mal varlıklarına tedbir kararı getirdi. Kararın hemen ardından Ekrem İmamoğlu'nun, Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal ile irtibat kurduğu öğrenildi.

ACİL KODLU GÖRÜŞME TALEBİ Ekrem İmamoğlu ile suç örgütünün gizli kasaları olduğu değerlendirilen Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal arasındaki irtibatı, İBB Özel Kalem Müdürlüğü sağladı. Hedef isimler Soytekin ve Köksal'a yönelik yapılan teknik takipte 6 Mart 2025 tarihinde her iki isim de İBB Özel Kalem Müdürlüğü'nden aranarak İmamoğlu'nun "acil" koduyla görüşme talebi iletildiği tespit edildi.