Boykot çağrısı sonrası harekete geçildi: 10 gözaltı!

CHP ise yolsuzluğu perdelemek için sokak eylemleri, uluslararası basına şikayetler ve tehditlere başladı.

Türkiyeye karşı Özgür Özel ve siyonist İsrail aynı safta! Boykot ile asıl hedeflenen ne? Skandal çağrıya sert tepkiler: Kasaları boşaltanlar sokakları dolduramaz

CHP'nin boykot çağrısıʺna rağmen vatandaşlar AVM, çarşı, pazar ve marketlerde alışverişlerini sürdürdü (Fotoğraf: AA)

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle yönelik "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor.