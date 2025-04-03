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Boykot çağrısı sonrası harekete geçildi: 10 gözaltı!

Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP, sokak eylemleri ve uluslararası baskıyla süreci perdelemeye çalışırken, Genel Başkan Özgür Özel "2 Nisan'da alışveriş yapmayın" çağrısıyla ekonomiyi hedef aldı. Vatandaşın ilgi göstermediği boykot girişimiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 09:35 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 09:59
Boykot çağrısı sonrası harekete geçildi: 10 gözaltı!

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Ekrem İmamoğlu ve A Takımının yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi "operasyona" başladı.

CHP ise yolsuzluğu perdelemek için sokak eylemleri, uluslararası basına şikayetler ve tehditlere başladı.

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CHP'DEN EKONOMİYE OPERASYON GİRİŞİMİ
Medyayı ve milli markaları hedef alan Özgür Özel son olaraki "Boykot" diyerek "2 Nisan'da alışveriş yapmayın" çağrısıyla ekonomiyi hedef aldı. Özel'in çağrısı vatandaşta karşılık bulmasa da savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltılar yaşandı.

CHP'nin boykot çağrısıʺna rağmen vatandaşlar AVM, çarşı, pazar ve marketlerde alışverişlerini sürdürdü (Fotoğraf: AA)CHP'nin boykot çağrısıʺna rağmen vatandaşlar AVM, çarşı, pazar ve marketlerde alışverişlerini sürdürdü (Fotoğraf: AA)

10 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle yönelik "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çalışma yapan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 kişinin kimliğini belirledi.

Haklarında gözaltı kararı verilen bu kişilerin yakalanmasına yönelik ekiplerce düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Boykot çağrısı sonrası harekete geçildi: 10 gözaltı!
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