Gürcistan’a kaçtılar Türk polisinden kaçamadılar: Kırmızı bültenle aranan şüpheliler yakalandı!

Yerlikaya, "Kırmızı Bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile Ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısları Gürcistan'dan ülkemize geri getirdik." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu;

Gürcistan'a kaçtılar, Türk polisinden kaçamadılar Kırmızı Bülten le aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile Ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısları Gürcistan'dan ülkemize geri getirdik

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Yakalanan şüpheliler (Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı)

"Silahla Tehdit, Geceleyin Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kasten Yaralama, Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma," suçlarından ulusal seviyede aranan R.U. isimli şahıs,

"Göçmen Kaçakçılığı Yapma, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanma (4 kez), Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Hakaret" suçlarından ulusal seviyede aranan C.K. isimli şahıs ve

"Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan ulusal seviyede aranan M.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve Artvin Sarp Kara Hudut Kapısından Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak ülkemize iadeleri sağlandı.