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Gürcistan’a kaçtılar Türk polisinden kaçamadılar: Kırmızı bültenle aranan şüpheliler yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan'a kaçan ve kırmızı bültenle aranan şüphelilerin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, "Kırmızı Bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile Ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısları Gürcistan’dan ülkemize geri getirdik." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 10:23 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 10:30
Gürcistan’a kaçtılar Türk polisinden kaçamadılar: Kırmızı bültenle aranan şüpheliler yakalandı!

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan'a kaçan ve kırmızı bültenle aranan şüphelilerin yakalandığını bildirdi.

''Gürcistan'a Kaçtılar, Türk Polisinden Kaçamadılar''

Yerlikaya, "Kırmızı Bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile Ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısları Gürcistan'dan ülkemize geri getirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Gürcistan'a kaçtılar, Türk polisinden kaçamadılar
Kırmızı Bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile
Ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısları Gürcistan'dan ülkemize geri getirdik

Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu;

"Kardeşi Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etmek" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A. isimli şahıs,

"Fuhuş, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.D. isimli şahıs,

"Yağma, Kasten Yaralama, Silahla Tehdit, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.B. isimli şahıs,

"Uyuşturucu, Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.T. isimli şahıs,

"Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.Ö. isimli şahıs,

Yakalanan şüpheliler (Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı)Yakalanan şüpheliler (Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı)

"Silahla Tehdit, Geceleyin Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kasten Yaralama, Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma," suçlarından ulusal seviyede aranan R.U. isimli şahıs,

"Göçmen Kaçakçılığı Yapma, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanma (4 kez), Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Hakaret" suçlarından ulusal seviyede aranan C.K. isimli şahıs ve

"Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan ulusal seviyede aranan M.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve Artvin Sarp Kara Hudut Kapısından Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Yakalanan şüpheliler (Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı)Yakalanan şüpheliler (Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı)

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar

Yakalanan şüpheliler (Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı)Yakalanan şüpheliler (Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı)

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum🇹🇷

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum.

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