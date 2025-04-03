Çanakkale’de göçmen botu battı: 9 ölü!

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı (AA)

Açıklamada arama kurtarma faaliyetleri kapsamında, yarı batık lastik bot içerisinden 8, deniz yüzeyinden de 17 olmak üzere toplam 25 düzensiz göçmenin sağ olarak kurtarıldığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"Faaliyet kapsamında 5 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda 5 düzensiz göçmenin daha kayıp olduğu bildirilmesi üzerine bölgeye ilave olarak 1 sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botu daha sevk edilmiştir. İcra edilen arama kurtarma faaliyetleri süresince 9 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmeni arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."