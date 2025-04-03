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Çanakkale'de göçmen botu battı: 9 ölü!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 9 kişi öldü, 25 kişi kurtarıldı. Bölgede sahil güvenlik ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 09:18 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 19:05
Çanakkale’de göçmen botu battı: 9 ölü!

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 9 kişi öldü, 25 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar aldı.

Ekipler, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken, 9 kişinin cesedine ulaşıldı.

Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı

Kurtarılan düzensiz göçmenler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.

KAYIP 1 GÖÇMENİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, 3 Nisan Perşembe günü saat 06.14'te 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Ayvacık Yeşilliman açıklarında düzensiz göçmenlerin yardım talebinin alındığı belirtildi.

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı (AA)Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı (AA)

İhbar üzerine bölgeye 3 sahil güvenlik botu ve 1 helikopterin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Saat 06.43'te yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, 25 göçmen sağ, 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 1 göçmen için arama çalışmaları, 4 bot, 1 helikopter ve 1 Dalış Özel Timi olmak üzere 82 personelle devam etmektedir."

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı (AA)Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı (AA)

Bölgede sahil güvenlik ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada ise olayın ardından bölgeye ilk olarak Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ile "KB-20" botunun sevk edildiği belirtildi.

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı (AA)Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı (AA)

Açıklamada arama kurtarma faaliyetleri kapsamında, yarı batık lastik bot içerisinden 8, deniz yüzeyinden de 17 olmak üzere toplam 25 düzensiz göçmenin sağ olarak kurtarıldığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"Faaliyet kapsamında 5 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda 5 düzensiz göçmenin daha kayıp olduğu bildirilmesi üzerine bölgeye ilave olarak 1 sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botu daha sevk edilmiştir. İcra edilen arama kurtarma faaliyetleri süresince 9 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmeni arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."

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