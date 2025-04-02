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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan CHP'nin boykot çağrılarına sert tepki: Halkımız oyunu gördü itibar etmeyecek!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluğu bahane ederek boykot çağrısı yapan CHP'ye bir televizyon kanalının canlı yayınında sert tepki gösterdi. Bolat, "Aziz ve necip halkımız bu oyunu gördü. Halkımız bu çabalara asla itibar etmeyecek." dedi.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 13:11 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 13:26
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan CHP’nin boykot çağrılarına sert tepki: Halkımız oyunu gördü itibar etmeyecek!

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluğu bahane ederek boykot çağrısı yapan CHP'ye TRT'deki canlı yayında sert tepki gösterdi.

Bolat'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye ekonomisinde, yangın, savaş, deprem, pandemi, salgın gibi felaketlerden sonra, dünyada ve Türkiye'de, ekonomimiz yaralarını hızla sarıyor. Bir dengeleme süreci, makroekonomik göstergelerin hepsinde büyüme, üretim, ihracat, istihdam, cari açığın kapatılması gibi çok olumlu gelişmeler olan bir dönemde, biliyorsunuz, iki hafta kadar önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak büyük bir rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları başladı ve operasyonlar yapıldı. On milyarlarca liranın söz konusu edildiği bu olayda, ifşaatlar, itiraflar ortalara geldi. Bunların da hepsinin, CHP'li, ihbar sahiplerinin CHP'li olduğu ortaya çıktı ve itiraflar var.

Bu durum karşısında, "En iyi savunma hücumdur" mantığı içinde, birden ana muhalefetin kitleleri, gençleri, öğrencileri sokağa dökme çabalarının yoğunlaştığını gördük. Kamu düzenine, polislerimize, emniyete yönelik vandallıkları gördük. Bu başarısız olunca miting çabaları oldu. Emniyetin, 160 bin kişinin katıldığını bütün teknik istatistiki verilerle ortaya koyduğu mitingi, 2 milyon olduğunu iddia edecek kadar mübalağa yaptılar. Zaten hep bunu yapıyorlar. Ondan sonra da bayramın ertesi günü, bugün için, ekonomiye yönelik boykot çağrısı oldu, ticareti durdurma çağrısı. Geçen hafta da yerli ve milli markalara ve milli yayın organlarına karşı da gözdağı, şantaj ve tehditler, boykotlar çağrıları yaptılar.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (Ekran görüntüsü)Ticaret Bakanı Ömer Bolat (Ekran görüntüsü)

TÜRKİYE'Yİ DOLAR BAZINDA 6,5 KAT BÜYÜTTÜK
Bizim iktidarımız ile muhalefetin, ana muhalefetin arasındaki fark bu. Biz Türkiye ekonomisini dolar bazında 6,5 kat büyüttük.

Biz Türkiye'yi 22 yılda dolar bazında 6,5 kat büyüttük. 230 milyar dolarlık milli geliri 1 trilyon 122 milyar dolara yükselttik. 3600 dolar olan fert başına milli geliri 15 bin 463 dolara yükselttik. İhracatımızı 7,5 kat artırdık. Dış ticaret açığı, cari açığımızı kapatıyoruz, dengeleme savaşı veriyoruz. Böyle bir ortamda, gerek parti içi liderlik kavgaları, gerekse rüşvet ve CHP'li belediyeleri saran rüşvet ve yolsuzluk haberlerini gündemden düşürme ve siyasi açıdan örtbas etme çabalarıyla, artık şuursuz bir şekilde milli ekonomiye zarar vermek, üretime, tüketime, ticarete, işçiye, çiftçiye, istihdama zarar verme çabalarını bu şekilde örgütlemeye çalıştılar.

Ana muhalefet kitleleri sokağa dökerek ekonomiyi hedef aldı. Bizimle muhalefetin arasındaki fark işte bu. Aziz ve necip halkımız bu oyunu gördü. CHP'nin oyununu gördü. Halkımız ferasetiyle CHP'nin çağrılarına itibar etmeyecek. Bugün milli ekonomiye sahip çıkma güdü. Güçlü Türkiye yoluna devam edecek. Boykot listeleri hazırlayan, ticareti durdurma çağrıları kaybedecek. Cuma ve cumartesi alışveriş yapacaksanız bugün yapın.

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