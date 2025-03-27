Ruşen Çakır’ın para arayışına bir de böyle bakın! USAID gitti İBB kapısı kesildi | ABD, İsveç, Belçika... Medyascope’un milyarlık fon ağı

CHP'den para aldığını itiraf eden, ismi İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında MEDYA AŞ tarafından fonlanan gazeteciler listesinde yer alan Ruşen Çakır, bir video yayınlayıp izleyicilerinden maddi destek istedi.
Çakır, "Böyle günlerde özgür bağımsız medyaya çok ihtiyaç var. Çok zorlanıyoruz, bunu bilmenizi istiyoruz. Özellikle mali açıdan sizlerin desteğinize çok ama çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Ruşen Çakır ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)
ABD'DEN FON, CHP'DEN PARA, İBB'DEN FİNANSMAN...
Oysa "özgür ve bağımsız" denilen Medyascope, ABD ve Avrupa'daki çeşitli derneklerden aldığı fonla 5. kol faaliyeti yürütüyor, CHP'den para aldığını gizlemiyor.
Ruşen Çakır İBB kasasından Roma gezisinde (Takvim.com.tr)
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisinde baş köşede Ruşen Çakır bulunuyordu.
GİZLİ TANIK MEŞE: "MURAT ONGUN'UN FİNANSE ETTİĞİ İSİMLER ARASINDA RUŞEN ÇAKIR VAR"
İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un bazı gazetecileri sürekli olarak "finanse" ettiği, Ruşen Çakır'ın da bu isimler arasında bulunduğu gizli tanık Meşe'nin ifadesinde ve mahkeme tutanaklarında yer alıyor.
Ruşen Çakır, CHP'den para aldıklarını itiraf etmişti (Takvim.com.tr)
İTİRAF: "BİZ CHP'DEN PARA ALDIK"
14-28 Mayıs seçimleri sonrası CHP'nin çeşitli medya kuruluşlarıyla sözleşmeler yaptığı ortaya çıkmış, Ruşen Çakır da "Biz Medyascope olarak herhalde CHP reklam bütçesinden bu 360 milyon TL'nin milyonda birini demeyeceğim ama bayağı azını aldık" itirafında bulunmuştu.