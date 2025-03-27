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Ruşen Çakır'ın para arayışına bir de böyle bakın! USAID gitti İBB kapısı kesildi | ABD, İsveç, Belçika... Medyascope'un milyarlık fon ağı

ABD ve Batı fonuyla 5. kol aparatlığı yapan, CHP'den para İBB'den finansman alan Medyascope mali problemler yaşıyor. Bir video yayınlayıp takipçilerinden para isteyen Ruşen Çakır'ın "maddi" sıkıntıya düşmesinin USAID'in lağvedilmesi ve İBB'deki yolsuzluk operasyonu ile paralellik göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Medyascope'un ABD'den 2016'dan 2020'ye kadar 480 bin dolara yakın hibe aldığı biliniyor. Medyascope'a 2017'de İsveçli SIDA 59 bin dolar verdi, 2024'te İsviçre ve Belçikalı vakıflar 15 milyon lira gönderdi.

Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 11:09 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 11:12
Ruşen Çakır’ın para arayışına bir de böyle bakın! USAID gitti İBB kapısı kesildi | ABD, İsveç, Belçika... Medyascope’un milyarlık fon ağı

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CHP'den para aldığını itiraf eden, ismi İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında MEDYA AŞ tarafından fonlanan gazeteciler listesinde yer alan Ruşen Çakır, bir video yayınlayıp izleyicilerinden maddi destek istedi.

Çakır, "Böyle günlerde özgür bağımsız medyaya çok ihtiyaç var. Çok zorlanıyoruz, bunu bilmenizi istiyoruz. Özellikle mali açıdan sizlerin desteğinize çok ama çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Ruşen Çakır ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Ruşen Çakır ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)


ABD'DEN FON, CHP'DEN PARA, İBB'DEN FİNANSMAN...

Oysa "özgür ve bağımsız" denilen Medyascope, ABD ve Avrupa'daki çeşitli derneklerden aldığı fonla 5. kol faaliyeti yürütüyor, CHP'den para aldığını gizlemiyor.


Ruşen Çakır İBB kasasından Roma gezisinde (Takvim.com.tr)Ruşen Çakır İBB kasasından Roma gezisinde (Takvim.com.tr)

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisinde baş köşede Ruşen Çakır bulunuyordu.

GİZLİ TANIK MEŞE: "MURAT ONGUN'UN FİNANSE ETTİĞİ İSİMLER ARASINDA RUŞEN ÇAKIR VAR"

İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un bazı gazetecileri sürekli olarak "finanse" ettiği, Ruşen Çakır'ın da bu isimler arasında bulunduğu gizli tanık Meşe'nin ifadesinde ve mahkeme tutanaklarında yer alıyor.

Ruşen Çakır, CHP'den para aldıklarını itiraf etmişti (Takvim.com.tr)Ruşen Çakır, CHP'den para aldıklarını itiraf etmişti (Takvim.com.tr)

İTİRAF: "BİZ CHP'DEN PARA ALDIK"

14-28 Mayıs seçimleri sonrası CHP'nin çeşitli medya kuruluşlarıyla sözleşmeler yaptığı ortaya çıkmış, Ruşen Çakır da "Biz Medyascope olarak herhalde CHP reklam bütçesinden bu 360 milyon TL'nin milyonda birini demeyeceğim ama bayağı azını aldık" itirafında bulunmuştu.

USAID'in lağvedilmesi ve İBB'ye yönelik ʺtemiz ellerʺ operasyonu sonrası Ruşen Çakır takipçilerinden para istedi (Takvim.com.tr)USAID'in lağvedilmesi ve İBB'ye yönelik ʺtemiz ellerʺ operasyonu sonrası Ruşen Çakır takipçilerinden para istedi (Takvim.com.tr)


USAID LAĞVEDİLDİ... İBB OPERASYON YEDİ... MEDYASCOPE MADDİ SIKINTIYA DÜŞTÜ

Ruşen Çakır'ın "maddi" sıkıntıya düşmesinin ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) lağvedilmesi ve İBB'ye yönelik "temiz eller" operasyonu ile paralellik göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Medyascope'un iki ana kaynağından gelen fon akışının kesildiği için mali problemler yaşadığı daha net anlaşıldı.

Zamanlama manidar: Gazete Duvar kapanma kararı aldıZamanlama manidar: Gazete Duvar kapanma kararı aldı

FON KESİLDİ DUVAR YAKILDI

Geride bıraktığımız günlerde Gazete Duvar da ekonomik gerekçeleri öne sürerek kapanma kararı almıştı. Bu kararın USAID'in lağvedilmesi sonrası fon akışının kesildiği için alındığı söylenmişti.

CHP yandaşı Ruşen Çakıra milyonlarca lira yeni fon! İsviçre, Belçika ve ABD Medyascopeu fonlamak için sıraya girdiCHP yandaşı Ruşen Çakıra milyonlarca lira yeni fon! İsviçre, Belçika ve ABD Medyascopeu fonlamak için sıraya girdi


ABD VE BATI FONUYLA 5.KOL APARATLIĞI! KALEM KALEM KİMDEN NE KADAR ALDI?

Bugünlerde mali sıkıntı yaşayan Medyascope'un ABD ve Batı'dan aldığı fonları da atlamamakta fayda var.

Medyascope 2023'te bu yana İsviçre merkezli Sivil Haklar Savunucuları'ndan (CRD) 3 milyon 390 bin lira ve Belçika merkezli Avrupa Demokrasi Vakfı'ndan (EED) 7 milyon 40 bin lira aldı.

Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan (NED) 5 milyon 376 bin lira, Uluslararası Gazeteciler Enstitüsü'nden (IPI) 150 bin lira ve Interviews Network'ten 570 bin lira Medyascope'a hibe yapıldı.

Medyascope, Heinrich Böll Vakfı'ndan (HBS) 1.200.000 TL aldı.

Medyascope'un 2016'dan 2020 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin Irving şehrinde bulunan Chrest Foundation Vakfı'ndan aldığı toplam para 476 bin 720 doları buluyor.

Medyascope'un ABD'den aldığı yüzbinlerce dolarlık fon (Takvim.com.tr)Medyascope'un ABD'den aldığı yüzbinlerce dolarlık fon (Takvim.com.tr)



Yıllara göre Medyascope'un aldığı fonlar şöyle;

2020- 65 bin 002 dolar

2019- 65 bin 376 dolar

2018- 116 bin 760 dolar

2017- 129 bin 960 dolar

2016- 99 bin 960 dolar

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Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) 28.10.2017 tarihinde Medyascope'a tamı tamına 59.289 dolar ödeme yaptı.

İBB hangi gazetecilere para veriyor? Gizli tanığın o iddiası Ekrem İmamoğluna soruldu! Murat Ongun finanse ederİBB hangi gazetecilere para veriyor? Gizli tanığın o iddiası Ekrem İmamoğluna soruldu! Murat Ongun finanse eder


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