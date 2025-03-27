Ruşen Çakır’ın para arayışına bir de böyle bakın! USAID gitti İBB kapısı kesildi | ABD, İsveç, Belçika... Medyascope’un milyarlık fon ağı

USAID'in lağvedilmesi ve İBB'ye yönelik ʺtemiz ellerʺ operasyonu sonrası Ruşen Çakır takipçilerinden para istedi (Takvim.com.tr)





USAID LAĞVEDİLDİ... İBB OPERASYON YEDİ... MEDYASCOPE MADDİ SIKINTIYA DÜŞTÜ



Ruşen Çakır'ın "maddi" sıkıntıya düşmesinin ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) lağvedilmesi ve İBB'ye yönelik "temiz eller" operasyonu ile paralellik göstermesi dikkatlerden kaçmadı.



Medyascope'un iki ana kaynağından gelen fon akışının kesildiği için mali problemler yaşadığı daha net anlaşıldı.

FON KESİLDİ DUVAR YAKILDI



Geride bıraktığımız günlerde Gazete Duvar da ekonomik gerekçeleri öne sürerek kapanma kararı almıştı. Bu kararın USAID'in lağvedilmesi sonrası fon akışının kesildiği için alındığı söylenmişti.