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Zamanlama manidar: Gazete Duvar kapanma kararı aldı

Türkiye’de 2016’dan beri yayın yapan Gazete Duvar, ekonomik gerekçeleri öne sürerek kapanma kararı aldı. Ancak bu kararın ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)'in lağvedilmesiyle paralellik göstermesi manidar bulundu. Çeşitli ülkelerde toplumsal fay hatlarını kaşıyan, iç karışıklıkları besleyen bu yapı, Türkiye’de de Chrest Vakfı üzerinden fonladığı medya kuruluşlarıyla biliniyordu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 16:52 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 16:59
Zamanlama manidar: Gazete Duvar kapanma kararı aldı

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Türkiye'de 2016 yılından bu yana yayın yapan internet haber sitesi Gazete Duvar, ekonomik sebepleri gerekçe göstererek kapanma kararı aldı.

Ancak bu kararın zamanlaması manidar bulundu.

USAID LAĞVEDİLDİ DUVAR YIKILDI
Gazete Duvar'ın kapanma kararı, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) lağvedilmesi ile paralellik gösterdi.

Donald Trump'ın göreve gelmesiyle fişi çekilen ve Elon Musk'ın "suç örgütü" olarak nitelendirdiği USAID, uzun yıllar boyunca CIA'in sahadaki operasyon aracı olarak görülüyordu.

Takvim.com.tr USAİD'i ve fonlandığı medyanın detaylarını yazmıştı. Haberimiz için tıklayınız

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FAY HATLARINI KAŞIYAN MEDYAYI FONLADILAR
Çeşitli ülkelerde toplumsal fay hatlarını kaşıyan, iç karışıklıkları besleyen bu yapı, Türkiye'de de Chrest Vakfı üzerinden fonladığı medya kuruluşlarıyla biliniyordu.

DUVAR DA LİSTEDEYDİ
Bu bağlamda, Center for American Progress'in 2020 yılında yayımladığı Türkiye'nin Değişen Medya Ortamı başlıklı raporunda, Gazete Duvar, T24, Medyascope ve Bianet gibi haber platformlarının yurt dışı kaynaklardan fonlandığı açıkça belirtilmişti.

Gazete Duvar, T24 ve Medyascope ABD raporunda! Yurt dışından gelen paralarla fonlanmışlarGazete Duvar, T24 ve Medyascope ABD raporunda! Yurt dışından gelen paralarla fonlanmışlar
Gazete Duvar, T24 ve Medyascope ABD raporunda! Yurt dışından gelen paralarla fonlanmışlar

EKONOMİK GEREKÇE Mİ, DESTEK KESİLDİĞİ İÇİN Mİ?
Gazete Duvar'ın kapanma gerekçesi olarak ekonomik sıkıntılar öne sürülse de, fon mekanizmalarının zayıflamasıyla birlikte yaşanan bu gelişme dikkat çekiyor.

Sosyal medyada kullanıcılar bu noktaya dikkat çekerek USAİD'in lağvedilmesi ile Gazete Duvar'ın kapanmasını ilişkilendirdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

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