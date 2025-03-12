Zamanlama manidar: Gazete Duvar kapanma kararı aldı

FAY HATLARINI KAŞIYAN MEDYAYI FONLADILAR Çeşitli ülkelerde toplumsal fay hatlarını kaşıyan, iç karışıklıkları besleyen bu yapı, Türkiye'de de Chrest Vakfı üzerinden fonladığı medya kuruluşlarıyla biliniyordu.

DUVAR DA LİSTEDEYDİ

Bu bağlamda, Center for American Progress'in 2020 yılında yayımladığı Türkiye'nin Değişen Medya Ortamı başlıklı raporunda, Gazete Duvar, T24, Medyascope ve Bianet gibi haber platformlarının yurt dışı kaynaklardan fonlandığı açıkça belirtilmişti.

EKONOMİK GEREKÇE Mİ, DESTEK KESİLDİĞİ İÇİN Mİ?

Gazete Duvar'ın kapanma gerekçesi olarak ekonomik sıkıntılar öne sürülse de, fon mekanizmalarının zayıflamasıyla birlikte yaşanan bu gelişme dikkat çekiyor.

Sosyal medyada kullanıcılar bu noktaya dikkat çekerek USAİD'in lağvedilmesi ile Gazete Duvar'ın kapanmasını ilişkilendirdi.

İşte o yorumlardan bazıları: