SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İBB hangi "gazetecilere" para veriyor? Gizli tanığın o iddiası Ekrem İmamoğlu'na soruldu! "Murat Ongun finanse eder"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un bazı gazetecileri sürekli olarak "finanse" ettiği iddia edildi. Gizli tanığın isimleri tek tek sayarak deşifre ettiği gazeteciler ifade sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruldu. Peki İmamoğlu ne yanıt verdi, o isimler kim?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 11:55 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 12:27
İBB hangi gazetecilere para veriyor? Gizli tanığın o iddiası Ekrem İmamoğlu’na soruldu! Murat Ongun finanse eder

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu Türkiye'nin gündemindeki sıcaklığını koruyor.

Operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve birçok CHP'li isim gözaltına alındı.

İmamoğlu'na "suç örgütü yöneticiliği", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırma" gibi suçlamalar yöneltilirken, yine İmamoğlu ile birlikte Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan'la birlikte 7 kişinin "PKK/KCK'ya yardım" ettiği iddia ediliyor.

Operasyon kapsamında İmamoğlu'nun evinde arama yapıldıOperasyon kapsamında İmamoğlu'nun evinde arama yapıldı

MURAT ONGUN'UN PARA HAVUZU VE MEDYA ÇARKI DEŞİFRE OLDU
Soruşturma kapsamında Murat Ongun'un "para havuzu ve medya saadet zinciri" kurduğu iddiası yer aldı. Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre 2022-2024 yılları arasında 20 şirkete ait 170 ihalede yolsuzluk yapıldığı tespit edilirken, sahte kaşeler, naylon faturalar ve ihale dokümanları ele geçirildi. Ongun'un Halk TV başta olmak üzere medya kuruluşlarına para aktardığı ve gazetecilere elden ödemeler yapıldığı iddia edildi.

Murat Ongunun para havuzu ve medya çarkı! Hangi kanallara para aktı? İsmail Saymaz bu işin neresinde? Yine Emrah Bağdatlı...Murat Ongunun para havuzu ve medya çarkı! Hangi kanallara para aktı? İsmail Saymaz bu işin neresinde? Yine Emrah Bağdatlı...

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU 4 SAAT İFADE VERDİ
"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında dün (21 Mart) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 saatlik bir ifade verdi. 8 açık 4 gizli tanığın iddiaları sorulurken İmamoğlu soruları geçiştirdi.

GİZLİ TANIĞIN VERDİĞİ O İSİMLER SORULDU
İmamoğlu'na "Meşe" kod adlı gizli tanığın Medya A.Ş üzerinden fonlanan gazetecilerin isimleri de soruldu.

İmamoğlu ile Murat Ongunİmamoğlu ile Murat Ongun

Gizli tanık, mal varlığına el konulan İmamoğlu'nun en yakın adamı Medya A.Ş Başkanı Murat Ongun ile yardımcısı Emrah Bağdatlı'yı işaret ederek, "Murat Ongun, İmamoğlu'nun sadece medya ilişkileri değil tüm gayri resmi ilişkilerini de yürütür. Birine para verilecek ise bu Murat Ongun'un kontrol ve talimatları ile verilir. Murat Ongun bu talimatları en yakını olan Emrah Bağdatlı'ya iletir. Emrah gerek medyanın organize edilmesinde gerekse de herhangi bir iş için birine para verilmesinde para sevkiyatını yapar." iddiasında bulundu.

Murat Ongun'un gözaltına alındığı anlarMurat Ongun'un gözaltına alındığı anlar

İŞTE O İSİMLER: MURAT ONGUN SÜREKLİ FİNANSE EDER
Murat Ongun' un sürekli finanse ettiği gazeteciler olduğunu öne süren gizli tanık Meşe şu iddialarda bulundu:

İsmail Saymaz ile İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)İsmail Saymaz ile İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)

"Bu gazetecilere para teslimini de Emrah yapar. Bahar Feyzan, İsmail Saymaz, Yavuz Oğan, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak, Barış Pehlivan, Oda TV, Soner YALÇIN, Aslı Aydıntaşbaş, Nagehan alçı, Şaban Sevinç isimli kişi ve kurumları finanse eder. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile de yakındır.

Bahar FeyzanBahar Feyzan

Halk TV'ye finansman sağlar. Hatta Cafer MAHİROĞLU' nun boğazda yapmış olduğu binasına ruhsat dahi verdiler. Resmi olmayan bir harcama yapılacak, birisi satın alınacaksa ve bunun için bir bütçe oluşturulacaksa bu işleri Tuncay ve Fatih KELEŞ yapar. Ekrem İMAMOĞLU' nun bu konuda yaptığı toplantılara ikisi de katılır. Murat Ongun' da bu toplantılarda yer alır"

Ruşen Çakır ve İmamoğluRuşen Çakır ve İmamoğlu

İddiaların ardından, "Şahsın beyanında geçen hususlar ve iddialar hakkında bildiklerinizi anlatınız." ifadelerine karşılık İmamoğlu diğer sorularda olduğu gibi "Bu soruyu muhattap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." diyerek iddiayı geçiştirdi.

İmamoğlu ile Nevşin Mengü (Takvim.com.tr Arşiv)İmamoğlu ile Nevşin Mengü (Takvim.com.tr Arşiv)

BÜYÜK KISMI ROMA GEZİSİNE GİTMİŞTİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz yıl yurt dışı gezileri kapsamında Roma'ya gitmiş beraberinde 45 gazeteciyi götürmüştü. Gizli tanık iddiasında yer alan isimlerin büyük bir kısmı bu gezide yer almıştı.

Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı gazetecilerin Romaya İstanbullunun parasıyla götürüldüğünü itiraf etti: İBB karşıladıEkrem İmamoğlu CHP yandaşı gazetecilerin Romaya İstanbullunun parasıyla götürüldüğünü itiraf etti: İBB karşıladı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terörden ifadesi alınıyor! Kandil Uzlaşısının kilit ismi Azad Barış’la ne ilişkisi var? 171 kez ortak baz!
İBB hangi gazetecilere para veriyor? Gizli tanığın o iddiası Ekrem İmamoğlu’na soruldu! Murat Ongun finanse eder
CHP’li İBB’de büyük yolsuzluk: Açık hava reklamlarıyla 68 milyar TL vurgun! İhale öncesi gizli buluşmalar tespit edildi
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayda aday olacak mı? İlk mesaj geldi... Hukuk bu işe ne diyor?
CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Gözaltı sayısı 90’a yükseldi! Gizli tanığın ifadesi dosyaya girdi
Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff’tan Başkan Erdoğan ile görüşme mesajı: Muhteşem ve dönüşümseldi
İBB’nin elinden alındı denilmişti! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu doğrusunu açıkladı: Böyle bir proje yoktu
Fenerbahçe’den 3 bomba birden!
Trump güvenlik izinlerini iptal etti: Biden’dan sonra Harris ve Clinton! Listede başka kimler var?
En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlanıyor!
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Ali Nuhoğlu! İmamoğlu o otelde kimlerle görüştü? Özgür Özel diyet mi ödüyor?
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a! Anlaşma tamam
Sıvacılıktan dev servete! Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasası! Çınar ve Meşe itiraf etti: 15 aldı 1 bağışladı
Riyad’da mekik diplomasisi! Rusya ve Ukrayna, ABD arabuluculuğunda buluşacak
TAKVİM BELLİ OLDU | Emekliye ikramiye ne zaman yatacak? Ödemeler bayram öncesine yetişecek mi?
TAKVİM yeni skandalı ortaya çıkardı | Çakarlı Mercedes’le milyonluk para trafiği! Banka müdürünün MASAK uyarısı sonrası İmamoğlu’nun paraları Yunanistan’a mı kaçırıldı?
Sokakları karıştıranlara geçit yok! Bakan duyurdu: 343 kişi yakalandı
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı! Soruları cevaplamadı | İşte gözaltı kararı verilenlerin fotoğrafları
CHP’li İBB üzerinden İmamoğlu İnşaat’a 50 milyon liralık rüşvet çarkı: 200 milyon lira kayıp!
CHP’de Özgür Özel’e sürpriz rakip! Erkan Çakır TAKVİM’e konuştu: Olağanüstü kurultay çağrısı yaparak şaibeyi kabul etti