İBB hangi "gazetecilere" para veriyor? Gizli tanığın o iddiası Ekrem İmamoğlu'na soruldu! "Murat Ongun finanse eder"

İmamoğlu'na "suç örgütü yöneticiliği", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırma" gibi suçlamalar yöneltilirken, yine İmamoğlu ile birlikte Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan'la birlikte 7 kişinin "PKK/KCK'ya yardım" ettiği iddia ediliyor.

MURAT ONGUN'UN PARA HAVUZU VE MEDYA ÇARKI DEŞİFRE OLDU Soruşturma kapsamında Murat Ongun 'un "para havuzu ve medya saadet zinciri" kurduğu iddiası yer aldı. Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre 2022-2024 yılları arasında 20 şirkete ait 170 ihalede yolsuzluk yapıldığı tespit edilirken, sahte kaşeler, naylon faturalar ve ihale dokümanları ele geçirildi. Ongun'un Halk TV başta olmak üzere medya kuruluşlarına para aktardığı ve gazetecilere elden ödemeler yapıldığı iddia edildi.

GİZLİ TANIĞIN VERDİĞİ O İSİMLER SORULDU

İmamoğlu'na "Meşe" kod adlı gizli tanığın Medya A.Ş üzerinden fonlanan gazetecilerin isimleri de soruldu.

İmamoğlu ile Murat Ongun

Gizli tanık, mal varlığına el konulan İmamoğlu'nun en yakın adamı Medya A.Ş Başkanı Murat Ongun ile yardımcısı Emrah Bağdatlı'yı işaret ederek, "Murat Ongun, İmamoğlu'nun sadece medya ilişkileri değil tüm gayri resmi ilişkilerini de yürütür. Birine para verilecek ise bu Murat Ongun'un kontrol ve talimatları ile verilir. Murat Ongun bu talimatları en yakını olan Emrah Bağdatlı'ya iletir. Emrah gerek medyanın organize edilmesinde gerekse de herhangi bir iş için birine para verilmesinde para sevkiyatını yapar." iddiasında bulundu.