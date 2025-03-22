İBB hangi "gazetecilere" para veriyor? Gizli tanığın o iddiası Ekrem İmamoğlu'na soruldu! "Murat Ongun finanse eder"

Murat Ongun'un gözaltına alındığı anlar
İŞTE O İSİMLER: MURAT ONGUN SÜREKLİ FİNANSE EDER
Murat Ongun' un sürekli finanse ettiği gazeteciler olduğunu öne süren gizli tanık Meşe şu iddialarda bulundu:
İsmail Saymaz ile İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)
"Bu gazetecilere para teslimini de Emrah yapar. Bahar Feyzan, İsmail Saymaz, Yavuz Oğan, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak, Barış Pehlivan, Oda TV, Soner YALÇIN, Aslı Aydıntaşbaş, Nagehan alçı, Şaban Sevinç isimli kişi ve kurumları finanse eder. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile de yakındır.
Bahar Feyzan
Halk TV'ye finansman sağlar. Hatta Cafer MAHİROĞLU' nun boğazda yapmış olduğu binasına ruhsat dahi verdiler. Resmi olmayan bir harcama yapılacak, birisi satın alınacaksa ve bunun için bir bütçe oluşturulacaksa bu işleri Tuncay ve Fatih KELEŞ yapar. Ekrem İMAMOĞLU' nun bu konuda yaptığı toplantılara ikisi de katılır. Murat Ongun' da bu toplantılarda yer alır"
Ruşen Çakır ve İmamoğlu
İddiaların ardından, "Şahsın beyanında geçen hususlar ve iddialar hakkında bildiklerinizi anlatınız." ifadelerine karşılık İmamoğlu diğer sorularda olduğu gibi "Bu soruyu muhattap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." diyerek iddiayı geçiştirdi.
İmamoğlu ile Nevşin Mengü (Takvim.com.tr Arşiv)
BÜYÜK KISMI ROMA GEZİSİNE GİTMİŞTİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz yıl yurt dışı gezileri kapsamında Roma'ya gitmiş beraberinde 45 gazeteciyi götürmüştü. Gizli tanık iddiasında yer alan isimlerin büyük bir kısmı bu gezide yer almıştı.