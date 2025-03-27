SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan önemli açıklamalar! İBB soruşturmasında 51 tutuklu var... 14 şüpheli her yerde aranıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında 51 kişinin tutuklandığını belirten Bakan Tunç, 14 şühelinin her yerde arandığını dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 11:21 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 11:34
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar! İBB soruşturmasında 51 tutuklu var... 14 şüpheli her yerde aranıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Tunç, "Türkiye hukuk devletidir" dedi.

İşte Bakan Tunç'un açıklamasından öne çıkanlar:

Biz hukuku sadece kanunlar bütünü olarak görmüyoruz. Toplumsal temelimizin temel taşıdır. Demokrasinin olmazsa olmazı düşünce hürriyetinin geliştirilmesi için 23 yıldır önemli adımlar attık. Yargı reformu strateji belgeleri ile çok sayıda reforma imza atılmıştır. Köklü ve kapsamlı adımlar atıldı. Türkiye'de son çeyrek asırda siyasi katılımı artıran reformlarla katılımın arttığı sistem sağlanmıştır. Siyasal ve hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engelleyenler ortadan kaldırılmıştır.

Geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı soruşturma başlatıldı. Çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında 48 şüpheli tutuklandı. 51 kişi tutuklanmış, 41 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 14 kişinin de yakalama çalışmaları sürüyor. İhalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiası, kaynağı belli olmayan paraların kişisel hesaplara aktarıldığı, menfaat elde edildiği iddiası, CHP İl Başkanlığı binasının satın alınması sırasında haksız kazanç sağlandığı iddiası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca paylaşıldı.

Kamuoyunda bazı çevreler soruşturmayı siyasi saikle yapıldığı algısını yaratmaya çalışmıştır. Bazı çevreler adli çalışmayı cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmeye çalışmıştır. Bu iddiayı reddediyoruz.


İBB'deki terör soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı.

Yolsuzluk soruşturmasında 48 kişi tutuklandı.

14 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

İBB soruşturması bağımsızca yürütülmekte.

Savunma sokakta değil yargıda yapılmalı

Ülkemizin iç hukukuna saygı gösterin.


Detaylar geliyor...
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu’nu hem Mansur Yavaş’ı çizdi: Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday olur
Ruşen Çakır’ın para arayışına bir de böyle bakın! USAID gitti İBB kapısı kesildi | ABD, İsveç, Belçika... Medyascope’un milyarlık fon ağı
Borsa İstanbul
Uludağ’da otel yangını! Milli kayakçı ve babası hayatını kaybetti! Mühür detayı dikkat çekti
Zelenskiy’den Putin iddiası: Yakında ölecek dedi
Evveli eczacı kafası mandacı! ABD’ye yalvaran İngiliz’e ağlayan Özgür Özel’e tepki yağıyor: CHP Türkiye partisi olmaktan çıktı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan sokak provokasyonlarına tepki: Gerçeğin üstünü örtmez
Bağ-Kurluya 5 yıl erken emeklilik! Gözler TBMM’de! Prim indirimi mi geliyor?
Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Dosyaya bir tanık daha girdi! Rüşveti anlattı: Buna mecbur kaldık
Zam oranına %7.42 eklendi! Emekli maaşı için temmuz tablosu hesaplandı: 14.500, 15.750 TL alanlar...
ABD’de Signalgate skandalı! Trump cadı avı dedi: Savunma grubuna sızan gazeteci tüm mesajları paylaştı
TBMM’de kabul edildi: Bayram ikramiyesi 4 bin TL! Kim, ne kadar fark alacak? Trafikte yeni kurallar! Artık 250 bin TL cezası var
Başkan Erdoğan iftar sonrası emekçilere müjdeyi verdi: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Promosyona Nisan ayarı: Emekliler dikkat! Neler değişecek? Nasıl yararlanılacak?
Meteoroloji’den toz taşınımı alarmı: 81 ili saracak! İkinci atak geliyor pencereleri açmayın
Tutuklananların ailelerinden CHP’lilere tepki: Ellerim kırılaydı da göndermeseydim
Barış ve Semih harekatı: West Ham United iki yıldızı derbide mercek altına alacak!
CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturması: Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer’n dosyası ayrıldı
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı