Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar! İBB soruşturmasında 51 tutuklu var... 14 şüpheli her yerde aranıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Tunç, "Türkiye hukuk devletidir" dedi.



İşte Bakan Tunç'un açıklamasından öne çıkanlar:



Biz hukuku sadece kanunlar bütünü olarak görmüyoruz. Toplumsal temelimizin temel taşıdır. Demokrasinin olmazsa olmazı düşünce hürriyetinin geliştirilmesi için 23 yıldır önemli adımlar attık. Yargı reformu strateji belgeleri ile çok sayıda reforma imza atılmıştır. Köklü ve kapsamlı adımlar atıldı. Türkiye'de son çeyrek asırda siyasi katılımı artıran reformlarla katılımın arttığı sistem sağlanmıştır. Siyasal ve hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engelleyenler ortadan kaldırılmıştır.



Geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı soruşturma başlatıldı. Çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında 48 şüpheli tutuklandı. 51 kişi tutuklanmış, 41 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 14 kişinin de yakalama çalışmaları sürüyor. İhalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiası, kaynağı belli olmayan paraların kişisel hesaplara aktarıldığı, menfaat elde edildiği iddiası, CHP İl Başkanlığı binasının satın alınması sırasında haksız kazanç sağlandığı iddiası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca paylaşıldı.

Kamuoyunda bazı çevreler soruşturmayı siyasi saikle yapıldığı algısını yaratmaya çalışmıştır. Bazı çevreler adli çalışmayı cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmeye çalışmıştır. Bu iddiayı reddediyoruz.



İBB'deki terör soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı.



Yolsuzluk soruşturmasında 48 kişi tutuklandı.



14 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.



İBB soruşturması bağımsızca yürütülmekte.



Savunma sokakta değil yargıda yapılmalı



Ülkemizin iç hukukuna saygı gösterin.

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