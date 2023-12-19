takvim.com.tr dosyasını açtı | CIA aparatı fondaş Ruşen Çakır’dan İslam dinine terör benzetmesi! Tepki yağdı apar topar değiştirdi





Serbestiyet

Destek alan kuruluşlar arasında en dikkat çekeni ise halen yayın hayatını aktif bir şekilde sürdüren gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope oldu.

Yayın hayatına 2015 yılında başlayan kurum, derneğin açıkladığı kayıtlara göre Chrest Foundation'dan bir yıl sonra destek almaya başlıyor.

Medyascope'un 2016'dan 2021 yılına kadar aldığı desteği milyonlarca lira olması dikkat çekiyor. Ruşen Çakır'ın kurumda çalıştırdığı stajyerlere para vermediği de ortaya çıkmıştı.

RUŞEN ÇAKIR VE CIA BAĞLANTISI

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irving şehrinde bulunan Chrest Foundation Vakfı, internet sitesinden fonladığı kuruluşların listesini ve ne kadar hibe sağladığına dair bir liste orta çıkmıştı.

Listede Türkiye'den birçok medya kuruluşu yer alıyor. Vakfın on binlerce lira fon sağladığı kurumlar arasında Medyascope, Mezopotamya Vakfı, Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, , İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.





EN ÇOK PARA RUŞEN ÇAKIR'IN MEDYASCOPE'UNA

Ulusal Kanal'ın web sitesinde yer alan habere göre, ABD tarafından fonlanan kuruluşların başında Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope bulunuyor. Medyascope'un 2016'dan 2020 yılına kadar aldığı toplam para 476 bin 720 doları buluyor.

HİBENİN KILIFI: TARAFSIZLIK!

Vakfın yayımladığı bilgilere göre kuruluşların hibe alma gerekçeleri dikkat çekiyor. Vakıf internet sitesinde Medyascope için "Tarafsız, ana akım haber yapımcılığı ve yayıncılığı" nedeniyle "destek" verildiği yazıyor. Serbestiyet internet sitesi için "Partizan olmayan habercilik yapılması" gerekçesi ile 50 bin dolar hibe verilmiş.







BİR FON DA SIDA'DAN!

Satılık gazeteci Ruşen Çakır'ın yalnızca, ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'ndan değil, aynı zamanda SIDA'dan da (Swedish International Development Cooperation Agency) destek aldığı görülüyor.







SIDA tarafından, 28.10.2017 tarihinde Medyascope'a tamı tamına 59.289 dolar ödeme yapılmış.









FETÖ'NÜN KİLİT İSİMLERİYLE DİRSEK TEMASINDA

ABD'den Ruşen Çakır'ın fonlanmasını sağlayan Gönül Tol ve Ömer Taşpınar, FETÖ'ye yakın iki isim. Gönül Tol ve Ömer Taşpınar aynı zamanda haklarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkartılan, Micheal Rubin, Graham Fuller ve Henri Barkey'le birlikte hareket ediyorlar.



GÖNÜL TOL FETÖ'NÜN AVUKATI

Aralarında Can Dündar ve Cengiz Çandar gibi isimlerin de bulunduğu 180 sözde aydın, 2015 yılında Fethullahçı Terör Örgütüne finansman sağlayan Akın İpek'in şirketlerine yönelik operasyonları kınamak için bildiri yayımlamıştı. Ruşen Çakır'la arasından su sızmayan Gönül Tol da bildiriye imza atarak FETÖ'cü Akın İpek'e arka çıkmıştı.



ÖMER TAŞPINAR'DAN FETÖ GÜZELLEMESİ

2017 yılında Ruşen Çakır'ın Medyascope TV'de hazırladığı programa konuk olan Ömer Taşpınar, FETÖ'nün yeni yol haritası hakında konuşurken skandal ifadeler kullanmıştı.







Terör örgütünün, demokratik ülkelerde rahatlıkla nefes alabileceğini iddia eden Ömer Taşpınar şöyle konuşmuştu:

"Fakat Türkiye'nin sözünün geçmediği, hukuk devletinin ve demokrasinin olduğu, Batı'daki ülkelerde, Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'da bu hareket bir diaspora hareketi olarak devam edecek..."







RUŞEN ÇAKIR İLE DARBENİN KİLİT İSMİ ESKİ OLAN CIA AJANI HENRI BARKEY İLİŞKİSİ

Ruşen Çakır'ın darbenin kilit ismilerinden eski CIA ajanı firari Henri Barkey ile 15 Temmuz 2016 öncesi ve sonrası görüştüğü ve onu aklamaya çalıştığı biliniyor. ABD merkezli Chrest Foundation'ın Ruşen Çakır'ı fonlamasında FETÖ ile yakınlığıyla bilinen Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'ın yanında Henri Barkey'in rolü de dikkat çekiyor.



Osman Kavala ve Henri Jak Barkey, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Anayasayı ihlal" ve "siyasal veya askeri casusluk" suçlarından yargılanıyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Henri Barkey'in; 1 Ocak 2013-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Osman Kavala'yla 265 adet görüşme yaptığı tespit edildi.



Ruşen Çakır'ın, AK Parti'den ayrılan ve parti kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu sürekli canlı yayına aldığı öğrenildi.







GEZİ TERÖRÜNÜN ARKASINDAKİ İSİM OSMAN KAVALA'YA DESTEK

Chrest Foundation'ın Başkan ve Direktör Lou Anne King Jensen'in Gezi terörünün arkasındaki isim olan Osman Kavala'ya destek için hazırlanan kitaba imza attığı görülüyor.







TEPEDEKİ ENSTİTÜ

Ruşen Çakır'ın ABD'den fonlanması olayında daha geniş bir çerçeveden baktığımızda karşımıza Washington Enstitüsü çıkıyor. Bu enstitüde, Ruşen Çakır'a yakın isimler olan Gönül Tol, Ömer Taşpınar, Henri Barkey, Graham Fuller ve Micheal Rubin'in bir arada olduğu görülüyor.







KİRLİ İLİŞKİLER AĞINA DİKKAT

FETÖ savunucusu Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'ın, eski CIA ajanı Henri Barkey ile olan yakınlıkları ve FETÖ'ye bağlı Rumi Forum'da program yapmaları bağlantılarının ne kadar derin ilişkiler zinciri üzerinden yürüdüğünü ve neden Çakır'ın ABD'den fonlandığını alenen ortaya seriyor.







CHP'Lİ FETÖ'CÜ AYKAN ERDEMİR DE İŞİN İÇİNDE

Daha önce CHP'nin milletvekili yaptığı Aykan Erdemir Amerika'da elebaşı Fetullah Gülen'in emrinde Türkiye aleyhine komisyonlar dernekler kurmuş olmasıyla ve Türkiye aleyhine propagandalar yapmasıyla biliniyor.







15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası CHP'li eski milletvekili FETÖ'cü Aykan Erdemir, eski CIA ajanı Henri Barkey ve Gönül Tol gibi isimlerin ABD'de "Başarısız Darbe Girişimi Sonrası" isimli programa katılmış olmaları tesadüf değil!





DESTEKLENEN MEDYA KURULUŞLARI VE FON DESTEĞİ MİKTARI

Hrant Dink Vakfı

2021- 75 bin 045 dolar

2019- 35 bin 030/33 bin 886 dolar

2018- 118 bin 700/67 bin 598 dolar

2017- 55 bin 586/64 bin 565 dolar

2016- 100 bin dolar

2015- 100 bin/14 bin dolar

2014- 314 bin 675 dolar

2013- 19 bin 890/19 bin 692 dolar

2012- 44 bin 220 dolar

2011- 50 bin 426/18 bin 120 dolar

2010- 29 bin 640 dolar

2009- 33 bin dolar

2008- 44 bin 920 dolar

Toplam 1 milyon 238 bin 993 dolar





Medyascope



2020- 65 bin 002 dolar

2019- 65 bin 376 dolar

2018- 116 bin 760 dolar

2017- 129 bin 960 dolar

2016- 99 bin 960 dolar

Toplam 477 bin 58 dolar

Anadolu Kültür Vakfı

2020- 60 bin 020 dolar

2019- 28 bin 625 dolar

2018- 47 bin 895/66 bin 638 dolar

2017- 11 bin 195 dolar

2016- 50 bin 900/60 bin dolar

2015- 23 bin 380/ 56 bin 250 dolar

2011 52 bin 200/28 bin 395 dolar

2010- 49 bin 080/14,770 dolar

2008- 18 bin 090/25,570/7 bin 117 dolar

2007- 44 bin 165/25,200/2 bin dolar

2006- 9 bin 930 dolar

2005- 107 bin 087 dolar

Toplam 880 bin 210 dolar

Independent - 2020- 62,005 dolar, 2019- 62 bin 010 dolar. Toplam 124 bin 15 dolar.

140journos - 2018- 60 bin dolar

Mezopotamya - 2021- 44 bin 676 dolar

Serbestiyet - 2021- 49 bin 995 dolar







P 24 İNTERNET SİTESİNİN KURUCULARI FETÖ SANIĞI

Chrest Foundation Vakfı'nın; Hasan Cemal'in kurucusu olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 adlı internet sitesine 124 bin 15 dolar fonladığını açıkladı.

Kurucu başkanı Hasan Cemal olduğu internet sitesinin kurucu üyelerinin Doğan Akın, Yasemin Çongar, Andrew Finkel, Hazal Özvarış, Yavuz Baydar ve Murat Sabuncu olduğu öğrenildi.

Yavuz Baydar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik davada yargılanıyor. Yavuz Baydar yurt dışında firarda olduğu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Yasemin Çongar da; "Balyoz Planı" davasında yargılanan bazı sanıklara "kumpas" kurulduğu iddiasıyla yargılanıyor ve 52 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Sabah'ın haberine göre Yasemin Çongar'ın, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme dışında kullanma, hile ile alma, çalma, zincirleme şekilde devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçlarını işlediği ifade ediliyor.

KAFTANCIOĞLU VE SOL MEDYADAN RUŞEN ÇAKIR'A DESTEK

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazeteci Şirin Payzın ve anketçi Kemal Özkiraz'ın; Amerika'dan fon aldığı belgelenen Ruşen Çakır'a açık destek vermesi dikkat çekiyor.



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: "Gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascopetv başarılı işler yapan, bağımsız gazeteciliğin yaşaması için uğraşan,gazeteci yetiştiren bir medya kuruluşu. İftira sataşma ya da şeffaf süreçlerin kriminalize edilmeye çalışılması da doğru işler yapıldığının göstergesi aslında"



Gazeteci-Yazar Şirin Payzın: "Ruşen Çakır uluslararası standartlarda bir gazeteci, araştırmacı ve yazardır. Kurduğu Medyascopetv'de Son derece başarılı işler yapan,bağımsız gazeteciliğin yaşaması için uğraşan,genç gazeteciler yetiştiren bir medya kuruluşu.iftiralar, sataşmalar ,hedef göstermeler çok çirkin"



Kemal Özkiraz: "Medyascope, Ruşen Çakır falan size fazla şeffaf gelir. Size rüşvet pazarlığı yapan, bakan ile suç örgütü arasında pazarlık kuran gazeteciler yakışır."