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Rekabet Kurulu’ndan Apple'a soruşturma! 4 teknoloji şirketi daha listede

Rekabet Kurumu, aralarında Apple'ın da olduğu 5 firmaya soruşturma açılmasına karar verdi. Şirketlerin yeniden satış fiyatlarına müdahale edip etmediği araştırılacak.

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 11:00 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 11:20
Rekabet Kurulu’ndan Apple’a soruşturma! 4 teknoloji şirketi daha listede

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Rekabet Kurumu, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi ile birlikte Destek Bilişim, Easycep, Getmobil ve HB Bilişim hakkında rekabet ihlali iddialarını mercek altına aldı.

SATIŞ FİYATLARINA MÜDAHALE İDDİASI
Kurum, Apple'ın, Türkiye'de satılan ürünlerin yeniden satış fiyatlarını belirleyerek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğini araştırıyor. Bu süreçte, Apple'ın kampanya koşullarına ve geri alım pazarındaki fiyatlara da müdahale ettiği öne sürülüyor.

Rekabet Kurulu Apple ve 4 teknoloji şirketine soruşturma başlattı. (AA)Rekabet Kurulu Apple ve 4 teknoloji şirketine soruşturma başlattı. (AA)

Rekabet Kurumu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilgisayar, tablet, cep telefonu, kulaklık ve aksesuarlar gibi teknolojik ürünlerin satış ve dağıtımında faaliyet gösteren Apple'ın, yeniden satıcıların satış fiyatına müdahale edip etmediği konusunda yapılan ön araştırma tamamlandı. Ön araştırma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, Apple ve iş ortakları hakkında soruşturma açılmasına karar verildi."

Rekabet Kurulu Apple ve 4 teknoloji şirketine soruşturma başlattı. (AA)Rekabet Kurulu Apple ve 4 teknoloji şirketine soruşturma başlattı. (AA)

HANGİ ŞİRKETLER SORUŞTURMA KAPSAMINDA?
Rekabet Kurumu, Apple ile birlikte şu şirketleri de mercek altına aldı:

Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret AŞ

Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ

Getmobil Teknoloji AŞ

HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. AŞ

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