CHP yandaşı Ruşen Çakır’a milyonlarca lira yeni fon! İsviçre, Belçika ve ABD Medyascope’u fonlamak için sıraya girdi

Türkiye'deki haber kuruluşlarının yabancı ülkelerden aldığı fonlar uzun süre tartışma konusu oldu. Tartışmanın fitilini ateşleyen olay ise ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundaiton'ın Medyascope haber sitesinin sahibi Ruşen Çakır 'a yüz binlerce dolarlık hibede bulunması oldu.

SÖZDE ŞEFFAFLAR Medyada çıkan haberlerin ardından Ruşen Çakır hemen bir açıklama yaptı. Sözde "şeffaf" olduklarına dikkat çeken Çakır, "Künyemizde zaten yazıyor, gizli ve yeni bir şey değil" dedi.

MEDYASCOPE'TA 3 YILDA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

Medyascope ve Ruşen Çakır hakkındaki fon haberlerinin üstünden 3 yıl geçti. Şeffaflık ve açıklık vurgusuyla kendini savunan Çakır'ın habercilik anlayışında ise hiçbir şey değişmedi. Ruşen Çakır, yabancı kuruluşlardan fon almaya devam etti.

Üstelik bu sefer künyesinden duyurma ihtiyacı bile hissetmedi. Medyascope 2023'te bu yana İsviçre merkezli Sivil Haklar Savunucuları'ndan (CRD) 3 milyon 390 bin lira ve Belçika merkezli Avrupa Demokrasi Vakfı'ndan (EED) 7 milyon 40 bin lira aldı.