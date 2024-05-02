CHP yandaşı Ruşen Çakır’a milyonlarca lira yeni fon! İsviçre, Belçika ve ABD Medyascope’u fonlamak için sıraya girdi

Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan (NED) 5 milyon 376 bin lira, Uluslararası Gazeteciler Enstitüsü'nden (IPI) 150 bin lira ve Interviews Network'ten 570 bin lira Medyascope'a hibe yapıldı.
FONLARDAN SADECE BİRİNİ DUYURDU
Medyascope'un son bir yılda aldığı hibelerden internet sitesinde duyurduğu sadece tek bir vakıf var. O da bir milyon 200 bin lira aldığı Heinrich Böll Vakfı (HBS) oldu. Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'u 477 bin 58 dolar fonlayan Amerikan Chrest Foundation Vakfı Başkanı Lou Anne King Jensen'in; ABD'nin özel istihbarat örgütü Stratfor'la bağlantısı çıkmıştı. Ruşen Çakır ve Hasan Cemal'i fonlayan Chrest Foundation Vakfı Başkanı, Stratfor Türkiye Masası'ndan Hakkari, Mardin ve Kandil'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) askerlerinin pozisyonları için brifing istediği belirlenmişti.
Vakfın kendi internet sitesinden açıkladığı listede Türkiye'den birçok kuruluş var. Sabah'ta yer alan habere göre, On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.
ABD'NİN FONDAŞ OPERASYONU İFŞA OLMUŞTU
ABD sermayesi, dünyayı kendi istediği doğrultuda yönlendirmek için çeşitli ülkelerde medya organlarını finanse ediyor ve bu kuruluşlar aldıkları parayla ülkelerde siyasi operasyon çekiyor.
RUŞEN ÇAKIR BAŞTA GELİYOR!
2021 yılında ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın ülkemizdeki muhalif medya organlarına yüz binlerce dolarlık hibe verdiği ortaya çıkmıştı. Bu kuruluşların başında CHP'den de para aldığını itiraf eden Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesinin olması dikkat çekmişti.