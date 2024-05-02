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CHP yandaşı Ruşen Çakır'a milyonlarca lira yeni fon! İsviçre, Belçika ve ABD Medyascope'u fonlamak için sıraya girdi

CHP’ye yakınlığıyla bilinen Ruşen Çakır’ın geçtiğimiz senelerde ABD ve Avrupa merkezli vakıflar tarafından fonlandığı ortaya çıkmıştı. Çakır’a PKK kol gezdiği İsviçre ve Belçika’lı vakıflardan 15 milyon liralık yeni fonlama geldi. Ruşen Çakır, ‘özgür ve şeffaf’ olduğunu iddia ederken Medyascope’un internet sitesinde sadece bir tek vakıfın ismi yazıyor. İşte detaylar..

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 12:30 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 12:49
CHP yandaşı Ruşen Çakır’a milyonlarca lira yeni fon! İsviçre, Belçika ve ABD Medyascope’u fonlamak için sıraya girdi

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Türkiye'deki haber kuruluşlarının yabancı ülkelerden aldığı fonlar uzun süre tartışma konusu oldu. Tartışmanın fitilini ateşleyen olay ise ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundaiton'ın Medyascope haber sitesinin sahibi Ruşen Çakır'a yüz binlerce dolarlık hibede bulunması oldu.

SÖZDE ŞEFFAFLAR
Medyada çıkan haberlerin ardından Ruşen Çakır hemen bir açıklama yaptı. Sözde "şeffaf" olduklarına dikkat çeken Çakır, "Künyemizde zaten yazıyor, gizli ve yeni bir şey değil" dedi.

MEDYASCOPE'TA 3 YILDA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ
Medyascope ve Ruşen Çakır hakkındaki fon haberlerinin üstünden 3 yıl geçti. Şeffaflık ve açıklık vurgusuyla kendini savunan Çakır'ın habercilik anlayışında ise hiçbir şey değişmedi. Ruşen Çakır, yabancı kuruluşlardan fon almaya devam etti.

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ABD sermayesiyle sözde bağımsız gazetecilik yapan çukur medyasına sert tepki: Fonlanmış diller!

Üstelik bu sefer künyesinden duyurma ihtiyacı bile hissetmedi. Medyascope 2023'te bu yana İsviçre merkezli Sivil Haklar Savunucuları'ndan (CRD) 3 milyon 390 bin lira ve Belçika merkezli Avrupa Demokrasi Vakfı'ndan (EED) 7 milyon 40 bin lira aldı.

Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan (NED) 5 milyon 376 bin lira, Uluslararası Gazeteciler Enstitüsü'nden (IPI) 150 bin lira ve Interviews Network'ten 570 bin lira Medyascope'a hibe yapıldı.

Ruşen Çakırın Medyascope’unu sadece ABD değil Norveç de fonlamış!
Ruşen Çakır'ın Medyascope'unu sadece ABD değil Norveç de fonlamış!

FONLARDAN SADECE BİRİNİ DUYURDU
Medyascope'un son bir yılda aldığı hibelerden internet sitesinde duyurduğu sadece tek bir vakıf var. O da bir milyon 200 bin lira aldığı Heinrich Böll Vakfı (HBS) oldu. Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'u 477 bin 58 dolar fonlayan Amerikan Chrest Foundation Vakfı Başkanı Lou Anne King Jensen'in; ABD'nin özel istihbarat örgütü Stratfor'la bağlantısı çıkmıştı. Ruşen Çakır ve Hasan Cemal'i fonlayan Chrest Foundation Vakfı Başkanı, Stratfor Türkiye Masası'ndan Hakkari, Mardin ve Kandil'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) askerlerinin pozisyonları için brifing istediği belirlenmişti.

Vakfın kendi internet sitesinden açıkladığı listede Türkiye'den birçok kuruluş var. Sabah'ta yer alan habere göre, On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.

ABD'NİN FONDAŞ OPERASYONU İFŞA OLMUŞTU
ABD sermayesi, dünyayı kendi istediği doğrultuda yönlendirmek için çeşitli ülkelerde medya organlarını finanse ediyor ve bu kuruluşlar aldıkları parayla ülkelerde siyasi operasyon çekiyor.

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CIA güdümlü vakıflardan oluk oluk dolar alan çakma solcu Ruşen Çakır, rezaleti "özgür gazetecilik" diye savundu

RUŞEN ÇAKIR BAŞTA GELİYOR!
2021 yılında ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın ülkemizdeki muhalif medya organlarına yüz binlerce dolarlık hibe verdiği ortaya çıkmıştı. Bu kuruluşların başında CHP'den de para aldığını itiraf eden Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesinin olması dikkat çekmişti.

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