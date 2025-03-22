Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayda aday olacak mı? İlk mesaj geldi... Hukuk bu işe ne diyor?

"EN AZ 50 VEKİLİM VAR"
Parti tüzüğüne göre olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin en az 65 delegenin imzalı desteğini alması gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun "Bana sadık en az 50 vekil var" sözleri bilinirken bu vekiller aracılığıyla aday olarak kurultaya girebileceği iddialar arasında. Öte yandan Milliyet'te yer alan bilgiye göre CHP yönetiminden isimler kurultaya ilişkin, "Kafamızda var olan bir şeydi. Bu bir satranç oyunu. İktidarın yapacağı bir hamleyi öngördük. Biz bir hamle yaptık" ifadelerini kullandı. Söz konusu isimler Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik ise manidar bir şekilde "İnşallah aday olur" görüşünü dile getirdi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu kararı yakın ekibiyle değerlendiriyor.
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KARARDAN MEMNUN! İLK MESAJ: KUTLUYORUM
Kemal Kılıçdaroğlu ilk mesajında kurultay kararından memnun olduğunu dile getirdi.
Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan, "Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz. Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum. Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız." dedi.
"YAPILAN SEÇİM YOK HÜKMÜNDEDİ"
Öte yandan "Olağanüstü kurultay" kararının hukuki boyutuna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "CHP'nin 4-5 kasım 2024 tarihinde yapılan kurultayındaki iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşmışsa, ve bu nedenle genel kurul iptal edilir veya kayyum atanmasının şartları oluşursa; iptal kararı geriye yürüyeceğinden, genel başkan dahil tüm organlara yapılan seçimler yok hükmündedir. Bu husus genel başkan seçimini de etkileyeceğinden, yani genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir." dedi.