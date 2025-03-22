Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayda aday olacak mı? İlk mesaj geldi... Hukuk bu işe ne diyor?

"EN AZ 50 VEKİLİM VAR"

Parti tüzüğüne göre olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin en az 65 delegenin imzalı desteğini alması gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun "Bana sadık en az 50 vekil var" sözleri bilinirken bu vekiller aracılığıyla aday olarak kurultaya girebileceği iddialar arasında. Öte yandan Milliyet'te yer alan bilgiye göre CHP yönetiminden isimler kurultaya ilişkin, "Kafamızda var olan bir şeydi. Bu bir satranç oyunu. İktidarın yapacağı bir hamleyi öngördük. Biz bir hamle yaptık" ifadelerini kullandı. Söz konusu isimler Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik ise manidar bir şekilde "İnşallah aday olur" görüşünü dile getirdi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu kararı yakın ekibiyle değerlendiriyor.