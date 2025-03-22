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Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayda aday olacak mı? İlk mesaj geldi... Hukuk bu işe ne diyor?

Şaibeli kurultay soruşturması sonrası kayyum atanma korkusu yaşayan CHP "olağanüstü kurultay" kararı aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel olağanüstü kurultayın 6 Nisan'da yapılacağını duyururken gözler "şaibeli kurultayda" koltuğunu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu ilk mesajında kurultay kararı sebebiyle CHP'yi kutlarken "adaylık" meselesini yakın ekibiyle değerlendirdiği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 09:38 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 09:38
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayda aday olacak mı? İlk mesaj geldi... Hukuk bu işe ne diyor?

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Cumhuriyet Halk Partisi terör yolsuzluk ve şaibe iddialarıyla sallanıyor.

İBB'nin bulaştığı yolsuzluk ve terör bağlantıları kapsamında Ekrem İmamoğlu ve yakın ekibi ile birlikte 90 kişi gözaltına alındı. Türkiye 560 milyarı bulduğu iddia edilen çarkı konuşurken CHP'den bu kez olağanüstü kurultay kararı geldi.

CHPden olağanüstü kurultay kararı!CHPden olağanüstü kurultay kararı!

"DELEGE BORSASI" İDDİALI KURULTAY
Özgür Özel 5 Kasım 2023 tarihindeki 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "delege borsası" iddialarının gölgesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ederek Genel Başkan seçildi.

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TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRDİ
Söz konusu Kurultay'ın şaibeli olduğu "Değişim" ekibinin delegelere para ve belediyelerde iş karşılığında oy kullandırdığı öne sürüldü. Bir dönem "değişim" ekibi ile hareket eden CHP'li Erkan Çakır ve yine CHP'li Tolgahan Erdoğan takvim.com.tr yaptığı açıklamalarda bu iddiaları gündeme getirdi.

İmamoğlu ve Özel (CHP 38. kurultayı, Takvim.com.tr Arşiv)İmamoğlu ve Özel (CHP 38. kurultayı, Takvim.com.tr Arşiv)

Söz konusu kurulaya ilişkin başlatılan "şaibeli" soruşturması kapsamında "kayyum" korkusu yaşayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün (21 Mart) Olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.

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ÖZGÜR ÖZEL DUYURDU: OLAĞANÜSTÜ KURULTAYDA ADAYIM
CHP'ye kayyum atanmak istendiğini savunan Özgür Özel, "6 Nisan günü ben CHP'nin Genel Başkanı olarak, delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiye, bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte, onların yeniden yetkilendirmesine, onların CHP'nin iradesini tazelemelerine talibim. CHP'nin Genel Başkanı olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürüyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

KEMAL KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?
Gözler "şaibeli kurultayda" koltuğunu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Daha önce "şaibe" iddiaları kendisine sorulduğunda "Parti yönetimi yanıt vermeli yoksa sükut ikrardan gelir." diyerek bombayı CHP yönetiminin kucağına bırakan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı merak ediliyor.

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"EN AZ 50 VEKİLİM VAR"
Parti tüzüğüne göre olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin en az 65 delegenin imzalı desteğini alması gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun "Bana sadık en az 50 vekil var" sözleri bilinirken bu vekiller aracılığıyla aday olarak kurultaya girebileceği iddialar arasında. Öte yandan Milliyet'te yer alan bilgiye göre CHP yönetiminden isimler kurultaya ilişkin, "Kafamızda var olan bir şeydi. Bu bir satranç oyunu. İktidarın yapacağı bir hamleyi öngördük. Biz bir hamle yaptık" ifadelerini kullandı. Söz konusu isimler Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik ise manidar bir şekilde "İnşallah aday olur" görüşünü dile getirdi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu kararı yakın ekibiyle değerlendiriyor.

Özgür Özel ve Kemal KılıçdaroğluÖzgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu

KEMAL KILIÇDAROĞLU KARARDAN MEMNUN! İLK MESAJ: KUTLUYORUM
Kemal Kılıçdaroğlu ilk mesajında kurultay kararından memnun olduğunu dile getirdi.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan, "Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz. Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum. Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız." dedi.

"YAPILAN SEÇİM YOK HÜKMÜNDEDİ"
Öte yandan "Olağanüstü kurultay" kararının hukuki boyutuna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "CHP'nin 4-5 kasım 2024 tarihinde yapılan kurultayındaki iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşmışsa, ve bu nedenle genel kurul iptal edilir veya kayyum atanmasının şartları oluşursa; iptal kararı geriye yürüyeceğinden, genel başkan dahil tüm organlara yapılan seçimler yok hükmündedir. Bu husus genel başkan seçimini de etkileyeceğinden, yani genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir." dedi.

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