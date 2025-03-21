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CHP'den olağanüstü kurultay kararı!

Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu. Özel, "15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ilan ediyoruz." dedi. Şaibeli kurultay soruşturması sonrası kayyum atanma korkusu yaşadıklarını itiraf eden ve aday olduğunu belirten Özel, 6 Nisan'da delegeleri sandık başına çağırdı. Yolsuzluk ve şaibeli kurultay iddialarına ilişkin bugün 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda konuşan Başkan Erdoğan, "Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 16:48 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 17:08
CHP’den olağanüstü kurultay kararı!

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu. Özel, "15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ilan ediyoruz." dedi.

CHP olağanüstü kurultay kararı aldı!

Özel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak tüzüğümüzün 48. maddesinin 6. fıkrası gereğince orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi Türkiye'ye ilan ederiz.

ŞAİBELİ KURULTAYA KAYYUM KORKUSU

Bundan sonraki süreçte 15 gün sonra 6 Nisan günü her birinin kişisel ve partili namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri olağanüstü kurultay sandığının başına geçip bu süreçte sırf hırstan, ihtirastan, gözü dönmüşlükten bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı yapmamak için Atatürk'ün kurduğu partiye kayyum atamaya bile kalkışan niyetlenenlere inat o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir. O gün 6 Nisan günü ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiye bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte onların yeniden yetkilendirilmesine, onların Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesini tazelemelerine talibim.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürüyorum ve bunu 23 Mart günü yapacağımız Cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül akla haydi işinize diyerek yolumuza devam ediyoruz.

ABDESTİNDEN ŞÜPHELİ OLMAYANIN NAMAZINDAN DA ŞÜPHESİ OLMAZ
CHP'li İBB'deki yolsuzluk ve şaibeli kurultay iddialarına ilişkin bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye sokak terörüne teslim edilmeyecektir. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz. Yapılan onca yolsuzluğu, belediyelerde kurulan mafya düzenini savunabiliyorsanız çıkın millete açıklayın. Çıkın balya balya kulelerini millete izah edin. Bunlara yapamıyorsanız, bağırarak çağırarak, sokakları provoke ederek sokakları karıştırmayın." ifadelerini kullanmıştı.

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