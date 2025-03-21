CHP'de Özgür Özel'e sürpriz rakip! Erkan Çakır TAKVİM'e konuştu: "Olağanüstü kurultay çağrısı yaparak şaibeyi kabul etti"

CHP'li İBB'ye düzenlenen terör ve yolsuzluk operasyonu sonrası Genel Merkezi şaibeli kurultay korkusu sardı.

6 NİSAN'DA OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu. Özel, "15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ilan ediyoruz." dedi. Şaibeli kurultay soruşturması sonrası kayyum atanma korkusu yaşadıklarını itiraf eden ve aday olduğunu belirten Özel, 6 Nisan'da delegeleri sandık başına çağırdı.





ŞAİBENİN EN YAKIN TANIĞI TAKVİM'E KONUŞTU

38. Olağan Kurultayındaki şaibelerin en yakın tanığı olan, yaptığı paylaşımlarla kurultaydaki usulsüz işleri gündeme getiren eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararı sonrası takvim.com.tr'ye konuştu.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nın 1 numaralı şahidi Erkan Çakır Takvim.com.tr'ye konuştu.



ÖZEL ŞAİBEYİ KABUL ETTİ

Olağanüstü kurultayda aday olacağını ifade eden Çakır, "Özgür Özel olağanüstü kurultay çağrısı yaparak tüm şaibeyi kabul etmiş oluyor. Aylar önce açıklama yaptı "Kimse benden kurultay dilenmesin" dedi. Bugün de açıklama yaptı "Olağanüstü kurultay" dedi." ifadelerini kullandı.

Özel'in partiye kayyum atanacağını bildiği için bu kararı verdiğini belirten Çakır, "Çünkü kayyum atanacağını kendisi de biliyordu. Bakın dikkat ederseniz "Biz mücadele edeceğiz, kayyum atanmasını engelleyeceğiz" demiyor. Direkt "kayyuma karşı olağanüstü kurultay kararı alıyoruz" diyor. Çünkü kendisi de kabul ediyor bunu." dedi.



GENEL BAŞKANLIĞA ADAYIM

Şaibeli kurultayın ilk anından itibaren mücadele ettiklerini dile getiren Çakır, adaylığını su sözlerle duyurdu:



"Bu kurultay olayının başından beri mücadelesini verdik. Sonunda kazanacağımızı gördük. Bu yola ben arkadaşlarımla beraber niyetliyim."