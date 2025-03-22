İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terörden ifadesi alınıyor! Kandil Uzlaşısının kilit ismi Azad Barış’la ne ilişkisi var? 171 kez ortak baz!

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Soruşturmanın, devletin güvenlik birimlerinin PKK/KCK'ya yönelik rutin teknik takipleri sırasında elde edilen telefon kayıtları, ortak baz sinyalleri ve itirafçı ifadelerine dayandığı öğrenildi.
Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalara göre, İmamoğlu'nun 2024 yerel seçimleri öncesinde, CHP Genel Merkezi ve DEM Parti'yi aşarak doğrudan terör örgütü PKK/KCK yöneticileriyle iletişime geçtiği öne sürülüyor.
TELEFON TRAFİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Seçimlerden önceki dört aylık süreçte, PKK/KCK'nın ideolojik alan sorumlusu olarak bilinen Azad Barış ile Ekrem İmamoğlu'nun bizzat iki kez telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Soruşturmada adı geçen diğer isimlerden İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un iki kez, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın 17 kez, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın beş kez, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özet'in iki kez ve İBB'nin kurduğu Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın iki kez Barış ile temas kurduğu belirlendi.
Mahir Polat, İmamoğlu ve Resul Emrah Şahan
İMAMOĞLU İLE 171 KEZ ORTAK BAZ KAYDI VAR!
Bunun yanı sıra, baz kayıtlarının incelenmesi sonucunda İmamoğlu'nun 171 kez, Murat Ongun'un 20 kez, Resul Emrah Şahan'ın 354 kez, Mahir Polat'ın bir kez ve Mehmet Ali Çalışkan'ın 11 kez Azad Barış ile ortak baz kaydının tespit edildiği bilgisi dosyaya eklendi. Soruşturma kapsamında, İBB Belediye Meclisi üyelerinin dörtte birinin CHP üyesi olmadığı, seçimlere üç gün kala partiye üye yapılarak meclis listelerine yerleştirildiği ortaya çıktı.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki görüntüsü
PKK TARAFINDAN BELİRLENEN İSİMLER BELEDİYELERE DOLDURURDU
Soruşturmaya göre, PKK/KCK tarafından belirlenen isimlerin İBB ve ilçe belediyelerinde kritik noktalara getirildiği, özellikle mali işler ve belediye başkan yardımcılıkları gibi önemli görevlerin PKK/KCK ile bağlantılı kişiler tarafından yürütüldüğü tespit edildi. Terör örgütünün bu kadrolar aracılığıyla örgüte yakın iş insanlarına maddi kazanç sağladığı, örgüt sempatizanlarına iş olanağı sunduğu ve örgüt militanlarının ailelerine mali destek aktardığı iddia ediliyor.
Murat Ongun'un gözaltına alınma anları (Fotoğraf: DHA)
Gizli tanık ifadeleri ve itirafçıların verdiği bilgilere göre, 2024 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve onun etkisiyle belirlenen CHP'li adayların desteklenmesi için büyük miktarlarda para trafiği yönetildi ve bu sürecin Murat Ongun tarafından organize edildiği belirlendi. Öte yandan, İmamoğlu ve ekibinin DEM Parti ile olan bağlantısını Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Ali Çalışkan'ın sağladığı tespit edildi.
Mehmet Ali Çalışkan
İstanbul'daki yerel yönetimler aracılığıyla PKK/KCK'ya aktarılan fonlar ve kadrolaşma faaliyetleri kapsamında, PKK/KCK iltisaklı DIAYDER adlı dernek üzerinden belediyelere personel alımının Mahir Polat aracılığıyla yapıldığı ve örgütün yönlendirdiği kişilerin işe alındığı kaydedildi. Güvenlik güçlerinin incelemelerine göre, CHP kontenjanından belediye meclis üyeliğine ve başkan yardımcılığına getirilen 55 kişinin doğrudan PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve bunlardan 18'inin terör örgütü üyeliğinden tutuklandığı öğrenildi.
BELEDİYEYE SOKULAN İSMİN KANDİL'DE FOTOĞRAFI VAR
Soruşturma dosyasında Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül'ün, terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren kızını PKK'ya teslim ettiği ve Kandil'de örgüt üyeleriyle birlikte çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu bilgisi yer aldı.
AZAD BARIŞ İLE ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ PARA TRAFİĞİ
Ayrıca, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in sahibi olduğu Medworx International Danışmanlık ve İnsan Kaynakları Limited Şirketi'nin, 1 Ağustos 2024 tarihinde Azad Barış'a bila bedel devredildiği, 2018-2024 yılları arasında ise Azad Barış'ın Özdemir'e 1.545.423 TL aktardığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Özdemir'in sahibi olduğu DES Grup'un HDP Genel Merkezi ile toplamda 4.254.808 TL'lik para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca, soruşturma dosyasında adı geçen Hunav Altun'un, Azad Barış'ın çalışanı olduğu ve 2018 yılında terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütüldüğü bilgisi yer aldı.
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, PKK/KCK terör örgütü yöneticileri tarafından İmamoğlu'nun İBB adaylığının desteklenmesi karşılığında, belediye meclis üyelikleri ve ilçe belediye başkan yardımcılıklarının örgüt bağlantılı isimlere tahsis edildiği tespit edildi. Kent Uzlaşısı adı altında yürütülen bu planın, PKK/KCK'nın metropollerdeki etkinliğini artırmayı hedeflediği değerlendirildi.
Soruşturma çerçevesinde Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan'ın gözaltına alındığı, ancak her iki ismin de telefonlarının şifresini vermediği öğrenildi. Mehmet Ali Çalışkan'ın 21 Mart 2025 tarihinde telefonsuz olarak yakalandığı, diğer şüphelilerin ise firari durumda olduğu biliniyor.