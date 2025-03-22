İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terörden ifadesi alınıyor! Kandil Uzlaşısının kilit ismi Azad Barış’la ne ilişkisi var? 171 kez ortak baz!

TELEFON TRAFİKLERİ TESPİT EDİLDİ Seçimlerden önceki dört aylık süreçte, PKK/KCK'nın ideolojik alan sorumlusu olarak bilinen Azad Barış ile Ekrem İmamoğlu 'nun bizzat iki kez telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Soruşturmada adı geçen diğer isimlerden İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un iki kez, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan 'ın 17 kez, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat 'ın beş kez, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özet'in iki kez ve İBB'nin kurduğu Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın iki kez Barış ile temas kurduğu belirlendi.

İMAMOĞLU İLE 171 KEZ ORTAK BAZ KAYDI VAR!

Bunun yanı sıra, baz kayıtlarının incelenmesi sonucunda İmamoğlu'nun 171 kez, Murat Ongun'un 20 kez, Resul Emrah Şahan'ın 354 kez, Mahir Polat'ın bir kez ve Mehmet Ali Çalışkan'ın 11 kez Azad Barış ile ortak baz kaydının tespit edildiği bilgisi dosyaya eklendi. Soruşturma kapsamında, İBB Belediye Meclisi üyelerinin dörtte birinin CHP üyesi olmadığı, seçimlere üç gün kala partiye üye yapılarak meclis listelerine yerleştirildiği ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki görüntüsü

PKK TARAFINDAN BELİRLENEN İSİMLER BELEDİYELERE DOLDURURDU

Soruşturmaya göre, PKK/KCK tarafından belirlenen isimlerin İBB ve ilçe belediyelerinde kritik noktalara getirildiği, özellikle mali işler ve belediye başkan yardımcılıkları gibi önemli görevlerin PKK/KCK ile bağlantılı kişiler tarafından yürütüldüğü tespit edildi. Terör örgütünün bu kadrolar aracılığıyla örgüte yakın iş insanlarına maddi kazanç sağladığı, örgüt sempatizanlarına iş olanağı sunduğu ve örgüt militanlarının ailelerine mali destek aktardığı iddia ediliyor.

Murat Ongun'un gözaltına alınma anları (Fotoğraf: DHA)

Gizli tanık ifadeleri ve itirafçıların verdiği bilgilere göre, 2024 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve onun etkisiyle belirlenen CHP'li adayların desteklenmesi için büyük miktarlarda para trafiği yönetildi ve bu sürecin Murat Ongun tarafından organize edildiği belirlendi. Öte yandan, İmamoğlu ve ekibinin DEM Parti ile olan bağlantısını Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Ali Çalışkan'ın sağladığı tespit edildi.

Mehmet Ali Çalışkan

İstanbul'daki yerel yönetimler aracılığıyla PKK/KCK'ya aktarılan fonlar ve kadrolaşma faaliyetleri kapsamında, PKK/KCK iltisaklı DIAYDER adlı dernek üzerinden belediyelere personel alımının Mahir Polat aracılığıyla yapıldığı ve örgütün yönlendirdiği kişilerin işe alındığı kaydedildi. Güvenlik güçlerinin incelemelerine göre, CHP kontenjanından belediye meclis üyeliğine ve başkan yardımcılığına getirilen 55 kişinin doğrudan PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve bunlardan 18'inin terör örgütü üyeliğinden tutuklandığı öğrenildi.