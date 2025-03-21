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Murat Ongun'un para havuzu ve medya çarkı! Hangi kanallara para aktı? İsmail Saymaz bu işin neresinde? Yine Emrah Bağdatlı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un öncülüğünde oluşturulan "para havuzu ve medya çarkı" deşifre oldu. Ongun'un, Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. üzerinden elde edilen suç gelirlerini kişisel servet edinmek ve medya üzerinden algı operasyonları yürütmek için kullandığı belirlendi. Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre 2022-2024 yılları arasında 20 şirkete ait 170 ihalede yolsuzluk yapıldığı tespit edilirken, sahte kaşeler, naylon faturalar ve ihale dokümanları ele geçirildi. Operasyonda, Halk TV, Tele 1 ve Millî Gazete gibi medya kuruluşlarına para aktarıldığı ve gazetecilere elden ödemeler yapıldığı iddia edildi. CHP yandaşı Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz'ın da bu süreçte Ongun ile birlikte hareket ettiği öne sürüldü.

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 15:22 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 15:23
Murat Ongun’un para havuzu ve medya çarkı! Hangi kanallara para aktı? İsmail Saymaz bu işin neresinde? Yine Emrah Bağdatlı...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu gündeme damga vurdu.

Operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve birçok CHP'li isim gözaltına alındı.

İmamoğlu'na "suç örgütü yöneticiliği", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırma" gibi suçlamalar yöneltilirken, yine İmamoğlu ile birlikte Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan'la birlikte 7 kişinin "PKK/KCK'ya yardım" ettiği iddia ediliyor.

MURAT ONGUN'UN PARA HAVUZU VE MEDYA ÇARKI DEŞİFRE OLDU
Soruşturma kapsamında Takvim.com.tr ulaştığı bilgilere göre Murat Ongun'un "para havuzu ve medya saadet zinciri" kurduğu iddiası yer aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun (Takvim.com.tr Arşiv)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun (Takvim.com.tr Arşiv)

Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. üzerinden suç geliri oluşturduğu tespit edilen Ongun'un, bu gelirleri hem kişisel servet edinmek hem de medya üzerinden algı operasyonları yürütmek için kullandığı belirlendi. Ongun'un 2022-2024 yılları arasında 20 şirkete ait 170 ihale üzerinden oluşturulan yolsuzluk düzeni açığa çıkarıldı.

Murat Ongun'un gözaltına alınma anlarıMurat Ongun'un gözaltına alınma anları

Mali Şube ekiplerinin yaptığı operasyonlarda sahte kaşeler, naylon faturalar ve ihale dokümanları ele geçirilirken, bu suç düzeninin birinci halkasında Murat Ongun'un Medya A.Ş. yöneticisi Barış Kılıç, eski kameraman ve çocukluk arkadaşı Emrah Bağdatlı, yine çocukluk arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş ve tekstilci/reklamcı Hüseyin Köksal ile birlikte hareket ettiği tespit edildi. Ongun'un ihale süreçlerinde Barış Kılıç aracılığıyla sahte ihale organizasyonları yaptığı, Emrah Bağdatlı'nın ise naylon fatura kesen firmaları ayarladığı ve nakit akışını yönettiği belirlendi.

Takvim.com.tr Ongun'un Emrah Bağdatlı ile olan ilişkisini deşifre edip ortak yarış atı aldıklarını da ortaya çıkarmıştı.

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Murat Ongun'un yalnızca belediye ihalelerinden elde edilen kara para akışını yönetmekle kalmadığı, aynı zamanda bu kayıt dışı paralarla medya üzerinden algı operasyonları yürüttüğü de tespit edildi.

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HANGİ MEDYA KURULUŞLARINA PARA AKTI?
Gizli tanıkların ifadelerine göre, Halk TV, Tele 1 ve Millî Gazete başta olmak üzere birçok medya kuruluşundaki gazetecilere ve serbest çalışan influencerlara elden para dağıtıldığı belirlendi. Bu isimlerin önümüzdeki günlerde isim isim ortaya çıkacağı konuşuluyor.

Saymaz ve İmamoğluSaymaz ve İmamoğlu

ONGUN İSMAİL SAYMAZ İLE HAREKET ETTİ: EMRAH BAĞDATLI DETAYI
Murat Ongun'un bu faaliyetleri yürütürken CHP yandaşı Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz ile birlikte hareket ettiği iddia edildi. Bu sürecin başındaki isimlerden biri olan Emrah Bağdatlı'nın, yurt dışına kaçmadan önce son olarak Murat Ongun ile evinde görüştüğü, kaçışının hemen ardından İsmail Saymaz ile yoğun telefon trafiğine girdiği tespit edildi. Dijital veriler de bu temasları doğruladı.

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KİŞİSEL VERİLERE ÇÖKTÜLER!
Soruşturmada ortaya çıkan bir diğer dikkat çekici detay ise kişisel verilerin yasadışı yollarla işlenerek seçmen yönlendirme amaçlı kullanılması oldu. Murat Ongun'a bağlı Mustafa Nihat Sütlaş'ın kurduğu "reklamistanbul" firması üzerinden yapay zeka tabanlı bir yazılım geliştirildiği ve bu yazılımın vatandaşlara ait kişisel verileri izinsiz topladığı belirlendi. Bu sistemin, önce İstanbul'daki vatandaşları, ardından tüm Türkiye'deki seçmenleri yönlendirmek için kullanıldığı ifade edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar ekipleri, yolsuzluk, ihale manipülasyonu, medya operasyonları ve kişisel veri ihlalleri kapsamında soruşturmayı genişleteceği konuşuluyor. Murat Ongun ve suç ağına dahil olduğu tespit edilen isimlerin yargı sürecinin nasıl işleyeceği merak konusu...

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