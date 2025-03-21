Murat Ongun’un para havuzu ve medya çarkı! Hangi kanallara para aktı? İsmail Saymaz bu işin neresinde? Yine Emrah Bağdatlı...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu gündeme damga vurdu. Operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve birçok CHP'li isim gözaltına alındı. İmamoğlu'na "suç örgütü yöneticiliği", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırma" gibi suçlamalar yöneltilirken, yine İmamoğlu ile birlikte Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan'la birlikte 7 kişinin "PKK/KCK'ya yardım" ettiği iddia ediliyor. MURAT ONGUN'UN PARA HAVUZU VE MEDYA ÇARKI DEŞİFRE OLDU

Soruşturma kapsamında Takvim.com.tr ulaştığı bilgilere göre Murat Ongun'un "para havuzu ve medya saadet zinciri" kurduğu iddiası yer aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun (Takvim.com.tr Arşiv) Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. üzerinden suç geliri oluşturduğu tespit edilen Ongun'un, bu gelirleri hem kişisel servet edinmek hem de medya üzerinden algı operasyonları yürütmek için kullandığı belirlendi. Ongun'un 2022-2024 yılları arasında 20 şirkete ait 170 ihale üzerinden oluşturulan yolsuzluk düzeni açığa çıkarıldı. Murat Ongun'un gözaltına alınma anları Mali Şube ekiplerinin yaptığı operasyonlarda sahte kaşeler, naylon faturalar ve ihale dokümanları ele geçirilirken, bu suç düzeninin birinci halkasında Murat Ongun'un Medya A.Ş. yöneticisi Barış Kılıç, eski kameraman ve çocukluk arkadaşı Emrah Bağdatlı, yine çocukluk arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş ve tekstilci/reklamcı Hüseyin Köksal ile birlikte hareket ettiği tespit edildi. Ongun'un ihale süreçlerinde Barış Kılıç aracılığıyla sahte ihale organizasyonları yaptığı, Emrah Bağdatlı'nın ise naylon fatura kesen firmaları ayarladığı ve nakit akışını yönettiği belirlendi. Takvim.com.tr Ongun'un Emrah Bağdatlı ile olan ilişkisini deşifre edip ortak yarış atı aldıklarını da ortaya çıkarmıştı. TAKVİM foyasını çıkardı! İBBdeki yolsuzluğun kilit ismi Emrah Bağdatlı firarda: Dört nala kaçısı at ortağı Murat Ongun organize etti Murat Ongun'un yalnızca belediye ihalelerinden elde edilen kara para akışını yönetmekle kalmadığı, aynı zamanda bu kayıt dışı paralarla medya üzerinden algı operasyonları yürüttüğü de tespit edildi. Murat Ongun'un evinde çıkan yüklü miktarda para ve av tüfekleri dikkat çekti (İHA) Ongun paranın ʺ20-30 bin dolarʺ değerinde olduğunu savundu HANGİ MEDYA KURULUŞLARINA PARA AKTI?

Gizli tanıkların ifadelerine göre, Halk TV, Tele 1 ve Millî Gazete başta olmak üzere birçok medya kuruluşundaki gazetecilere ve serbest çalışan influencerlara elden para dağıtıldığı belirlendi. Bu isimlerin önümüzdeki günlerde isim isim ortaya çıkacağı konuşuluyor.